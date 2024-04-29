MetaComp與嘉實國際達成戰略合作，新加坡-香港領先機構强强聯手，共同推進數字資產ETF的國際化

新加坡2024年4月30日 /美通社/ -- 獲得新加坡金融管理局（MAS）許可、專注於區塊鏈技術和數字資產的新加坡領先金融科技公司MetaComp Pte Ltd及其附屬公司（統稱為「MetaComp」）欣然宣布，MetaComp已與獲得香港證監會許可的領先資產管理公司嘉實國際資產管理有限公司（簡稱「嘉實國際」）達成戰略合作。嘉實國際是率先在海外設立子公司的中國資產管理公司之一。MetaComp與嘉實國際簽署合作備忘錄，標志著雙方在香港-新加坡領先機構聯手共同推進全球創新金融產品方面邁出了重要一步，尤其是關乎最近公布的預計將自2024年4月30日起在香港交易所開始交易的加密貨幣現貨ETF（交易所交易基金）。此前，嘉實國際宣布已獲得香港證監會的許可，推出備受期待的加密貨幣ETF。

作為此次合作的核心，MetaComp承諾通過其專有客戶資產管理平台（也稱為「CAMP by MetaComp」），並利用其技術和市場專業知識，在相應的監管框架下向新加坡及其他地區的投資者推出嘉實國際的加密貨幣現貨ETF。這一舉措旨在擴大嘉實國際ETF的全球影響力，還使MetaComp能夠通過備受追捧的金融產品來豐富其財富解決方案組合。

除了發行加密貨幣ETF外，雙方還將探索如何將嘉實國際的各種資產管理解決方案整合到MetaComp的服務產品中。MetaComp還將為嘉實國際提供數字支付令牌服務。通過戰略合作，兩家公司希望建立互惠合作關系，以便雙方都能發揮各自的優勢。

通過與嘉實國際合作，MetaComp可以利用全球領先金融企業的規模和專業知識，顯著提升其服務能力和市場影響力。此次合作的目的不僅是為雙方現有的客戶提供服務，還旨在吸引傳統金融和加密貨幣金融領域想要獲得先進金融解決方案的新客戶。

MetaComp董事長兼聯合創始人白波博士表示：「與嘉實國際的戰略合作，再次證明了MetaComp致力於成為連接傳統金融與加密貨幣金融橋梁的承諾。我們相信，與他們的合作將是互惠互利的。憑借嘉實在資產管理方面的專業知識，以及MetaComp在提供全套數字支付解決方案方面的強大能力，我們將為客戶和市場帶來無與倫比的價值。」

如需了解有關此次合作的更多詳情並關注未來的發展動態，請訪問https://www.mce.sg/。

關於MetaComp Pte Ltd (https://www.mce.sg/)

MetaComp是新加坡領先的數字資產平台，由新加坡金融管理局（MAS）根據《2019年支付服務法》授予許可和監管。MetaComp在P2B2C（平台對合作伙伴對客戶）模式下運營，為其客戶提供一套集成的端到端服務，使他們能夠在有安全保障和合規下自信地進入數字資產市場。MetaComp與其母公司Metaverse Green Exchange Pte. Ltd.（獲得MAS許可的CMS持有者，獲准開展經紀和托管等業務）攜手，通過受監管的客戶資產管理平台CAMP推出了一系列服務，允許企業通過場外市場交易和交易所交易服務、法定貨幣支付、數字資產托管，以及主經紀商業務來開發和擴展其數字資產產品。

资料来源： https://www.prnewswire.com/in/news-releases/metacomp-announces-strategic-partnership-with-harvest-global-investments-to-explore-bringing-hk-listed-etfs-to-investors-in-singapore-and-beyond-302129748.html

SOURCE MetaComp Pte Ltd