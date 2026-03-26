元光科技（MetaLight Inc.）發佈2025年全年業績，連續四年實現經調整淨利潤盈利

香港2026年3月26日 /美通社/ -- 以時序數據分析和AI技術為核心能力的公交信息服務商MetaLight Inc.（「元光科技」、「MetaLight」或「公司」；香港聯交所股票代碼：02605），今日發佈截至2025年12月31日止的2025年全年業績。

2025年全年業績摘要

總收入為人民幣206.3百萬元，與去年同期基本持平。

毛利為人民幣159.9百萬元，較去年同期增加約1.5%。毛利率為77.5%，較去年同期提升約1.1個百分點。

經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）(1) 為人民幣40.7百萬元。

截至報告日期，車來了平台城市覆蓋數拓展至488個城市及鄉鎮，累計用戶增至約3.34億，平均月活躍用戶增至約3,031萬；合作交通實體數量由295家增至312家。

元光科技董事長兼首席執行官孫熙博士表示：「2025年是公司登陸資本市場的元年。在中國移動廣告市場增速放緩、行業競爭加劇的環境下，我們維持了穩健的收入水平和較高的毛利率水平，經調整淨利潤保持盈利。

在核心業務方面，車來了平台的用戶基礎和城市覆蓋持續擴大，平均月活躍用戶突破3,000萬，反映了平台用戶黏性的進一步增強。在戰略佈局方面，我們積極推進自動駕駛公交方向的技術儲備，國際化產品Busio也已在多個海外城市上線運營。

展望2026年，我們將著力提升廣告變現效率，深耕下沉市場用戶增長，並持續推進AI原生組織建設。隨著上市後優先股相關會計因素的消除，我們的財務表現將更為真實地反映實際經營狀況。我們會以坦誠的態度面對市場，專注於做好每一個產品、服務好每一位用戶、抓住每一個真實的增長機會。」

2025年度財務回顧

收入

總收入為人民幣206.3百萬元，與去年同期的人民幣206.1百萬元基本持平。其中，移動廣告服務收入為人民幣200.4百萬元；數據技術服務收入為人民幣6.0百萬元，較去年同期增加約45.7%，主要由於公司持續拓展公共交通分析平台業務，與更多交通機構展開合作所致。

毛利及毛利率

毛利由2024年的人民幣157.4百萬元增加約1.5%至2025年的人民幣159.9百萬元。毛利率由2024年的76.4%微升至2025年的77.5%，主要由於跨網絡廣告費減少帶動銷售成本下降。

銷售開支

銷售開支由2024年的人民幣38.3百萬元增加至2025年的人民幣40.9百萬元，主要由於公司加強營銷力度以吸引新用戶及提升車來了的用戶參與度。

行政開支

行政開支由2024年的人民幣56.2百萬元增加至2025年的人民幣71.0百萬元，主要由於股權激勵費用以及公司上市後相關合規費用增加所致。

研發開支

研發開支由2024年的人民幣42.5百萬元增加至2025年的人民幣49.9百萬元，主要由於研發人員相關的員工成本以及股權激勵費用增加所致。

年內虧損及經調整淨利潤

年內錄得淨虧損人民幣127.6百萬元，主要受以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債之公允價值損失人民幣119.2百萬元影響。該項目為可轉換可贖回優先股的非現金會計處理，不影響實際經營現金流。隨著本公司成功上市，該等優先股已自動轉換為普通股，預期未來不會再產生此類公允價值波動。

經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）(1) 為人民幣40.7百萬元。

現金狀況

截至2025年12月31日，本集團的現金及現金等價物為人民幣38.7百萬元，定期存款為人民幣206.9百萬元。經營活動所得現金淨額為人民幣8.1百萬元。

附註：(1) 公司將「經調整淨利潤」（非國際財務報告準則計量）定義為年內虧損，經調整後排除以下項目對損益的影響：(i) 以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債的公允價值虧損；(ii) 以股份為基礎的付款開支；(iii) 上市開支；(iv) 股權投資損失；及 (v) 以公允價值計量之股權投資的公允價值變動損益。

