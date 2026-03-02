MiniMax發佈2025年全年業績

新聞提供者MiniMax Group
02 3月, 2026, 17:44 CST
香港2026年3月2日 /美通社/ -- 全球領先的通用人工智能科技公司MiniMax Group Inc.（「MiniMax」或「公司」；香港聯交所股票代碼：00100），今日發佈截至2025年12月31日止的2025年全年業績。
2025年全年業績摘要
- 總收入為79.0百萬美元，較去年同期增加158.9%，超過70%收入來自國際市場。
- 毛利為20.1百萬美元，較去年同期增加437.2%。毛利率為25.4%，較去年同期提升13.2個百分點。
- 經調整淨虧損（1）為250.9百萬美元，去年同期經調整虧損為244.2百萬美元。經調整淨虧損率較去年同期大幅收窄。
- 截至2025年12月31日，累計服務超過200 個國家及地區的超過2.36億名用戶，以及來自超過100個國家及地區的21.4萬企業客戶以及開發者。
MiniMax創始人兼首席執行官閆俊傑博士表示：「2025年，我們構建了全模態的研發能力，語言、視頻、語音、音樂等各主要模態均擁有了具備全球競爭力的模型。同時，不斷通過技術創新給全球用戶帶來更好的體驗，升級我們的AI原生產品。全球化佈局也走得更深更實。
我們認為接下來一年的模型智能水平會進一步提升。編程領域將迎來L4至L5級別的智能，從「工具」走向「同事級」協作；辦公領域將復刻去年編程領域的進步速度；多模態創作也將走向「直出可交付」的中長內容，甚至出現流式、實時輸出的新形態。這三件事疊加，意味著我們將迎來更大規模的智能供給爆發，以及應用層前所未有的創新窗口期——我們所承載的需求，將被放大至全新量級。
展望未來，在公司戰略層面，我們會從大模型公司向AI時代的平台型公司邁進，持續定義和推動新的智能範式，不斷提升技術和產品的創新能力，以及可擴展的基建和token吞吐能力，同時深化商業化佈局並深耕全球市場機會，為全球用戶和合作夥伴提供更強大的智能。」
2025年度財務回顧
AI原生產品收入由2024年的21.8百萬美元增加143.4%至2025年的53.1百萬美元，主要得益於用戶參與度提升、用戶對產品付費意願增強，及海螺AI等產品的持續推廣及商業化。
開放平台及其他基於AI的企業服務收入由2024年的8.7百萬美元增加197.8%至2025年的26.0百萬美元，主要是由於付費客戶數量顯著增加。
毛利由2024年的3.7百萬美元增加437.2%至2025年的20.1百萬美元，其增幅顯著高於收入增幅，毛利率由2024年的12.2%增加至2025年的25.4%，主要是由於模型及系統效率的提升，以及基礎設施配置的優化所致。
銷售及分銷開支由2024年的87.0百萬美元減少40.3%至2025年的51.9百萬美元，由於我們的AI原生產品業務主要由自然增長及口碑傳播驅動，推廣開支相應減小。
行政開支由2024年的14.4百萬美元增加155.9%至2025年的36.8百萬美元，主要由於員工總數增加導致的員工成本上升，以及行政人員股份支付費用的增長。此外，2025年產生的上市開支亦導致行政開支整體增加，而於2024年並無產生該等開支。
研發開支由2024年的189.0百萬美元增加33.8%至2025年的252.8百萬美元，主要由於我們持續開發及完善基礎模型及多模態能力，模型迭代及升級增加，致使與訓練活動相關的雲服務開支增加。年內，我們的研發開支同比增幅遠低於158.9%的收入增長率，足證我們的研發效率有所提升。
2025年經調整淨虧損（1）為250.9百萬美元，2024年為244.2百萬美元。
現金餘額（2）截至2025年12月31日為1,050.3百萬美元，而截至2024年12月31日現金餘額為880.6百萬美元。
|
附註：
|
（1）我們將「經調整淨虧損」定義為淨虧損加回股份支付費用、金融負債公允價值虧損、以及上市開支。
|
（2）現金餘額包括但不限於現金及現金等價物、以攤銷成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產、受限制現金及定期存款。
2025年度業務回顧
2025年，我們構建了全模態的研發能力，語言、視頻、語音、音樂等各主要模態均擁有了具備全球競爭力的模型。同時，不斷通過技術創新給全球用戶帶來更好的體驗，升級我們的AI原生產品，包括面向企業客戶的開放平台，和面向消費者的MiniMax Agent、海螺AI、Talkie/星野等。全球化佈局也走得更深更實。
