串流服務Max登陸香港寬頻

2.5Gbps Gigafast寬頻連Max高級計劃 只需$229/月起

香港2024年12月2日 /美通社/ -- 香港寬頻網絡有限公司（「香港寬頻」）作為客戶的家居娛樂優先之選，與華納兄弟探索集團聯手合作，為客戶帶來全新串流平台 Max，集結HBO、哈利波特、DC宇宙、卡通頻道、華納兄弟、Discovery等知名品牌。客戶可透過香港寬頻嶄新Gigafast寬頻服務，享受這個優質娛樂組合。

香港寬頻持股管理人及行政總裁—住宅方案蕭容燕表示：「香港寬頻作為全港集結最廣泛OTT串流平台選擇的網絡供應商，Max的加入再次引證我們為過百萬住宅客戶帶來更豐富娛樂選擇的決心。我們勢將透過引以為首的Gigafast寬頻，致力打造極致流暢4K UHD畫質，讓客戶盡享無限合一組合下源源不絕的娛樂體驗，包括Max、Disney+、Netflix、 iQIYI愛奇藝及myTV Gold。」

華納兄弟探索集團高級副總裁、大中華及東南亞地區總經理邱煌表示：「隨著Max正式進軍亞洲，我們很高興與香港寬頻合作，為香港觀眾帶來優質的娛樂節目。通過是次合作，經香港寬頻訂閱服務的客戶可享受嶄新串流服務和個人化觀賞體驗，盡情欣賞世界級的精彩內容。」

2.5Gbps Gigafast 寬頻連 Max 串流平台組合

為慶祝Max登陸香港寬頻，現推出全新2.5Gbps Gigafast寬頻連Max串流平台高級計劃，月費只需$229起（24個月家居寬頻服務合約連同12個月Max高級計劃） ，更獲豁免安裝費，讓客戶體驗極速穩定寬頻及最新娛樂享受。立即按此登記或查詢更多優惠計劃！

隨著Max 正式上線，備受期待的 HBO 原創影集《沙丘：預言》以及由 James Phelps 和 Oliver Phelps 斯主持的《Harry Potter: Wizards of Baking》亦同步首播。多部賣座電影包括《龍捲風》、《轟天猛將4》和《再繫「腦」朋友》、 Max 原創電影《Sweethearts》以及 HBO 原創劇集《The Sex Lives of College Girls》第三季將會於今個月下旬首播。

受條款及細則約束。

關於香港寬頻網絡有限公司

香港寬頻網絡有限公司營運香港寬頻集團（「香港寬頻」或「集團」）旗下與住宅方案相關的業務。集團總部設於香港，業務遍及香港、澳門、中國內地，是具領導地位的綜合電訊及科技服務供應商。集團提供全方位的一站式優質資訊及通訊科技（ICT）方案及無限合一服務組合。香港寬頻的三重光纖網絡覆蓋香港接近260萬住戶及8,200幢商業樓宇及設施。香港寬頻以「成就更美好家園」為核心目標，致力為其業務所至地區帶來長遠效益，於 2024 年獲 MSCI ESG 最高 AAA 評級，表現力壓同儕。集團由數百位自資購入香港寬頻有限公司（香港聯合交易所股份代號：1310）股票的持股管理人（主任及管理級別人才）管理。有關香港寬頻網絡有限公司的詳情，請瀏覽 www.hkbn.net。

SOURCE 香港寬頻有限公司