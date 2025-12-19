富國島星灣皇冠假日度假酒店推出島上精選MICE及婚禮體驗

賓客可盡享度假村完備設施，包括寬敞客房、別墅、優美戶外泳池、水療中心、健身中心及家庭友善設施，同時體驗創意餐飲及高級宴會服務。

富国島得天獨厚的自然風光與現代化基礎建設，使其躋身頂級MICE目的地之列。企業團體可透過豐富多元的特色活動為會議增添亮點，例如參觀胡椒園及養蜂場、高爾夫球場、導覽生態徒步旅行，以及地道文化體驗等。這些精心策劃的項目不僅提升獎勵旅遊體驗，更能加強團隊凝聚力，帶來超高價值與難忘回憶。

對於希望在富国島舉行難忘婚禮的新人而言，富國島星灣皇冠假日度假酒店提供一系列美輪美奐的室內外婚禮場地選擇——從純淨海濱的浪漫日落儀式，到氣派非凡的豪華宴會廳應有盡有，可迎合不同新人的需求。此外，度假村的婚禮套裝服務提供全方位策劃支持，包括場地佈置、菜單甄選及整體風格設計。婚禮以白黛海灘如畫的海岸線為背景，每個環節均精心打造，力求呈獻專屬、意義深刻且難以忘懷的時刻。

凡於2026年3月4日前預訂MICE活動，並於2026年8月30日前舉行，總賬單可享9折優惠。

IHG One Rewards（洲際酒店集團優悅會）及IHG Business Rewards（洲際酒店集團商悅會）會員可享獨家優惠價格，於全球參與計劃的IHG酒店預訂符合條件的會議、活動或婚宴時，更可賺取及兌換積分。賓客可免費註冊會籍，即時尊享相關禮遇（須受相關條款及細則約束）。

了解富國島星灣皇冠假日度假酒店的套裝服務及場地選擇，請瀏覽：https://phuquoc.crowneplaza.com/meeting-events/。

