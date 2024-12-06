Mekhong連續七年舉辦調酒大賽，通過泰國風味雞尾酒展現國家軟實力

本次大賽吸引了泰國及全球數百名優秀調酒師的參與。經過層層選拔，僅有16名選手晉級半決賽，最終8人成功入圍萬眾矚目的決賽。大賽評委陣容強大，由來自各國和各地區的行業領袖組成。

評委團大腕雲集，包括Mekhong首席調酒師Dechapongsa Kanchanalakshana（Mekhong原創配方的創造者）、日本知名酒吧LIBRE的主理人Yujiro Kiyosaki、泰國調酒界的傳奇人物Chanond Purananda，以及備受推崇的Lost in Thaislation酒吧老闆Suchada Sopajaree。

來自Margarita Bangkok的調酒師Nopadon Thamsongla憑藉其創作的Mekhong 2484雞尾酒征服了所有評委。這款酒的靈感源自佛歷2484年（即公元1941年），它將歷史意義與獨特風味巧妙融合，配以西瓜和豆腐，帶來獨一無二的難忘體驗。

除3萬泰銖現金獎勵外，獲勝者還將有幸在2025年米其林指南頒獎典禮上展示其雞尾酒作品，並赴日本開啟特邀調酒之旅。這一千載難逢的好機會將進一步提升其個人名聲，幫助其贏得國際關注。

Mekhong品牌繼續作為泰國引以為傲的象徵，弘揚國家軟實力，並將泰國的優秀調酒師推向全球舞台。

SOURCE Mekhong