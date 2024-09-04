芯海科技「模擬信號鏈+MCU」雙擎驅動創新發展

中國深圳2024年9月4日 /美通社/ -- 芯海科技自2003年成立以來，深耕全信號鏈晶片設計領域21年，是一家集「模擬信號鏈+MCU」雙平臺優勢，且能夠提供物聯網一站式整體解決方案的IC設計領軍企業。

芯海科技是一家集感知、計算、控制、連接於一體的全信號鏈晶片企業，專注於高精度ADC、高性能MCU、測量演算法以及物聯網一站式解決方案的研發設計，產品和方案廣泛應用於智慧健康、智能手機、消費電子、可穿戴設備、智慧家居、工業控制、工業測量、汽車電子等領域，充分體現了公司「小晶片、大市場」的業務戰略。

過去五年間，芯海科技在產品與技術研發取得了顯著突破，以EC、PD、ADC、BMS、SmartAnalog®、32位MCU、BIA、PPG等為代表的主力產品取得顯著進展。目前，公司發展正迎來前所未有的戰略成長機遇期，在工業、汽車、電腦及高端消費電子領域形成了強勁的增長合力，實現了企業的持續穩健發展。

模擬與信號鏈系列產品

自成立以來，芯海科技始終基於全信號鏈的典型應用場景，深入挖掘模擬晶片的根技術創新能力，並不斷加強在數據轉換器、電池管理、信號調理等領域的產品系列化研發。通過持續的努力，芯海科技成功打造了一系列模擬產品，包括ADC、BMS、SmartAnalog®、ForceTouch、BIA、PPG等，這些產品滿足了智能物聯網、消費電子、健康測量、工業及汽車等多個領域的模擬市場需求。

2022年初，芯海科技首款單節BMS晶片全新發佈，憑藉更高電流採樣精度、更低實測功耗，更強產品性能，這款晶片在大電流快充應用中表現出色，實現了頭部手機品牌客戶的規模化商用。2023年5月，公司迅速推出多節BMS新品，獲得行業龍頭標杆客戶的認可和選用，在消費電子等應用領域實現規模化出貨。

2022年6月，芯海科技智能模擬SmartAnalog®旗艦產品CS32A010首發亮相。這款產品兼具信號處理和邏輯判斷能力，內置24位高精度、8Ksps採樣率的高性能ADC、12位DAC、低失調運放、恒流源輸出及LED驅動等多種模擬前端外設，擁有極簡設計的片上系統解決方案，廣泛應用於工業自動化與過程控制、智能變送器、智能感測器等領域。

2023年9月，芯海科技首次亮相兩款SAR ADC新品：全國產化的1MSPS 12位SAR ADC晶片CS1795X系列和高精度多通道16位SAR ADC晶片CS1790X系列。2024年4月，公司再次推出集成高精度基準和溫度感測器的汽車及CS1X1X系列ADC。在ADC領域，芯海擁有21年的深厚技術沉澱，率先打破了中國高精度ADC的國際壟斷。公司始終高度關注和持續投入全國產、高可靠的工業級和車規級ADC產品開發。

芯海科技的模擬信號鏈晶片產品涵蓋了人機交互、設備參數、環境參數、生理參數等眾多應用場景。憑藉出色的產品性能和品質，這些產品可滿足汽車電子、工業傳感、醫療健康以及消費電子等全領域的廣泛應用，並獲得廣大品牌客戶的廣泛認可和信賴。

計算週邊控制產品

2022年，芯海科技首次亮相臺北國際電腦展（COMPUTEX），實現了旗下筆記本電腦EC、PD、HapticPad®觸控板方案及眾多電腦週邊產品的全球首秀。同年10月，芯海科技的首款EC晶片CSC2E101成功進入Intel PCL（平臺組件列表）序列，成為中國大陸首顆達到國際行業標準並獲得國際認可的國產EC產品，其性能指標達到國際領先水準。

2023年9月，芯海科技的筆記本嵌入式控制晶片CSC2E101因填補了國產空白，榮獲國家工信部頒發的「中國芯」優秀技術創新產品獎。至今，在EC產品端，公司面向主流消費市場的EC（E20系列）以及針對商用市場的EC（E21系列）均已實現與Intel新平臺的完美相容。

2024年7月，繼筆記本EC晶片、臺式機及工控機SIO晶片之後，芯海科技再次推出了邊緣計算edge BMC晶片。這一系列里程碑式的成果體現了公司致力於實現從筆記本、臺式機、工控機、邊緣計算及伺服器等多元化計算應用場景全覆蓋的堅定決心，並不斷鞏固和提升芯海在全球計算週邊晶片領域的領先地位。

通用MCU系列產品

自2008年以來，芯海持續推出擁有自主知識產權的系列化MCU產品，通過「通用+創新」的商業化策略，向客戶提供8位通用MCU、32位通用MCU和高集成度SoC產品，並持續提升開發工具的易用性，幫助客戶創造更有價值的產品。

