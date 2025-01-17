Microland獲選為《2024年ISG供應商鏡頭研究》（ISG Providers Lens Study 2024）智能自動化服務（Intelligent Automation Services）領導者（Leader）

Microland的AIOps平台「Intelligeni」提供基於人工智能的資訊科技營運自動化和即時分析，提升混合資訊科技管理、簡化事件解決流程，並改善可擴展性。該公司基於「Intelligeni」平台的創新自動化營運模式，打造了能夠在不造成中斷的情況下適應變化的韌性資訊科技環境。Intelligeni透過其全面的可觀察性平台，實現與多種監控來源的全棧集成，提供準確的健康評估和對資訊科技營運的全面可視化。

「我們榮幸地被認定為《2024年ISG供應商鏡頭研究》（ISG Providers Lens Study 2024）智能自動化服務（Intelligent Automation Services）領導者（Leader），」Microland高級副總裁兼全球平台部門主管Satish Sukumar表示：「這一認可證明了我們致力於透過創新的人工智能驅動解決方案，提升資訊科技韌性和效率，為客戶提供穩定的體驗並推動業務增長。」

Microland主席Sam Mathew表示「這一認可凸顯了我們不懈的努力，致力於透過智能的人工智能驅動解決方案，為企業提供支持，這些解決方案不僅優化資訊科技營運，還為可持續且可擴展的數碼轉型奠定基礎。」他補充道：「這是我們的驕傲時刻，因為我們持續幫助客戶應對複雜挑戰，並自信地實現韌性。」

研究主編Ashwin Gaidhani表示：「Microland為實施AIOps的客戶提供了完整的平台和指導，為其資訊科技基礎設施提供端到端的洞察。」

《2024年ISG供應商鏡頭研究》（ISG Providers Lens Study 2024）為業務和資訊科技決策者提供了重要的決策依據，呈現了相關服務供應商的優勢和劣勢，根據不同市場（包括美國和歐洲）進行差異化定位，並聚焦於各市場的發展。該研究還提供了對多模式人才需求高漲以及負責任的自動化實踐重要性的洞察見證。

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Microland簡介

Microland是一間總部位於印度本加盧魯的領先資訊科技基礎設施服務和顧問公司，已獲35年實際業務成果，紀錄良好。現時，隨著企業明白網路乃現代數碼系統功能與效率的基礎和支援創新。因此，我們提供新一代技術（例如人工智能、自動化營運和平台驅動的解決方案等），從而推動組織卓越營運、靈活和全球生產力。我們超過4,600位專家的團隊，在亞洲、澳洲、歐洲、中東和北美洲100多個國家／地區提供服務。團隊在網絡、雲端、數據中心、網絡安全、服務管理、應用程式和自動化上，提供頂尖科技解決方案。Microland的創新策略獲得領先業界分析師認可，並致力強力治理、環境可持續發展，並建立予各種人才發展的包容工作場所。當企業與Microland合作時，便可以連結最佳人才、技術和解決方案，創造獨一無二的價值。

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