2025年度業務回顧

2025年，車來了平台繼續保持穩健增長。年內，公司持續拓展公共交通分析平台業務，與更多交通機構展開合作，合作交通實體數量由2024年的295家增至312家，數據技術服務收入同比增長約45.7%。

在核心平台方面，車來了持續深耕用戶價值與產品體驗，年內進一步拓展三線及以下城市市場覆蓋，並通過AI算法優化廣告庫存的定價策略和投放精準度，提升廣告變現效率。同時，公司加強營銷力度以吸引新用戶及提升用戶參與度，平台的用戶基礎與使用黏性持續增強。

2025年6月及8月，公司先後在iOS及Android平台推出國際化實時公交查詢應用Busio，截至報告日期已覆蓋截至報告日期已覆蓋新加坡、吉隆坡、檳城、關丹、新山、墨爾本、悉尼等逾10個國際城市及地區。國際業務目前處於早期推廣階段。

與此同時，公司正基於車來了在公交數據領域的長期積累，積極拓展自動駕駛公交方向，目前正在研發面向自動駕駛公交場景的AI調度算法和智能分析Agent產品，並已與國內多家大型公交集團就相關應用場景展開合作探索。

截至報告日期，車來了平台城市覆蓋數由2024年底的466個拓展至488個城市及鄉鎮，累計用戶由約2.98億增至3.34億，平均月活躍用戶由約2,908萬增至約3,031萬。月活規模的持續提升，反映出平台用戶基礎與使用黏性的進一步增強。

期後事項

於2026年3月9日，武漢元光與廣州天使投資母基金創業投資合夥企業（有限合夥）及玥合瑞成（深圳）投資合夥企業（有限合夥）等合夥人訂立合夥協議，共同設立一支聚焦數字經濟下人工智能相關領域的有限合夥企業。全體合夥人認繳出資總額為人民幣10,110萬元，其中武漢元光認繳出資額為人民幣4,000萬元。

於2026年3月10日，武漢元光與深圳創享星移一號投資合夥企業（有限合夥）（本集團持有30%所有權權益的有限合夥企業）訂立股權轉讓協議，以總代價人民幣8百萬元收購創享星移所持星移聯信航天科技（無錫）有限公司的1.1429%股權。截至業績公告日期，本集團已支付部分代價人民幣4百萬元，餘下人民幣4百萬元尚未支付。

於2026年3月20日，武漢元光與寧波雲穗自有資金投資合夥企業（有限合夥）訂立合夥財產轉讓協議，以總代價人民幣2,000萬元收購杭州雲智夢科技合夥企業（有限合夥）的66.67%財產權益。截至業績公告日期，本集團尚未支付該代價。

業績電話會議

公司管理層於2026年3月26日（星期四）北京時間上午9時正舉行電話及網絡直播會議，討論業績。業績會議結束後48小時內，重播錄音及網絡直播回放將上載至本公司網站www.metalight.ai，以供股東及投資者隨時收聽／收看。

關於MetaLight

MetaLight Inc.（香港聯交所股票代碼：02605）是一家以時序數據分析和AI技術為核心能力的公交信息服務商。公司以「先進技術 服務大眾」為使命，自主研發了時序智能技術體系，其核心為AI模型構建平台及公交、新能源、工業互聯網三大行業AI模型庫，整合了大規模數據接入、預處理、標注、模型訓練及基座模型適配等能力。基於該技術體系，公司運營車來了實時公交信息平台，為通勤者提供實時公交到站預測、車輛位置追蹤及出行路線規劃等服務，並向交通運營實體提供公共交通分析平台及數據技術服務。根據CIC截至2024年12月31日的資料，按城市覆蓋數計算，車來了為中國最大的實時公交信息平台，已覆蓋全國488個城市及鄉鎮，累計用戶約3.34億，致力於讓公共出行更便捷、更高效。有關公司詳細資料，請瀏覽網站www.metalight.ai。

