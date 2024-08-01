Microland與Clifford Chance合作，共同獲得世界級5星級服務台認證。

印度邦加羅爾2024年8月1日 /美通社/ -- 全球數碼轉型龍頭企業Microland Limited今天宣佈，已獲得全球資訊科技（IT）服務和支援營運品質的業界認可機構——服務台研究所（Service Desk Institute；簡稱「SDI」）授予著名的世界級5星級評級服務台認證。這項認可表揚我們為Clifford Chance員工及其環球利益相關者提供卓越服務的不懈努力。Microland是全球第三間亦是印度首間獲得此榮譽的公司。我們很榮幸能與Clifford Chance分享這項殊榮，這是全球首間獲得此認可的律師事務所。我們與Clifford Chance的合作夥伴關係被SDI讚譽為無與倫比且真實，進一步鞏固我們對提供卓越服務的承諾。

在瞬息萬變的營運環境中，我們的服務台團隊一直提供出色服務。我們的服務台對近年來Clifford Chance能夠適應不斷變化的工作習慣作出了重大貢獻。這突顯出服務台團隊的承諾和努力，不斷努力提供優質服務，改善資訊科技（IT）營運，並使Clifford Chance能夠為其全球合作夥伴和客戶提供出色支援。

我們與Clifford Chance的共同投資和合作努力在獲得這項認證方面扮演著關鍵角色。這種共同的奉獻使我們能夠提升服務台能力，並提供無與倫比的支持。這項認證是我們不懈追求卓越的證明，反映了Microland和Clifford Chance的共同努力。

Microland高級副總裁兼歐洲、中東和非洲地區主管Karthikeyan Krishnan表示：「我們非常高興獲得SDI的世界級5星級評級。Microland的員工一直努力提升服務，並為全球企業實現卓越的客戶滿意度。我們的努力獲得最高評級的認可，令人欣慰。我們將繼續致力於不斷改進，並承諾在未來持續保持這一世界級5星級評級。」

SDI價值和創新總監David Wright讚賞團隊的努力，表示：「在審計過程中，我們親眼目睹了一支出色的團隊在工作，大家應該為所取得的成就感到非常自豪。這一評級真實反映了Microland致力於實現商業價值和推動可持續改進的熱情與奉獻。我向整個團隊獲得世界級5星級認證表示祝賀，這榮譽充分體現了他們的承諾和辛勤工作。」

Clifford Chance服務管理部門總監 Kieran Charnock讚揚團隊的卓越努力，表示：「我們非常高興能與Microland一起獲得SDI的世界級5星級評級。在過去十多年裡，我們與Microland不懈合作，共同創造價值，促進了信任與默契。正是這種持久的合作關係，使我們能夠持續為我們的環球利益相關者提供最高水平的服務。」

Microland簡介

Microland致力於「實現數碼化」，讓技術發揮更大作用，同時減少對用戶的干擾。該公司透過包括雲端和資料中心、網絡、數碼工作場所、網絡安全和工業物聯網在內的廣泛服務組合，讓企業更輕鬆過渡到下一代數碼基建設施。Microland成立於1989年，總部設於印度班加羅爾，在亞洲、澳洲、歐洲、中東和北美設有辦公室和交付中心，擁有超過4500位數碼專家。

Clifford Chance簡介

Clifford Chance是全球頂尖的律師事務所之一，在五大洲擁有豐富的深度和資源範圍。作為單一、完全整合的全球合作夥伴關係，我們以親切、協力和團隊合作的工作方式為傲。我們一直致力超越客戶的期望，其中包括來自各個商業和工業部門的企業、政府、監管機構、行業組織和非營利機構。我們為這些機構組織提供最優質的諮詢和法律見解，結合公司的全球標準與深厚的本地專業知識。

關於服務台研究所（SDI）

服務台研究所（Service Desk Institute；簡稱「SDI」）制定了全球公認的最佳實踐服務台標準，為服務台營運和專業人士提供清晰可衡量的基準。這些標準旨在鼓勵服務台採納並重視最佳實踐，以提高服務質素。

傳媒聯絡：[email protected]

SOURCE Microland Limited