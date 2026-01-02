MCU新勢力 雅特力-KY將於2026年1月下旬掛牌上櫃，以三大成長策略： 築底MCU ，跨足客製化MCU及邊緣AI搶攻高效能應用領域

雅特力-KY 具備從核心架構至應用整合的技術實力，終端產品應用涵蓋工業/馬達控制、消費性電子、商用、行業應用(醫療/IoT/通訊/車載)等多元領域。並以高效能低功耗、優異的整合度及高性價比等優勢，將產品延伸至無人機、機器人及邊緣AI 等新興場景。展現強勁的市場競爭力與營運成長動能。

在財務表現方面，雅特力2024年營收達新台幣16.35億元，年增逾六成，每股盈餘1.67元；2025年前三季營收達新台幣12.34億元，不僅維持高檔水準，更創下同期歷史新高，顯示營運已走出庫存調整循環；在產品結構持續優化下，毛利率顯著回升至33.84% ; 前三季累計稅後淨利達7,052萬元，基本每股盈餘為新台幣1.38元，較去年同期大幅增長56%，展現公司穩健獲利能力。隨著多項新應用專案陸續量產及主要客戶訂單穩步成長，市場預期2026年產品組合將進一步優化，推動營收與獲利同步成長。

展望未來，雅特力三大成長策略：首以 M0-M85 全系列 MCU 築底，建構高相容生態系；次推專用型MCU的ASIC 客製化服務，助客戶快速開發專屬晶片。最後強攻邊緣AI，攜手聯電與智原，採用 Embedded Flash中最先進的28奈米製程打造智慧推論平台。透過「廣度、深度、前瞻性」佈局，全面啟動半導體成長飛輪。

