亞洲國際博覽館連續三年榮膺M&C Asia Stella Awards「最佳會議中心 - 北亞」殊榮

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亞洲國際博覽館

10 9月, 2024, 12:00 CST

奠定場館在亞太區的影響力

香港2024年9月10日 /美通社/ -- 亞洲國際博覽館（亞博館）在M&C Asia Stella Awards 2024中，再度榮膺「最佳會議中心 – 北亞」獎項，連續三年獲得這項國際殊榮。亞博館憑藉優越的硬件設施與專業服務，多次在亞洲各地的對手中脫穎而出，鞏固香港作為國際會展樞紐的地位。

M&C Asia Stella Awards 2024由Northstar Travel Group 主辦，致力表揚在會展行業內表現卓越、貢獻重大的機構及領航者。該獎項由業界人士及專家以票選形式選出，是業內最具權威性的奬項之一。亞博館於2022年、2023年及今年，連續三年榮膺「最佳會議中心 – 北亞」，可見場館在亞洲地區極具競爭力及影響力，成績鼓舞人心。

亞博館在M&C Asia Stella Awards 2024中，再度榮膺「最佳會議中心 – 北亞」獎項，連續三年獲得這項國際殊榮。
亞博館在M&C Asia Stella Awards 2024中，再度榮膺「最佳會議中心 – 北亞」獎項，連續三年獲得這項國際殊榮。

亞洲國際博覽館行政總裁陳芳盈女士表示：「亞博館近年投資10億港元作大規模設施升級，著力推動智能化與可持續發展，樂見成果獲得業界專家、主辦單位與合作伙伴的廣泛肯定。亞博館明年將踏入20周年，是場館重要的里程碑，我們將繼續發揮所長，為全球主辦單位及訪客提供世界級的博覽體驗，代表香港立足國際舞台。」

亞博館即將舉辦多個在會展業界舉足輕重的大型國際會議，包括2025年UFI全球年會、首屆IBTM Asia Pacific 2025和2026 年獅子會國際年會等等；並迎來航空物流業界盛事 — 首屆超級樞紐博覽會，以及世界航線發展大會2025，推動業界蓬勃發展，致力貢獻香港經濟。

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SOURCE 亞洲國際博覽館

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