Milliken & Company 發布 2023 年可持續發展報告

公司披露可持續發展指標和目標的評估

南卡羅來納州斯帕坦堡2024年4月19日 /美通社/ -- 多元化環球製造商 Milliken & Company 今天公佈其第六份年度可持續發展報告，揭示了其 2025 年可持續發展目標和 2030 年淨零目標的表現。該報告闡述公司對其員工、產品、地球和淨零指標的關鍵影響。

Milliken 主席兼行政總裁 Halsey Cook 表示：「Milliken 的可持續發展承諾表現穩定的進展，有時快速，有時緩慢，但總是朝著我們為未來世代產生積極影響的目標。「在我們的年度可持續發展報告中，我們分享有效的實踐，接受我們尚未解決的問題，並堅守我們能夠有意義地邁步向前的信念。這並非小任務，我們對與我們一起踏上這段旅程的所有人致意。」

2023 年可持續發展報告包括 Milliken 每個主要影響領域的更新，包括：

員工 ： 公司專注於透過減少失時事件率來保護員工，並透過舉辦首屆供應商多元化活動（Supplier Diversity Event）來強化其對包容性供應鏈的承諾，並超越了其提前一年為 100,000 個社區義工服務的目標。

公司專注於透過減少失時事件率來保護員工，並透過舉辦首屆供應商多元化活動（Supplier Diversity Event）來強化其對包容性供應鏈的承諾，並超越了其提前一年為 100,000 個社區義工服務的目標。 產品 ： Milliken 利用可持續發展評估來分析所有新產品，並在其多年度承諾解決塑料的生命週期終挑戰中取得可衡量的成果。

Milliken 利用可持續發展評估來分析所有新產品，並在其多年度承諾解決塑料的生命週期終挑戰中取得可衡量的成果。 地球 ： 在熱電聯產、、能源效率和可再生能源採購方面的投資使公司提前實現了 2025 年溫室氣體 (GHG) 和再生能源目標；然而，事實證明，實現 2025 年垃圾堆填和減水目標的道路更具挑戰性。

在熱電聯產、、能源效率和可再生能源採購方面的投資使公司提前實現了 2025 年溫室氣體 (GHG) 和再生能源目標；然而，事實證明，實現 2025 年垃圾堆填和減水目標的道路更具挑戰性。 淨零： 五年來在溫室氣體和再生能源目標方面取得的進展幫助 Milliken 朝著2030 年範圍 1 和範圍 2 淨零目標邁進，並且該公司改進了範圍 3 核算，以便對價值鏈排放有更詳細和準確的了解。

Milliken 總法律顧問兼可持續發展主管 Kasel Knight 表示：「記錄我們的影響和獲得的經驗不僅反映了我們對透明度的承諾，而且還為我們的進展提供寶貴的觀點。」「我們的年度可持續發展報告不僅僅僅是說明我們所做的事情和我們還要做的事情，讓我們能夠了解我們正在進行的旅程的完整概述，並重新確認我們對實現這一切的承諾。」

Milliken 的 2023 年可持續發展報告以及其他淨零資源和過去年度報告均載於 milliken.com/sustainability網頁，歡迎瀏覽。

關於 Milliken

Milliken & Company 是環球製造業龍頭企業，專注於今天就能實現明天突破的材料科學。從業界領先分子科技到可持續的創新設計，Milliken 創造的產品可以改善人們的生活，並為其客戶和社區提供解決方案。憑藉在紡織品、地板、化學和醫療保健業務的數千項專利和應用組合，公司利用共同的誠信和卓越意識，為世世代代的世界帶來正面影響。在 milliken.com 以及 Facebook、Instagram、LinkedIn和 Twitter 上深入了解 Milliken 的好奇意念和富有靈感的解決方案。

SOURCE Milliken & Company