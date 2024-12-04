Milliken & Company獲得2024年EcoVadis金級認證

南卡羅來納州斯巴丹堡2024年12月5日 /美通社/ -- 全球多元化製造商Milliken & Company今日宣佈，該公司在2024年EcoVadis評估中獲得金級認證。EcoVadis為超過130,000家企業提供可信賴的企業可持續發展評級，覆蓋220多個行業。Milliken在2024年EcoVadis評估中，涵蓋其化學、紡織、地板和醫療保健業務的綜合評分，再度將該公司排入前5%的優秀組織之列。這是Milliken連續第三年在EcoVadis評估中獲得金級認證。

「我們很榮幸再次獲得EcoVadis的金級認證，」Milliken主席兼行政總裁Halsey Cook表示。「「這項成就反映了我們對可持續發展的堅定承諾，以及在這段旅程中取得的重要進展。我們致力於推動透明度與創新，這也是驅使我們不斷改進並在可持續發展的努力中達到新高度的動力。」

Milliken & Company今日宣佈，其在2024年EcoVadis評估中獲得金級認證，這使該公司連續第三年位居所有評級機構的前5%。

今年早些時候，Milliken發表了第六份年度可持續發展報告，披露了其在達成2025可持續發展目標和2050基於科學的淨零目標方面的表現。報告詳述了Milliken在員工、產品、環境及淨零措施方面的關鍵影響，並提供了對Milliken治理過程、控制和程序的理解，以監控和管理可持續發展事宜。

「我們的可持續發展之旅，旨在對每一位與Milliken有關聯的人產生正面影響。」Milliken法務總監兼可持續發展部主管Kasel Knight表示。「第三方評估幫助我們保持責任感，追蹤我們的進展，並且顯示出我們優勝之處和有待改進的地方。」

要了解更多有關Milliken可持續發展計劃的資料，並閱讀該公司最新的企業可持續發展報告，請造訪：sustainability.milliken.com。

Milliken簡介

Milliken & Company是全球製造業領導者，專注於材料科學，在今天實現未來的突破。從業界領先分子科技到可持續的創新設計，Milliken創造的產品可以改善人的生活，為客戶和社區提供解決方案。憑藉在紡織品、地板、化學和醫療保健業務的數千項專利和應用組合，公司利用共同的誠信和卓越意識，為世世代代的世界帶來正面影響。請瀏覽milliken.com，並在Facebook、Instagram和LinkedIn上探索更多關於Milliken的創新思維與啟發性的解決方案。

SOURCE Milliken & Company