Microchip榮獲EE Awards Asia 2024金選AIoT解決方案供應商、年度最佳MCU/Driver IC以及年度最佳Power Semiconductor等大獎，開創AIoT與半導體技術新篇章

此次榮獲年度最佳MCU/Driver IC的 PIC18-Q24系列微控制器，專為應對日益複雜的安全威脅而設計。在現今從手機到智慧家電等眾多裝置都與雲端相連的時代，PIC18-Q24系列在晶片層面嵌入了先進的安全功能，例如程式設計和除錯介面禁用 (PDID)。該功能能有效阻止未經授權的讀取與修改，確保韌體和資料的安全。從設計之初，這款產品便將安全性放在首位，協助用戶構建更具防護力的系統，充分展現Microchip在嵌入式安全領域的深厚實力。

快速部署的創新電源解決方案：年度最佳Power Semiconductor—3.3kV XIFM隨插即用mSiC™柵極驅動器

榮獲年度最佳Power Semiconductor的3.3kV XIFM隨插即用mSiC柵極驅動器，是Microchip為加速SiC解決方案部署而推出的創新之作。針對交通、電網和重型商用車等中高壓應用，這款產品提供預配置模組設置，開箱即用，大幅縮短設計與評估時間。其緊湊的數位控制設計、整合電源與抗噪能力光纖介面，不僅提升了效能，也減少了工程開發的複雜性，幫助設計人員以50%的更短時間完成設計週期。這款解決方案充分展現了Microchip在電力電子技術上的領導地位。

展望未來：推動創新的跳板

未來，Microchip將繼續以多樣化的產品組合推動創新，涵蓋國防與航空航太、資料中心、汽車、醫療設備、工業裝置及通訊基礎設施等領域。我們將專注於5G基礎設施、物聯網、資料中心、電動車、永續性與ADAS等關鍵應用，推進強大的「design-win」流程，為長期增長奠定堅實基礎。我們期待以更加卓越的產品和服務，為全球市場帶來更多價值與可能性。

感謝大家對Microchip的支持，我們將以此為動力，不斷突破、再創佳績。

SOURCE EE Times Taiwan