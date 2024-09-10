亞洲國際博覽館連續三年榮膺M&C Asia Stella Awards「最佳會議中心 - 北亞」殊榮

奠定場館在亞太區的影響力

香港2024年9月10日 /美通社/ -- 亞洲國際博覽館（亞博館）在M&C Asia Stella Awards 2024中，再度榮膺「最佳會議中心 – 北亞」獎項，連續三年獲得這項國際殊榮。亞博館憑藉優越的硬件設施與專業服務，多次在亞洲各地的對手中脫穎而出，鞏固香港作為國際會展樞紐的地位。

M&C Asia Stella Awards 2024由Northstar Travel Group 主辦，致力表揚在會展行業內表現卓越、貢獻重大的機構及領航者。該獎項由業界人士及專家以票選形式選出，是業內最具權威性的奬項之一。亞博館於2022年、2023年及今年，連續三年榮膺「最佳會議中心 – 北亞」，可見場館在亞洲地區極具競爭力及影響力，成績鼓舞人心。