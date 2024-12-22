Microland榮獲ISG Provider Lens™ 2024美國多元公共雲端服務領域「領導者」殊榮

Microland以自動化營運脫穎而出，透過其Intelligeni® CloudOps平台，優化美國企業的雲端服務基建管理。該平台自動化實現監控、警報處理、遙測與優化，促進成本降低、系統性能提升及服務質素改進。Microland專有的「雲端成本管理架構」（Cloud Cost Management Framework，簡稱「CCMF™」）優化雲端資源使用，有效降低成本並減少停機時間。Microland專注於美國中小型企業，提供量身打造、具擴展性且具成本效益的雲端解決方案，以滿足這些企業的獨特需求。我們的平台和以業務為本的解決方案在獲得ISG此項認可中發揮了關鍵作用。

談及這項榮譽，Microland高級副總裁兼全球客戶解決方案領袖（雲端與數據中心服務）Sunil Sarat表示： 「我們非常高興能夠在2024年ISG Provider Lens™ 2024美國多元公共雲端服務領域中，榮獲中型市場託管服務領域的『領導者』殊榮。ISG的這項認可證實了我們客戶對我們的信任，並肯定了我們在創新、優化和提升營運效率方面的專注。我們致力於提供高品質的解決方案，並保持作為可信賴行業夥伴的地位。」

Microland總裁Sam Mathew表示：「被認可為ISG Provider Lens™ 2024的領導者，彰顯了Microland在幫助美國企業利用多元雲端環境的潛力方面的策略重點。我們的創新平台，如Intelligeni® CloudOps和CCMF™，推動了效率和韌性，將我們定位為尋求變革性、具成本效益且具擴展性的雲端解決方案的企業首選夥伴。」

ISG首席分析師Shashank Rajmane表示：「Microland透過以客戶為中心的方式和自動化雲端管理工具組，提供優質雲端營運服務，並利用先進技術幫助客戶降低成本並提升客戶體驗。」

如要進一步了解這項認可，請瀏覽：2024美國多元公共雲端服務領域「領導者」殊榮 | Microland。

Microland簡介

Microland是一間總部位於印度本加盧魯的領先 IT 基礎設施服務和顧問公司，已獲 35 年實際業務成果，紀錄良好。現時，隨著企業明白網路乃現代數碼系統功能與效率的基礎和支援創新。因此，我們提供新一代技術（例如人工智能、自動化營運和平台驅動的解決方案等），從而推動組織卓越營運、靈活和全球生產力。我們超過4,600位專家的團隊，在亞洲、澳洲、歐洲、中東和北美洲 100 多個國家／地區提供服務。團隊在網路、雲端、數據中心、網路安全、服務管理、應用程式和自動化上，提供頂尖科技解決方案。Microland的創新策略獲得領先業界分析師認可，並致力強力治理、環境可持續發展，並建立予各種人才發展的包容工作場所。當企業與Microland合作時，便可以連結最佳人才、技術和解決方案，創造獨一無二的價值。如需詳細資訊，請瀏覽www.microland.com。

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ISG簡介

ISG全名為「Information Services Group」（信息服務集團）是一間環球領先的技術研究和諮詢公司。該公司深受800多家客戶信賴，成為業務合作夥伴，其中包括全球100強企業中的75家以上。該公司專注於數碼化轉型服務，包括自動化、雲端服務和數據分析；採購諮詢；管理治理和風險服務；網絡營運商服務；策略和營運設計；更換管理層；市場情報以及技術研究和分析。

如需詳細資訊，請瀏覽www.isg-one.com。

SOURCE Microland