Metalpha攜手Algos Electronics成立NOWLIT Fintech Solutions

此次戰略合作將進一步推動Metalpha在北美市場的業務拓展

香港2024年4月9日 /美通社/ -- 專注於數字資產的全球財富管理公司Metalpha Technology Holding Limited (Nasdaq: MATH)（以下簡稱「該公司」或「Metalpha」）與Algos Electronics Corp.（以下簡稱「Algos Electronics」）共同成立了NOWLIT FinTech Solutions Corp.（以下簡稱「NOWLIT FinTech Solutions」）。這一戰略合作為Metalpha在北美市場開展加密貨幣業務鋪平了道路，其目標是在嚴格遵守當地法規的情況下，通過把握新興的本地市場機遇，擴大該公司的市場影響力。

NOWLIT FinTech Solutions總部位於加拿大，專注於區塊鏈金融技術的咨詢和研究。在Metalpha和Algos Electronics的支持下，這家新成立的公司將汲取雙方在加密貨幣財富管理服務和客戶網絡方面的豐富經驗，並充分利用雙方的地理分佈優勢。

作為該公司的合資夥伴，Algos Electronics專注於ASIC和數據中心設備的設計、製造和分銷，是美國和加拿大值得信賴的解決方案提供商。

Metalpha為機構提供定制對沖解決方案和加密貨幣衍生產品。作為亞洲最大的加密貨幣衍生品交易商之一，該公司與包括家族辦公室、投資基金和加密貨幣礦業公司在內的金融機構密切合作。此次戰略合作正值該公司積極拓展全球市場並提供更多元化業務產品的重要時刻。

NOWLIT FinTech Solutions Corp.首席執行官Marc MA表示：「Metalpha成為我們的戰略股東，極大地推動了我們在北美的業務戰略，並增強了我們的信心。我們期待著與Metalpha在區塊鏈金融領域攜手合作，共同建立並發展我們的市場專業知識。」

Metalpha Technology Holding Ltd.總裁兼董事Adrian Wang表示：「我們期待與Algos Electronics這樣優秀的合作夥伴一起在北美建立我們的業務版圖。我們相信，NOWLIT FinTech Solutions的成立將有助於我們共同把握更多的商機。」

Metalpha和Algos Electronics希望與NOWLIT FinTech Solutions密切合作，共同開發本地化的業務產品和市場專業知識。

關於 Metalpha Technology Holding Limited

Metalpha Technology Holding Limited (Nasdaq: MATH)成立於2015年，並於2017年10月20日上市。該上市公司致力於通過全方位的機構級平台，提供投資和財富管理服務。憑借豐富的區塊鏈專業知識，公司致力於成為加密貨幣財富管理服務領域的領導者，為其服務的客戶和企業帶來穩健的創新和透明度。

關於 Algos Electronics Corp.

Algos Electronics Corp專注於在美國和加拿大進行ASIC芯片和最終產品的設計、製造和分銷。

安全港聲明

本新聞稿包含可能構成1995年《美國私人證券訴訟改革法案》(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995)「安全港」條款界定的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可透過「將要」、「預計」、「預期」、「目標」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能」等術語及類似表述加以識別。該公司管理層根據其當前的預期、假設、估計和預測做出這些前瞻性陳述。儘管他們認為這些預期、假設、估計和預測是合理的，但這些前瞻性陳述只是預測，涉及一些已知和未知的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性是管理層無法控制的。這些陳述涉及的風險和不確定性可能導致Metalpha的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就存在重大出入。

聯繫人

Yiwei Wang

媒體關係部

電郵：[email protected]

SOURCE Metalpha Technology Holding Limited