Microland 在 2024 年連續第五年蟬聯 Gartner® Magic Quadrant™ 託管網絡服務領導者

Microland 透過自己的智能網絡體驗框架，並利用三十載專業知識和尖端技術（例如 SDN，NFV，SASE，OT 網絡和私人 5G 等），提供端到端顧問、轉型和託管服務。他們的解決方案可提升網路表現和生產力，但不削弱安全。

Microland 資深副總裁兼全球客戶解決方案主管 Robert Wysocki 表示：「我們於 2024 年連續第五年蟬聯 Gartner® Magic Quadrant™ 託管網絡服務領導者，深感榮幸。這認可反映我們持續創新，以及對卓越的承諾。我們突破人工智能推動自動化與統一安全模型的界限時，感謝客戶啟發我們創新，並推動我們成功。」

Microland 主席 Sam Mathew 補充道：「我們連續第五年獲得這項認可，證明我們致力科技創新。我們在 SD-WAN 和 SASE 解決方案自動化和自適應安全的投資，協助我們向客戶提供革新成果。我們衷心感謝客戶，客戶的信任推動我們不斷提升我們所提供的價值。」

如欲更了解此認可，請瀏覽：https://www.microland.com/analyst-insights/gartner-magic-quadrant-for-managed-network-services-fifth-year

Gartner 免責聲明

2024 年 10 月 14 日，Gartner，託管網路服務 Magic Quadrant™ Ted Corbett、Nauman Raja、Jon Dressel、Lisa Pierce、Karen Brown、Danelie Young。

GARTNER 乃 Gartner, Inc. 和/或其附屬公司於美國和國際上的註冊商標和服務標誌，而 MAGIC QUADRANT 乃 Gartner, Inc. 和/或其附屬公司的註冊商標，均已獲在本文中使用的許可。保留所有權利。Gartner 並非推薦其研究出版物中所述的任何供應商、產品或服務，也不建議技術用戶僅選擇該等具備最高評級或其他頭銜的供應商。Gartner 研究出版品載列 Gartner 研究組織的觀點，不應被視為事實陳述。Gartner 不承擔與本研究相關的全部明示或暗示保證，包括任何可否銷售或適合特定用途的保證。

Microland 簡介

Microland 是一間總部位於印度本加盧魯的領先 IT 基礎設施服務和顧問公司，已獲 35 年實際業務成果，記錄良好。現時，隨着企業明白網路乃現代數碼系統功能與效率的基礎和支援創新。因此，我們提供新一代技術（例如人工智能、自動化營運和平台驅動的解決方案等），從而推動組織卓越營運、靈活和全球生產力。我們超過 4,600 位專家的團隊，在亞洲、澳洲、歐洲、中東和北美洲 100 多個國家／地區提供服務。該團隊在網路、雲端、數據中心、網路安全、服務管理、應用程式和自動化上，提供尖端科技解決方案。Microland 的創新策略獲得領先業界分析師認可，並致力強力治理、環境可持續發展，並建立予各種人才發展的包容工作場所。當企業與 Microland 合作時，便可以連結最佳人才、技術和解決方案，創造獨一無二的價值。

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