前瞻性聲明

除過往事實的陳述外，本新聞稿載有前瞻性陳述，涉及本公司的業務展望、財務表現估計、預測業務計劃、發展策略及對我們行業預期趨勢的預測等。前瞻性陳述一般可透過所使用前瞻性詞彙識別，例如「或會」、「可能」、「可」、「可以」、「將」、「將會」、「預期」、「認為」、「繼續」、「估計」、「預計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「尋求」或「時間表」等。該等前瞻性陳述是根據本公司現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，當中有些涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及許多風險及不明朗因素。鑒於風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於倚賴該等陳述。除法律要求的情形外，本公司、本公司董事會、僱員及代理概不承擔公開發佈為反映本新聞稿日期後發生的事件或情況或意料之外事件而修訂、更正或更新本新聞稿所載前瞻性陳述的任何義務，亦不承擔倘因任何前瞻性表述不能實現或變得不準確而引致損失的任何責任。

投資者及媒體查詢，請聯繫：

MetaLight Inc.

投資者關係

電郵：[email protected]

綜合損益表



2025年

人民幣千元

2024年

人民幣千元 收入 206,313

206,137 銷售成本 (46,451)

(48,690)







毛利 159,862

157,447 其他收入及收益 10,569

6,721 銷售開支 (40,868)

(38,254) 行政開支 (71,024)

(56,236) 研發開支 (49,925)

(42,512) 金融資產減值虧損淨額 (494)

(4,370) 以公允價值計量且其變動計入損益的

金融負債的公允價值虧損 (119,202)

(42,968) 其他開支及虧損 (5,387)

(225) 財務成本 (738)

(1,347)







除稅前虧損 (117,207)

(21,744) 所得稅開支 (10,362)

(4,394)







年內虧損 (127,569)

(26,138)







本公司普通股東應佔每股虧損





基本（人民幣元） (1.11)

(0.45) 攤薄（人民幣元） (1.11)

(0.45)

綜合財務狀況表



2025年

人民幣千元

2024年

人民幣千元 非流動資產





物業及設備 1,138

1,602 使用權資產 3,258

1,571 無形資產 231

328 於聯營公司的投資 4,965

163 預付款項、其他應收款項及其他資產 3,353

8,960 金融投資 13,940

6,282 定期存款 -

30,000 遞延稅項資產 8,443

18,797







非流動資產總值 35,328

67,703







流動資產





應收賬款 42,473

33,659 預付款項、其他應收款項及其他資產 21,091

23,419 金融投資 55,113

43,079 定期存款 206,885

0 現金及現金等價物 38,693

56,306







流動資產總值 364,255

156,463







流動負債





應付賬款 5,857

7,864 合約負債 235

439 其他應付款項及應計費用 24,731

31,480 計息銀行借款 10,000

30,000 租賃負債 2,216

1,178 以公允價值計量且其變動計入損益的

金融負債 -

465,189 應付稅項 8

-







流動負債總額 43,047

536,150







流動資產╱（負債）淨額 321,208

(379,687)







資產總值減流動負債 356,536

(311,984)







非流動負債





租賃負債 203

108







非流動負債總額 203

108







淨資產╱（資產虧絀） 356,333

(312,092)







權益





股本 109

44 儲備 356,224

(312,136)







權益╱（虧絀）總額 356,333

(312,092)

非《國際財務報告准則》財務指標



2025年 人民幣千元 2024年 人民幣千元 2023年 人民幣千元 2022年 人民幣千元 年內虧損 (127,569) (26,138) (20,328) (20,037) 就以下各項作出調整：







以公允價值計量且其變動計入損益的金融

負債的公允價值虧損 119,202 42,968 55,545 29,455 以股份為基礎的付款開支 27,442 18,280 481 396 上市開支 17,499 19,109 10,797 – 出售股權投資的虧損 4,774 – – – 以公允價值計量之股權投資的公允價值變

動虧損╱（收益） (658) (1,802) (412) 3,002 經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）

(2) 40,690 52,417 46,083 12,816



附註：(2) 有關更多詳情，請參閱本年度業績公告「非國際財務報告準則計量」一節。

SOURCE MetaLight Inc.