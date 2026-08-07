MetaOptics聚焦推進超透鏡商業化 撤回納斯達克上市申請 並押後於美國作雙重上市之計劃

新加坡2026年8月7日 /美通社/ -- MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT)（「MetaOptics」或「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」），一家總部位於新加坡的半導體光學公司，今日宣布已通知納斯達克股票市場有限責任公司撤回其上市申請，自2026年8月7日起生效（下稱「撤回」）。

MetaOptics 執行主席程章金先生表示：「此次舉措是本公司整體策略規劃中的關鍵一環，與我們聚焦美國這一關鍵市場及核心客戶的方向保持一致。鑑於當前地緣政治不確定性、近期科技股價格的大幅波動、持續的技術變革、對資本支出確定性的迫切需求，以及日益激烈的全球資本競爭，同時考慮到我們保護股東價值的義務，我們決定現階段暫不推進擬議納斯達克雙重上市計劃。擬議於納斯達克作雙重上市，從來只是實現目標的手段，而非最終目的。我們的資本實力保持穩健，現金狀況健康，並持續推進及強化與客戶的合作，拓展訂單儲備。目前，我們正集中資金和管理資源，致力於將潛在客戶轉化為實際訂單，完成訂單交付，並提升我們的超透鏡產能。」

在作出上述決定時，本公司考量了以下因素：

當前地緣政治的不確定性對美國資本市場造成的波動 ，削弱了定價的確定性及時效性，降低達成募資目標的把握，並增加了執行風險； 光學及半導體價值鏈所面對的技術變革步伐加快，加上半導體產業在全球資本競爭日益激烈之下，使得資本支出確定性的需求更加迫切；以及 由於近年有多間亞洲小型股在納斯達克上市後，其股價出現極端波動情況，導致市場對該類發行人的觀感轉趨負面。儘管擬議於納斯達克作雙重上市的主要目的是為本集團提供接觸美國資本市場的渠道，支持其於美國擴展超透鏡設計及製造能力，並使本集團更貼近潛在核心客戶，但本公司無法保證其證券不會受到類似交易活動或操作的影響。同時，自本公司於2025年9月在新加坡交易所凱利板上市以來獲得了股東大力支持，公司深知保護股東價值的重要性。

本公司將此次撤回視為押後而非改變目標，此次撤回並不會影響本公司在美國市場的策略重心及營運佈局。本公司將繼續繼續集中資金和管理資源，致力於將潛在客戶轉化為實際訂單，履行關超透鏡設備的訂單，並提升超透鏡的生產能力。

本公司亦將繼續透過旗下美國子公司 MetaOptics Inc. (USA)，以及早前已公布擬於美國亞利桑那大學半導體製造中心部署直寫式激光光刻（Direct Laser Writer）系統的計劃，持續擴張在美國的的業務。在新加坡政府相關機構的支持及協助下，本公司亦正於美國設立其首條前端半導體製造生產線，配備12 英吋深紫外線浸沒式光刻設備。

視市場狀況變得更為有利時，本公司不排除在適當時候重新研究於國際市場作雙重上市的可能性。

MetaOptics 仍維持於新加坡交易所凱利板上市，股票代號為 9MT。股東無需採取任何行動；除已產生之專業費用外，本公司預期此次撤回不會對本集團截至2026年12月31日止的財政年度之每股淨資產或每股盈利產生重大影響。

業務發展勢頭

此次撤回對本集團的業務及營運，以及其成長計劃及策略的執行並無影響。本公司資本實力依然穩健，手持健康現金儲備，並專注於繼續推進以下兩方面：(i) 隨著客戶參與進入積極評估和批量訂單階段，加快向大規模生產能力的建構；以及 (ii) 加速推動超透鏡技術在日常設備中的大規模應用。

消費級智能裝置

本公司的第二代微型投影機採用雷射光束掃描光學引擎，在首次面向消費者的銷售活動正式啟動前，已獲得令人鼓舞的早期需求。自預售登記頁面（https://prelaunch.metaoptics.sg）於2026年7月上線以來，本公司已收到接近 200 項預約，其中不乏來自日本和美國的客戶。目前，銷售活動正處於預售階段，預計將在未來幾週內正式開賣。

