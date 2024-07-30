MetaSpaceX正名暨元宇宙業務啟動儀式舉行

日本超人氣跳舞女團Avantgardey擔任公司元宇宙娛樂平台代言人

與潛在投資者洽商認購事項

香港2024年7月30日 /美通社/ -- MetaSpaceX Limited（前稱耀高控股有限公司）（「MetaSpaceX」或「公司」；股份代號：1796.HK）今日於香港聯合交易所有限公司（「香港交易所」）舉行正名、元宇宙及Web3.0業務啟動儀式。公司表示，是次更改名稱將更加能夠反映公司未來業務發展的新方向。

另外，公司正在與達爾富爾蘇丹Sultan Ahmed Dinar（「投資者」）商討有關對公司股份的潛在認購事項（「建議投資」）。Sultan Ahmed Dinar為達爾富爾蘇丹以及主要商業利益位於土耳其共和國及肯亞共和國的Dinar Holdings Group創辦人兼董事會主席。投資者已表示有興趣參與公司向MetaSpaceX Web3業務的拓展。董事會認為建議投資一旦落實，將會為Web3業務拓展提供營運資金，亦會使公司股東基礎更為多元及廣闊。董事會亦贊同透過Dinar Holdings Group的經驗及專長，將能為公司業務拓展至中東或非洲市場。

MetaSpaceX 將集中數字金融服務業務，積極投身新興技術領域，致力推動產業升級，並投資多個具有前瞻性的科技項目，當中涵蓋人工智能、物聯網、元宇宙、大數據分析、Web3.0等多方面發展，公司在各方面成功打造領先的科技成果，而這些成果與技術不僅顯著地增強公司自身的競爭力，更為行業發展注入創新與動力。

MetaSpaceX 的 Web3.0 及元宇宙平台為用戶提供遊戲體驗、社交、娛樂、教育及影視等不同的沉浸式互動生活空間。為了讓更多市民受眾涉足元宇宙世界，公司日前宣佈，以六位數美元邀請到日本超人氣跳舞女團Avantgardey擔任元宇宙娛樂平台代言人以及拍攝公司品牌的宣傳片，Avantgardey首次以全團17人來港參加公開活動。

達爾富爾蘇丹Sultan Ahmed Dinar與前世界拳擊冦軍Manny Pacquiao今天出席了MetaSpaceX活動並致賀詞，兩人對公司前景及香港資本市場均給予肯定和信心。

公司表示將會積極與各個領域的頂尖企業攜手合作，共同在Web3.0及元宇宙領域內探索創新，致力於創造更輝煌的成果。未來將繼續以「創新、專業、可持續」為三大發展理念，通過拓展各種業務版圖，以持續增強核心競爭力。同時，集團亦致力於進一步深化各方面之間的合作，期望在全球市場上實現更多顯著的突破與成就。

對於品牌的未來發展與目標，公司首席營運總監賴彩雲女士認為，元宇宙娛樂平台的靈活與多樣性，具有極大發展空間：「很高興可以邀請到日本超人氣跳舞女團Avantgardey為MetaSpaceX擔任全球代言人，Avantgardey有趣而整齊的舞技為大眾帶來活力及開心正能量，這亦是MetaSpaceX希望為大家帶來的娛樂體驗。」

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關於 MetaSpaceX Limited

MetaSpaceX Limited（「MetaSpaceX」）前稱 Yield Go Holdings Ltd. 耀高控股有限公司。本年 4 月 1 日，MetaSpaceX 與 Sanitic Technology (M) SDN. BHD. 簽訂戰略合作意向書，共同發展 MetaSpaceX 的 Web3 業務及元宇宙平台。MetaSpaceX 將集中發展為一家以數字金融服務為主業務的科技公司，為用戶提供沉浸式互動元宇宙娛樂平台，透過虛擬實境、增強現實、人工智慧與區塊鏈，構建全面數字生活空間，人們可以在其中進行社交、工作或遊戲，並提供線上演唱會、線上表演場地、線上娛樂平台及其他互動活動的用戶體驗。

關於賴彩雲女士

賴彩雲女士為馬來西亞拿督斯里，同時是傑出女企業家及慈善家，2022年曾注資九位數金額予亞洲電視，成為當時城中熱話；同年展開MetaSpaceX企劃，並邀請國際拳壇舉足輕重的傳奇人物—菲律賓拳王Manny Pacquiao擔任品牌形象代言；今年則力邀風靡港、日、台三地的日本女團Avantgardey成為MetaSpaceX全球代言人。

SOURCE MetaSpaceX Limited