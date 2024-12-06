Mekhong連續七年舉辦調酒大賽，通過泰國風味雞尾酒展現國家軟實力

新聞提供者Mekhong
06 12月, 2024, 11:28 CST
曼谷2024年12月6日 /美通社/ -- Mekhong將舉辦Mekhong The Spirit Competition 2024，繼續助力和鼓舞泰國調酒師登上全球舞台。該賽事已連續舉辦七年，旨在展現泰國調酒師的精湛技藝及其創作的世界級雞尾酒，進一步提升他們在國內外的知名度。
今年的活動以「One & Only Thai Spice Rum」（獨一無二的泰國辛辣朗姆酒）為主題，鼓勵調酒師巧妙融合當地食材，創造出獨具泰國風味的雞尾酒，展現泰國優質香辣朗姆酒的獨特韻味。獲勝者將受邀在2025年米其林指南頒獎典禮(Michelin Guide Ceremony 2025)上展示其獲獎作品。
本次大賽吸引了泰國及全球數百名優秀調酒師的參與。經過層層選拔，僅有16名選手晉級半決賽，最終8人成功入圍萬眾矚目的決賽。大賽評委陣容強大，由來自各國和各地區的行業領袖組成。
評委團大腕雲集，包括Mekhong首席調酒師Dechapongsa Kanchanalakshana（Mekhong原創配方的創造者）、日本知名酒吧LIBRE的主理人Yujiro Kiyosaki、泰國調酒界的傳奇人物Chanond Purananda，以及備受推崇的Lost in Thaislation酒吧老闆Suchada Sopajaree。
來自Margarita Bangkok的調酒師Nopadon Thamsongla憑藉其創作的Mekhong 2484雞尾酒征服了所有評委。這款酒的靈感源自佛歷2484年（即公元1941年），它將歷史意義與獨特風味巧妙融合，配以西瓜和豆腐，帶來獨一無二的難忘體驗。
除3萬泰銖現金獎勵外，獲勝者還將有幸在2025年米其林指南頒獎典禮上展示其雞尾酒作品，並赴日本開啟特邀調酒之旅。這一千載難逢的好機會將進一步提升其個人名聲，幫助其贏得國際關注。
Mekhong品牌繼續作為泰國引以為傲的象徵，弘揚國家軟實力，並將泰國的優秀調酒師推向全球舞台。
SOURCE Mekhong
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