目前，公司的通用MCU在工業控制（消防、安防、智慧樓宇、動力電池BMS、電機控制等）、通信（光模組等）、電動工具、汽車電子（如車載多媒體等）、智慧家居等眾多領域的產品銷售規模迅速擴大，在多個頭部客戶實現量產。同時，公司多系列MCU實現了先進工藝平臺的穩定投產，極大提升了產品競爭力和供應能力，並在光模組、電腦等領域推出了系列專用產品。

電源快充及介面產品

2021年，隨著USB PD3.1快充標準的發佈，USB-C的應用領域得到了大幅拓展，進一步滿足了快充、高速數據傳輸、高規格影像傳輸等多元化需求。

芯海科技作為國內首批推出PD MCU的晶片原廠，已在PD快充領域深耕十餘年。公司不僅參與了中國快充行業標準UFCS的制定，還實現了PD快充產品的全應用領域佈局。芯海PD系列晶片以高精度ADC為核心，能夠精准檢測電壓電流信號，提供準確的狀態資訊回饋，並支持全方位的快充協議。同時，全面的數字介面可連接不同外設，實現充放電、投屏、數據通信等多重功能。

目前，芯海科技的電源快充產品已經曆了三次迭代，廣泛應用於筆記本電腦、顯示器、HUB、Docking、移動電源、儲能電源、音頻轉接、線材、充電器、車充等多個領域，得到了市場和客戶的高度認可，並實現了規模商用。

穿戴式健康測量系列產品

芯海科技是智慧健康晶片領域的行業領軍企業，技術與產品廣泛應用於智能手錶、智能戒指、智能手環、體脂秤等各類終端設備，有效幫助用戶預測慢病風險，實現了智能技術與健康管理的完美融合。

2022年6月，繼BIA產品之後，芯海科技再次全新推出了高性能PPG AFE晶片CS1262。這款產品是首款適配OpenHarmony的PPG產品，能夠與主流AFE設計相容，為終端品牌應用提供高配置、高精度測量、超強抗干擾、低功耗、全膚色支持、高可靠及易用性等七大核心價值。在高精准度測量、超強抗干擾、低功耗等關鍵性能指標上，該產品趕超了業界一流水準。

在健康測量技術方面，芯海科技擁有豐富的經驗和全面的軟硬體研發能力。公司推出的八電極人體成分分析儀、PPG、BIA等產品，能夠精准測量血氧、血脂、血壓、體重、人體成分等健康參數，已廣泛應用於健康醫療、健身房等醫療機構。此外，公司控股子公司康柚健康自研的OKOK APP全球用戶已超過3700萬，且用戶數量保持持續增長。

一直以來，芯海科技持續深耕智慧健康測量領域，與頭部品牌客戶共同探索更多智慧健康測量的應用場景，為人們的健康管理和生活品質提升貢獻力量，引領智慧健康新時代。

汽車電子系列產品

當前，芯海科技將緊抓汽車「四化」（電動化、智能化、網聯化、安全化）的產業變革的機遇，持續深化汽車電子晶片研發，將聚焦域控制器等關鍵技術，逐步加快汽車級SAR ADC、DS ADC、BMS AFE以及ASIL-B和ASIL-D MCU等系列產品的市場推廣。

2023年，芯海科技通過ISO 26262 ASIL-D功能安全管理體系認證，並推出了多款獲得AEC-Q100權威認證的模擬信號鏈及MCU產品，相關產品和解決方案可廣泛應用於智能座艙、人機交互、車載PD快充、電池管理、車身控制、駕駛安全等關鍵領域，成功構建出系列化、平臺化的汽車電子產品生態。

未來，公司將聚焦動力域、底盤&安全域、自動駕駛域、座艙域及車身域等「五域」核心應用場景，進一步豐富產品序列，完善品質體系建設，積極拓展汽車電子業務版圖，為推動國產汽車產業鏈的安全穩定發展，為行業技術創新和產業升級貢獻力量。

總結

芯海科技憑藉在產品和技術領域的豐碩成果，贏得了業界眾多榮譽。

在知識產權領域，芯海科技表現同樣出色，累計擁有專利申請超1100件，已授權專利近500件（含美國專利）。公司的專利數量在科創板晶片設計上市公司中名列前茅。

依託豐富的產品生態，芯海科技建立並實施了符合ISO9001、ISO26262、ISO27001等八大國際標準的全面品質管理體系，確保產品的高可靠、高性能和高品質。這一體系助力客戶以最低的成本，創造更大的效率和效益。

展望未來，公司將順應物聯網、人工智慧、汽車電子、醫療工控等新興應用領域的發展趨勢，發揮自身在「模擬信號鏈+MCU」雙平臺的技術優勢，持續推出具有市場競爭力的晶片及解決方案。同時，公司將拓展應用領域及下游客戶的覆蓋範圍，向世界一流技術發起挑戰，致力於在更多領域提供更優質的晶片解決方案。

官網網址：www.chipsea.com

SOURCE 芯海科技（深圳）股份有限公司