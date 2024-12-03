Microban推出全新受大自然啟發的除臭技術

Freshology透過同時中和多種氣味，提供尖端的除臭效果，讓紡織品保持更長時間的清新

北卡羅來納州亨特斯維爾2024年12月4日 /美通社/ -- 全球首屈一指的除臭技術公司Microban International宣佈，在12月3日至5日於ISPO Munich展會A3館508號攤位推出Freshology™，這是一款正在申請專利、靈感來自大自然的除臭解決方案。

這項新技術通過中和多種氣味，提供卓越的除臭效果，使紡織品保持更長時間的清新。它符合GB/T 33610和ISO 17299測試標準，針對四種最常見的氣味分子進行處理：異戊酸（IVA）、醋酸（HOAc）、氨氣（NH3）和九烯醛，這使其成為應對不愉快氣味的突破性解決方案。

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「Freshology透過平衡和優化不同化學特徵之間的效能而開發，」Microban資深產品開發化學家Ryan Scott表示。「這項技術為消費者提供了關鍵優勢：它能有效地捕捉多種體味，與僅針對單一氣味分子的產品不同。此外，它還改善了濕氣管理，並提升了處理後織物的柔軟度和手感。」

Freshology在整理過程中被整合進聚酯纖維、尼龍和氨綸等合成材料中，能夠捕捉氣味，直至織物被清洗。清洗過程中，技術會釋放被困住的氣味分子，並恢復產品的效能。該技術為非離子型，這使得在製造過程中可以加入其他技術或處理方法，而不會影響產品的完整性。

它不含重金屬，因此比金屬基化學品的解決方案更具吸引力。此外，它對紡織廠友好，便於輕鬆融入現有的製造過程中。

在慕尼黑戶外及運動用品展覽會（ISPO Munich）期間，請於每天上午10時蒞臨Microban攤位，由Microban創新總監James Clayton為您介紹Freshology概覽。

欲深入了解Freshology，請瀏覽https://www.microban.com/odor-control/technologies/freshology。

*本產品中使用的Microban技術包含來自大自然的植物提取物和礦物，並已應用於多種消費品中。

Microban International簡介

作為Barr Brands International的一部分，Microban International擁有在抗菌、除臭控制及清潔/消毒市場中最受信賴且知名的全球品牌：Microban®及Ultra-Fresh®。我們的組織擁有超過100年的集體成長經歷，並已徹底革新了整個行業。作為全球領先者，我們的主動式系統能在問題發生之前加以預防，從而保持產品更潔淨並更有效地控制氣味。Microban International透過將科學與創新解決方案相結合，推動創新，並提升全球高品質的消費品、紡織品、工業產品及醫療產品。今天，Microban和Ultra-Fresh品牌及我們的技術已應用於全球數千種產品中。該公司總部位於美國北卡羅來納州，並在北美、歐洲及亞太地區營運。詳情請瀏覽www.microban.com。

SOURCE Microban International