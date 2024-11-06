Maytronics 宣布與 Chasing 達成專利協議

新聞提供者

Maytronics

06 11月, 2024, 09:00 CST

華盛頓2024年11月6日 /美通社/ -- 全球游泳池行業的領導者 (TASE: MTRN) Maytronics 欣然宣佈，公司已與 Chasing Innovation Technology Co., Ltd. 和 Chasing Technology (USA), LLC（統稱 「Chasing」）達成和解協議，解決與創新機器人泳池清潔技術有關的專利侵權索賠。此技術涉及 Maytronics 的美國專利號 10,378,229 和 歐洲專利號2,845,969 和 2,706,170（「Maytronics 專利」）。

2023 年 10 月，Maytronics 在華盛頓西區地區法院對 Chasing 提出專利侵權訴訟。根據雙方和解的結果，此訴訟將被撤銷。為換取 Maytonics 撤銷訴訟，除其他事項外，Chasing 將停止生產和銷售利用 Maytronics 專利所述和聲稱的科技和創新的機器人泳池清潔器。和解協議的其餘條款屬於保密。

Maytronics Dolphin pool cleaner Patented multi layer filtration
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Maytronics 營業總裁 (CRO) 暨美洲、EMEA 和亞太區總裁 Franck Sogaard 表示：「我們很高興此問題已得到解決。Maytronics 投入大量的時間和資源研發和保護技術，使產品在市場上脫穎而出，還可市場趨勢。透過這項解決方案，Maytronics 重新執行保護其智慧財產權的承諾，並在全球游泳池清潔市場保持其創新優勢。這解決方案將使我們能夠透過創新並創造以消費者為導向、價值觀、集成的游泳池產品，為我們的客戶提供完美的泳池環境，全面關注未來。」

Maytronics 簡介

Maytronics 是游泳池行業的全球領導者，專注於游泳池水解決方案，並提供各種各樣的產品，例如機器人游泳池清潔劑、泳池安全產品和水處理系統。在過去 40 年來，Maytronics 透過創新技術、設計和可靠性，將其 Dolphin 游泳池清潔機器人打造成全球領先品牌。創新與`創造力是 Maytronics 使命的核心，對 Maytronics 在市場上的領導地位和競爭優勢至關重要。Maytronics 致力透過創新取得領導地位，為此 Maytronics 在研發和智慧財產權保護方面投入大量資源。Maytronics 已發展出全球性的專利組合，包括 100 多項已核准的美國專利及已公開的專利申請。此外 Maytronics 擁有多項國際專利，保護其業界領先的游泳池清潔機器人創新技術。如需更多關於美電子的資訊，請瀏覽 www.maytronics.com。 

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Tomer Rubinshtein
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SOURCE Maytronics