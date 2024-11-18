Microland 在 2024 年連續第五年蟬聯 Gartner® Magic Quadrant™ 託管網絡服務領導者
新聞提供者Microland
19 11月, 2024, 05:36 CST
印度本加盧魯2024年11月19日 /美通社/ -- Microland 很榮幸宣佈，在 2024 年連續第五年蟬聯 Gartner® Magic Quadrant™ 託管網絡服務 (MNS) 領導者。這項成就突顯本公司一直致力提供自動驅動兼以用戶為中心的解決方案，從而確保安全、無縫兼可靠的企業網絡。
隨着企業面對越來越多網絡複雜，Microland 推出「網絡即服務」(NaaS)，促進迎接未來的基礎架構，並同時保護現有投資。他們的供應商中立做法，提供多種技術的輕鬆採用、操作靈活和卓越效能。Microland 的 Intelligeni 平台是該演變的核心，透過提供先進的可觀察、自動和分析功能，而實現迅速轉型、主動監控和自動修復，並有助組織準備就緒，迎接革新。
Microland 透過自己的智能網絡體驗框架，並利用三十載專業知識和尖端技術（例如 SDN，NFV，SASE，OT 網絡和私人 5G 等），提供端到端顧問、轉型和託管服務。他們的解決方案可提升網路表現和生產力，但不削弱安全。
Microland 資深副總裁兼全球客戶解決方案主管 Robert Wysocki 表示：「我們於 2024 年連續第五年蟬聯 Gartner® Magic Quadrant™ 託管網絡服務領導者，深感榮幸。這認可反映我們持續創新，以及對卓越的承諾。我們突破人工智能推動自動化與統一安全模型的界限時，感謝客戶啟發我們創新，並推動我們成功。」
Microland 主席 Sam Mathew 補充道：「我們連續第五年獲得這項認可，證明我們致力科技創新。我們在 SD-WAN 和 SASE 解決方案自動化和自適應安全的投資，協助我們向客戶提供革新成果。我們衷心感謝客戶，客戶的信任推動我們不斷提升我們所提供的價值。」
如欲更了解此認可，請瀏覽：https://www.microland.com/analyst-insights/gartner-magic-quadrant-for-managed-network-services-fifth-year
Gartner 免責聲明
2024 年 10 月 14 日，Gartner，託管網路服務 Magic Quadrant™ Ted Corbett、Nauman Raja、Jon Dressel、Lisa Pierce、Karen Brown、Danelie Young。
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Microland 簡介
Microland 是一間總部位於印度本加盧魯的領先 IT 基礎設施服務和顧問公司，已獲 35 年實際業務成果，記錄良好。現時，隨着企業明白網路乃現代數碼系統功能與效率的基礎和支援創新。因此，我們提供新一代技術（例如人工智能、自動化營運和平台驅動的解決方案等），從而推動組織卓越營運、靈活和全球生產力。我們超過 4,600 位專家的團隊，在亞洲、澳洲、歐洲、中東和北美洲 100 多個國家／地區提供服務。該團隊在網路、雲端、數據中心、網路安全、服務管理、應用程式和自動化上，提供尖端科技解決方案。Microland 的創新策略獲得領先業界分析師認可，並致力強力治理、環境可持續發展，並建立予各種人才發展的包容工作場所。當企業與 Microland 合作時，便可以連結最佳人才、技術和解決方案，創造獨一無二的價值。
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