Milesight通過物聯網解決方案和LoRaWAN®技術助力建築能源改造

廈門2024年4月11日 /美通社/ -- 當今世界，人們的環保意識日益高漲，能源效率的關注度越來越高。建築作為最大的能源消耗行業，為減少碳足跡和節約資源提供了重要機會。Milesight利用LoRaWAN®技術，提出了幾種強大的解決方案，可以在智能建築生態系統中實現連接和數據交換，並幫助客戶探索LoRaWAN技術如何將傳統建築改造成智能的、數據驅動的空間。此外，通過帶有BACnet的LoRaWAN網關，實時數據可以無縫集成到現有的樓宇管理系統(BMS)中。

探索Milesight如何幫助現有建築節能的真實案例

特色和亮點產品

迷你工業蜂窩路由器

小而強大

支持GPS和多個接口

智能操作模式，功耗低

智能電流互感器

非侵入式安裝

實時累積安培小時計算

頻率高達3.3kHz的卓越精度

智能加熱和冷卻控制

通過暖通空調系統、散熱器、風機盤管等進行智能溫度控制的絕佳 選擇

支持具有可編程時間表的預設日期週期

智能辦公室和工作場所優化

適用於工作場所利用率和功耗管理

支持組播、過流保護、遠程和本地控制（WS50x/WS51x/WS523/WS558）

效果和優勢

使用LoRaWAN技術進行能源管理，商業辦公樓可實現以下好處：

能效

建築系統的動態優化可有效節約能源並降低運營成本

增強舒適度

個性化控制和自適應環境可提高人員的舒適度和生產力。

提高可持續性

通過減少能耗和碳排放，該建築有助於實現環境可持續性和企業社會責任目標。

升級可擴展性

LoRaWAN的靈活架構支持未來擴展同時也集成其他智能建築應用，例如預測性維護， 資產跟蹤和室內定位。

Milesight構想了一個未來，從商業辦公室到住宅區，每棟建築都通過集成先進的物聯網技術無縫運行，其中LoRaWAN處於最前沿。這項創新可以為建築業主、管理者和居住者提供可操作的見解和直觀的解決方案，從而優化能源使用、提高運營效率並提升建築環境中的整體生活質量。Milesight相信利用數據的力量來推動決策並實現預測性維護，能更有效節省成本並減少環境足跡。

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SOURCE Milesight