Metalpha獲得虛擬資產第1類牌照

香港2024年4月16日 /美通社/ -- 專注於數字資產的全球財富管理公司Metalpha Technology Holding Limited（NASDAQ: MATH）（以下簡稱「該公司」或「Metalpha」）今天宣佈，公司旗下香港全資子公司LSQ Capital Limited（以下簡稱「LSQ Capital」）已獲得香港證券及期貨事務監察委員會（以下簡稱「證監會」）頒發的第1類受規管活動牌照，允許其提供證券和虛擬資產交易服務。新牌照為該公司提供了獨特的優勢，使其能夠作為亞洲最大的加密貨幣衍生品交易商繼續引領市場。

鑒於香港現貨ETF近期取得的里程碑式進展，Metalpha預計將在近期內面向合格投資者推出香港ETF聯接基金，以滿足日益增長的市場需求。在過去12個月裡，該公司的GBTC聯接基金取得了約330%的年化收益率。該公司對香港成為Web3中心持樂觀態度，正積極開發獨特的衍生產品和基金，以更好地服務全球客戶。

憑借這項新牌照，該公司旨在拓展新的創新業務，並與更多傳統金融機構合作，直接提供證券交易服務。獲得第1類牌照後，該公司可以通過其世界領先的加密貨幣交易服務，為專業投資者提供真正獨一無二的加密貨幣體驗。

Metalpha Technology Holding Ltd.總裁兼董事Adrian Wang表示：「我們很高興獲得該牌照，它無疑將幫助我們擴大業務和服務範圍。確保合規性是我們業務的首要任務，我們期待在短期內推出新的ETF聯接基金產品，以增強我們的產品組合。」

Metalpha為機構提供定制的套期保值解決方案和加密貨幣衍生品。該公司有幸成為亞洲最大的加密貨幣衍生品交易商，正在與家族辦公室、投資基金和加密貨幣礦業公司等金融機構密切合作。

該公司還持有證監會頒發的第4類（就證券和代幣提供意見）和第9類（資產管理）牌照。

關於 Metalpha Technology Holding Limited

Metalpha Technology Holding Limited（Nasdaq: MATH）成立於2015年，並於2017年10月20日上市。該上市公司致力於通過其子公司使用全方位的機構級平台，提供投資和財富管理服務。憑借豐富的區塊鏈專業知識，公司致力於成為加密貨幣財富管理服務領域的領導者，為其服務的客戶和企業帶來穩健的創新和透明度。

安全港聲明

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SOURCE Metalpha Technology Holding Limited