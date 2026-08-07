MAXHUB在2026年香港創新辦公峰會上展示綜合AI協作解決方案

在辦公場景中展現AI的實用價值

不止於單一產品功能展示，MAXHUB在鑽石贊助商展位的展出，聚焦於在多元辦公場景中落地可感知的實際價值。該品牌面向常規會議室、大型沉浸式空間、報告廳及公共區域打造了一套完整生態體系，無縫整合其智能協作平板(XBoard)、微軟Teams Rooms解決方案（MTR系列）、LED大屏及商顯設備。

峰會核心亮點之一是MAXHUB核心AI應用的現場演示，涵蓋多語言轉錄、實時翻譯及多模態會議紀要生成功能。這些能力旨在破除全球溝通中的語言壁壘，大幅簡化日常工作流程。此外，MAXHUB還推出了Pivot Plus綜合管理平台，支持IT團隊實現遠程批量管理與零接觸部署，可以顯著降低運維成本。

攜手合作，共拓本地市場增長空間‌

本次活動的一大核心焦點，是MAXHUB與柯尼卡美能達的戰略合作啟動儀式。雙方企業代表在台上共同完成了具有象徵意義的品牌標識拼圖環節，寓意著雙方優勢互補、願景共通。

儀式結束後，MAXHUB副總裁陳思炯(Eric Chen)分享了他對本次合作的看法：「MAXHUB始終致力於通過創新技術提升團隊生產力。通過與香港本地辦公解決方案領域的公認領軍企業柯尼卡美能達攜手合作，我們將自身的綜合AI協作解決方案，與對方深耕香港市場的深厚經驗相結合，為我們的客戶提供定制化、高可靠性的智慧辦公生態。」

穩步進行全球擴張

MAXHUB參與本次峰會，體現了其在深耕本地優質合作夥伴的同時，持續拓展全球業務版圖的宏大戰略。依托研發驅動的核心佈局——技術人員占員工總數的55%——MAXHUB目前為全球140多個國家和地區的客戶提供服務，在35個國家設有本地化團隊。

如需瞭解更多關於MAXHUB及其AI賦能的解決方案的相關信息，歡迎訪問MAXHUB品牌官方網站。

關於MAXHUB

MAXHUB是一家商顯與視聽解決方案提供商，專注研發可以實現沉浸式溝通的協作類產品，旗下擁有覆蓋交互智能平板、商顯設備、視聽周邊設備及配套軟件的全品類產品矩陣，致力於在全球範圍內助力團隊釋放創造力、提高生產力。

關於柯尼卡美能達商業系統（香港）有限公司

柯尼卡美能達商業系統（香港）有限公司成立於1971年，已經從專業打印系統提供商發展為綜合型智慧商業解決方案合作夥伴。我們的業務版圖覆蓋自主機器人、數字化辦公解決方案、IT服務、網絡安全、業務流程外包及客戶服務領域。2023年，我們搬遷至位於啟德發展區的AIRSIDE，一體化智慧辦公空間與展廳充分展示了我們的前沿實力與最新創新成果。通過AI領域的戰略合作佈局，我們助力客戶放心落地數字化技術，推動實現卓越運營與可持續業務增長。

SOURCE MAXHUB