2026年6月，本公司亦已開始向歐洲、日本及菲律賓的潛在世界級客戶出貨其5G超透鏡智能手機及超透鏡 AI 智能眼鏡之設計／評估訂單，並已完成新一代 1200 萬像素彩色超透鏡相機模組的設計，預期將於 2027年國際消費電子展（CES 2027）上展出。

拓展客戶

上述於2026年6月宣布之設計／評估計劃，已使本公司的超透鏡模組直接交付給歐洲、日本及菲律賓多家領先消費電子品牌、電信營運商及原始設計製造商之手中，讓其可在自家開發環境中對模組進行評估及認證。

與跨國客戶的洽談正在多個應用領域中持續推進，包括智能手機、AR／VR穿戴裝置、汽車感測、數據中心共封裝光學元件和生物識別等領域，其中亦包括本公司與新加坡一所國家級半導體研究機構共同開發的可調式超透鏡 3D 非接觸指紋感測模組。上述具建設性的討論目前處於從取樣、認證、評估至商業談判等不同階段，惟截至目前尚未訂立任何具約束力之協議。

訂單履行狀況

未來六至十二個月，本公司將持續專注於履行其關鍵超透鏡設備之採購訂單，包括直寫式激光光刻系統（DLW）及 12 英吋自動超透鏡測試設備。今年3月，本公司已向其位於台灣桃園的合作夥伴交付自動超透鏡測試設備，與早前於2025年9月於該合作夥伴處安裝之 DLW 相輔相成，為當地打造端到端的超透鏡製造及測試能力，進一步彰顯本公司致力支持區域先進半導體生態系統的承諾。

2026年7月，本公司亦已簽訂協議，將在美國亞利桑那大學半導體製造中心部署一套 DLW，安裝工作預期於2027年展開。此次部署是在推進本公司美國擴展策略，以及與亞利桑那州及更廣泛美國市場中的世界級半導體持份者展開協作研究方面的重要一步。

供應鏈及產能擴展

自動超透鏡測試設備是由本公司與一間具上市地位、專注於高精度自動化及組裝方案的公司共同開發，本公司目前正與一家具指標性的歐洲晶圓代工廠洽談在其廠房內導入自動超透鏡測試設備。與此同時，MetaOptics 正積極推展多項涵蓋關鍵設備子系統、晶圓級光學製造，以及在其 4 英吋及 12 英吋 DLW 平台上建立超透鏡量產能力的合作，旨在縮短交付週期、提高良率，並在贏得設計訂單後支持量產。

關於 MetaOptics Ltd

MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT) 為領先的半導體光學公司，總部位於新加坡，專注研發以玻璃基板為核心的超透鏡解決方案，並結合 AI 驅動的影像處理技術。透過先進光學設計與可擴展的 12 英吋 DUV 光刻製程，MetaOptics 為共封裝光學（CPO）、行動裝置、擴增實境／虛擬實境（AR/VR）、車用電子及其他新興市場的次世代應用提供支撐。本集團之整體營運劃分為四個垂直整合業務單元，包括：資本設備、超透鏡設計與代工、物聯網與智能裝置，以及 AI 演算法。詳情請瀏覽：www.metaoptics.sg。

前瞻性陳述

本新聞稿可能載有前瞻性陳述，該等陳述涉及已知及未知風險、不確定性及其他因素，且許多因素屬本公司無法控制之範疇。多項因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所載者存在重大差異，包括但不限於：本公司的成長策略、未來業務發展、營運表現及財務狀況、其研發工作、其吸引及挽留客戶之能力，以及其建立與維持供應商及業務合作夥伴關係之能力；以及上述各項相關或作為基礎之假設。除適用法律另有規定外，本公司並不承擔更新任何前瞻性陳述之義務，所有本新聞稿所載資訊僅截至本新聞稿日期為準。

銷售查詢：[email protected]

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美國

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SOURCE METAOPTICS LTD