Metalpha 宣布獲得粵民投及Avenir集團1200萬美元戰略投資

香港 2025年10月30日 /美通社/ -- 全球領先的區塊鏈及交易技術解決方案提供商 Metalpha Technology Holding Limited（納斯達克代碼：MATH）（以下簡稱「Metalpha」或「公司」）今日宣布，已與兩家戰略投資者 Gortune International Investment Limited Partnership 及 Avenir Group 就公司普通股定向增發事宜簽訂最終認購協議，募集資金總額約1200萬美元。此次交易預計在滿足慣例交割條件後，於2025年11月30日左右完成。

Metalpha 計劃將此次戰略投資所獲淨資金用於加速公司的業務拓展計劃，包括擴展其區塊鏈交易服務、投資創新的數字資產技術，並補充一般營運資金。

Metalpha 首席執行官 Adrian Wang 表示：「我們很高興獲得兩家傑出機構合作伙伴的戰略投資，這充分體現了他們對 Metalpha 發展願景和增長前景的堅定信心。此次融資將使我們能夠進一步擴展技術產品、鞏固市場地位，並持續為全球客戶提供尖端解決方案。我們期待利用這些資源，為股東創造長期價值。」

本次定向增發發行的證券未根據經修訂的1933年美國證券法（簡稱「《證券法》」）或任何州或其他適用司法管轄區的證券法進行注冊，且不得在未進行注冊或未獲得注冊豁免的情況下在美國境內發行或出售。公司已承諾向美國證券交易委員會提交注冊聲明，以用於本次定向增發所發行普通股的轉售。

本新聞稿不構成出售要約或購買證券的要約邀請，也不得在任何此類要約、邀請或出售為非法的司法管轄區內進行任何此類證券的要約、邀請或出售。

關於 Metalpha

Metalpha Technology Holding Limited（納斯達克代碼：MATH）是全球領先的區塊鏈及交易技術解決方案服務商。憑借深厚的區塊鏈與金融科技專業積澱，我們致力於提供最前沿的技術解決方案，包括綜合數字資產管理系統、對沖交易基礎設施、流動性解決方案及機構級系統架構。我們為客戶提供高度定制化的一站式解決方案，助力客戶業務增長，並致力於持續打造亞洲最大數字資產基礎服務商之一。

關於 粵民投集團

Gortune International Investment Limited Partnership 是 Gortune Investment Co., Limited 的子公司，隸屬於粵民投集團。粵民投集團主要業務涵蓋企業並購與重組、股權投資以及新興資產投資，重點關注金融、消費、新能源和Web3等領域。

關於 Avenir 集團

Avenir Group 是一家致力於傳統金融與數字資產戰略整合的先驅性投資集團，通過推動創新以構建領先的金融生態系統和基礎設施。集團通過「投資、孵化、運營」一體化框架，專注於數字資產管理、交易與金融服務平台、PayFi 基礎設施以及現實世界資產（RWA）。作為亞洲最大的機構比特幣ETF持有者，Avenir 集團引領區域市場。憑借成熟的金融專業知識和行業領先能力，該集團確立了其作為推動資本流動性和戰略合作伙伴關系的全球樞紐角色。我們的關鍵子品牌包括 DeepTrading（高頻量化交易）和 Avenir Foundation（技術教育與創新）。了解更多信息請訪問：https://avenirx.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據1995年美國《私人證券訴訟改革法》「安全港」條款可能構成「前瞻性」聲明的陳述。這些前瞻性陳述可以通過諸如「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「很可能」等術語和類似陳述來識別。管理層這些前瞻性陳述基於其當前的期望、假設、估計和預測。雖然管理層認為這些期望、假設、估計和預測是合理的，但此類前瞻性陳述僅為預測，涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多超出管理層的控制范圍。這些陳述涉及可能導致 Metalpha 的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果、業績或成就存在重大差異的風險和不確定性。

