「M」品牌活動BLAST Premier Rivals 2025總決賽開打 吸引破紀錄12,000名觀眾到場觀賽

Blast

16 11月, 2025, 21:56 CST

  • 本週，香港在亞洲國際博覽館（ AsiaWorld-Arena ）迎來了世界頂尖電競賽事及《反恐精英》（ Counter-Strike ）戰隊，三天比賽共吸引了超過 30,000 名觀眾到場觀賽。
  • BLAST Premier Rivals Hong Kong 是香港有史以來規模最大的電競賽事，亦是首個獲得「 M 」品牌（ "M" Mark ）認證的電競賽事

香港 2025年11月16日 /美通社/ -- 在亞洲電競史上具有里程碑意義的一刻，BLAST Premier Rivals香港總決賽今日正式上演。來自政府及業界的多位貴賓一同出席決賽日啟動儀式，進一步鞏固香港作為國際大型體育盛事首選舉辦地的地位。 

今日亞洲博覽館座無虛席，在超過12,000名現場觀眾的熱烈歡呼下，來自文化體育及旅遊局（CSTB）、大型體育活動事務委員會（「M」品牌）、香港旅遊發展局（HKTB）、中國香港電競總會（ESAHK）及BLAST的代表登上主舞台，為萬眾期待的總決賽揭開序幕。為期五日的《反恐精英2》世界級對決，迎來最終高潮。 

從左至右，中國香港電競總會名譽會長 陳龍盛先生，中國香港電競總會主席 周啟康先生，香港旅遊發展局盛事擴展、會議展覽及郵輪業務總經理 譚美玲女士，香港特別行政區政府文化體育及旅遊局體育專員 蔡健斌先生，香港特別行政區政府大型體育活動事務委員會主席 吳守基先生 GBS, MH, JP，BLAST 首席商務官 Leo Matlock，BLAST 市場發展總監 James Woollard。
出席嘉賓包括： 

  • 香港特別行政區政府文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌先生
  • 香港特別行政區政府大型體育活動事務委員會主席吳守基先生GBS, MH, JP
  • 香港旅遊發展局盛事擴展、會議展覽及郵輪業務總經理譚美玲女士
  • BLAST首席商務官 Leo Matlock
  • BLAST市場發展總監 James Woollard
  • 中國香港電競總會主席 周啟康先生
  • 中國香港電競總會名譽會長 陳龍盛先生

此次活動不僅是香港歷來規模最大的電競賽事，更是首個獲頒「M」品牌認證的電競比賽，這一殊榮彰顯香港國際盛事之都的形象。一眾重要官員出席開幕儀式，亦象徵著香港電競產業獲得政府與社會的高度支持。 

香港特別行政區政府文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌先生表示：「今晚，我們見證了歷史。BLAST Premier Rivals總決賽在座無虛席的場館中成功揭幕，充分證明香港不僅擁有完善的基礎設施，亦有對電競超前遠見與熱忱，以及承辦世界級賽事的能力。『M』品牌的授予代表這項賽事正式列入香港的體育盛事版圖，我們為能見證屬於這座城市的電競里程碑而自豪。」 

BLAST 首席商務官Leo Matlock 表示：「站在舞台上感受12,000名觀眾的熱情，是令人難忘的時刻。這正是我們將BLAST Premier 帶到新城市的原因。這次『M』品牌賽事的成功舉辦，證明香港擁有成為全球電競中心的決心。這場巔峰對決是本週的完美收官，我們將為全球觀眾上演一場精彩絕倫的電競盛宴，未來我們也準備在中國香港舉辦更多的電競賽事。」BLAST Premier Rivals Hong Kong很高興成為一項「M」品牌認可活動，協助提升香港作為亞洲體育盛事之都的形象。獲大型體育活動事務委員會頒發的「M」品牌，標誌著紧張、精彩、刺激的大型體育活動。

中國香港電競總會主席周啟康先生補充道：「這對香港電競界而言，是夢想成真的一刻。在電競總會成立十週年之際，能够在香港看到这样世界级的盛会，令人倍感自豪。国际品牌 BLAST 与本地机构的通力合作，正是推动香港电竞走向国际舞台的关键一步。這不僅是一場比賽，更是一個啟發新一代、吸引更多投資的重要機遇，將香港重新推向全球電競舞台。我們期待未來能與BLAST一起為香港帶來更多的大型電競賽事。」 

總決賽舞台現已就緒，來自全球的兩支頂級隊伍將爭奪總獎金池100萬美元及參賽費用。賽事將通過超過100個地區、30多種語言，向全球數百萬觀眾進行現場直播。 

參賽隊伍包括： 

  • The MongolZ——蒙古
  • FURIA——巴西
  • Team Vitality——歐洲
  • Team Spirit——獨聯體
  • Team Falcons（外卡邀請•歐洲）——歐洲
  • Passion UA（外卡邀請•北美）——北美
  • paiN Gaming（外卡邀請•南美）——巴西
  • TYLOO（外卡邀請•亞洲）——中國

關於 BLAST

BLAST是一家全球競技娛樂公司，致力於將娛樂推向巔峰，引領電競、遊戲及各類競技活動進入全新境界。

BLAST以卓越的製作水準、創意十足的賽事構思，以及顛覆性的粉絲體驗聞名於電競界，聚集世界頂級戰隊與明星選手，在全球最大型舞台上爭奪榮譽及百萬美元獎金，從倫敦、新加坡到奧斯汀、里約熱內盧 。

BLAST總部位於哥本哈根，並在倫敦、柏林設有辦公室，未來更將拓展至孟買與紐約。BLAST目前正與全球頂尖遊戲發行商合作，包括Epic Games、Valve、KRAFTON及Ubisoft，並製作、推廣及呈現多款熱門遊戲的電競賽事，包括《Rocket League》、《Fortnite》、《Rainbow Six》、《PUBG》、《Dota 2》及《Counter-Strike 2》。

關於中國香港電競總會

中國香港電競總會由一群資深電競業持份者於 2015 年自發成立，現為香港最具影響力之電競業界非牟利組織。自創會以來，本會在香港電競業界各持份者包括電子競技公司、網路咖啡廳、電子競技產品代理、商鋪與遊戲及軟件開發商，以及社會各界人士的關心與支持下，會員人數持續增加，會務亦高速發展。

本會自2021年起成為港協奧委會成員，是香港區唯一認可的單位負責遴選電競運動員參與國際賽事，並於2023年舉行的杭州第19屆亞運會中，帶領港隊於夢三國2項目中取得銀牌。現正積極備戰參與2026年名古屋亞運及2027年沙特電競奧運。