在語言模型方面，2025年第四季度我們更新了M2、M2.1、M2-her三款模型。M2重新定義了效果、價格和速度上的平衡，具備編程、工具調用和深度搜索三項關鍵能力，成為OpenRouter上首個日token消耗量超過500億的中國模型，並登頂HuggingFace全球熱榜第一。M2.1重點提升了真實世界複雜任務的表現，尤其在編程和辦公場景中能夠更好地理解和執行多步驟指令。M2-her作為支持星野和Talkie兩款AI互動產品的底層模型，專注於打造更自然、更個性化的對話體驗，在100輪長程對話測試中綜合表現位居全球第一。
2026年2月，我們發佈了M2.5，在編程、工具調用和辦公等生產力場景全面達到全球頂尖水平。編程效率較上一代M2.1提升37%，M2.5讓複雜Agent的運行在經濟成本上變得可無限擴展。從M2到M2.1再到M2.5，每一代模型的能力和使用量都有顯著的提升。M2系列文本模型在2026年2月的平均單日token消耗量已增長至2025年12月的超過6倍，其中來自Coding Plan的token消耗量增長超過10倍。
在多模態方面，我們已具備視頻、語音、音樂三大模型能力。2025年10月發佈的視頻模型Hailuo 2.3，在人物動作、畫面質量和風格化方面實現顯著提升，Fast模型使批量創作成本最高可降低50%。海螺AI產品中升級的Media Agent支持全模態全能創作，可基於用戶描述一鍵成片。截至2025年年底，我們的視頻模型已幫助全球創作者累計生成超過6億個視頻。我們同期發佈的語音模型Speech 2.6，針對Voice Agent場景優化了語音交互體驗，實現全球頂尖水平的超低延時，支持40多種語言。截至2025年年底，我們的語音模型已幫助全球用戶生成累計超過2億小時的語音，成為全球語音智能領域的核心基礎設施之一。我們的音樂模型Music 2.0與2.5也實現了顯著躍升，能夠穩定駕馭多種唱法與情感風格，單首作品時長可達5分鐘。
在研發上述模型和產品的過程中，我們也在持續向AI原生組織演進。我們內部的Agent實習生已經覆蓋了近90%的員工，涵蓋編程開發、數據分析、運維管理、人力招聘、市場銷售等。我們將自身視為AI原生組織能力演進的試驗場，這一演進將直接決定公司未來的研發效率。2026年1月，我們將沉澱的能力產品化，成功推出MiniMax Agent AI-native Workspace。
關於MiniMax
MiniMax是全球領先的通用人工智能科技公司。公司以「與所有人共創智能」為使命，致力於推動人工智能科技前沿發展，實現通用人工智能(AGI）。MiniMax自主研發了一系列多模態通用大模型，具備強大的代碼和Agent能力，以及超長上下文處理能力，能夠理解、生成並整合包括文本、音頻、圖像、視頻和音樂在內的多種模態。基於這些自研模型，MiniMax已經面向全球推出一系列AI原生產品，以及面向企業和開發者的開放平台，共同為全球用戶提供極致的智能體驗，提升社會整體生產力，豐富個人生活質量。有關公司詳細資料，請瀏覽網站https://ir.minimaxi.com/zh-HK。
前瞻性聲明
除過往事實的陳述外，本新聞稿載有前瞻性陳述，涉及本公司的業務展望、財務表現估計、預測業務計劃、發展策略及對我們行業預期趨勢的預測等。前瞻性陳述一般可透過所使用前瞻性詞彙識別，例如「或會」、「可能」、「可」、「可以」、「將」、「將會」、「預期」、「認為」、「繼續」、「估計」、「預計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「尋求」或「時間表」等。該等前瞻性陳述是根據本公司現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，當中有些涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及許多風險及不明朗因素。鑒於風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於倚賴該等陳述。除法律要求的情形外，本公司、本公司董事會、僱員及代理概不承擔公開發佈為反映本新聞稿日期後發生的事件或情況或意料之外事件而修訂、更正或更新本新聞稿所載前瞻性陳述的任何義務，亦不承擔倘因任何前瞻性表述不能實現或變得不準確而引致損失的任何責任。
|
簡明合并損益表
|
截至2025年12月31日止年度
|
截至12月31日止年度
|
2025
|
2024
|
千美元
|
千美元
|
收入
|
79,038
|
30,523
|
銷售成本
|
(58,959)
|
(26,785)
|
毛利
|
20,079
|
3,738
|
其他收入及收益淨額
|
40,369
|
36,151
|
銷售及分銷開支
|
(51,896)
|
(86,995)
|
行政開支
|
(36,813)
|
(14,384)
|
研發開支
|
(252,771)
|
(188,979)
|
金融負債公允價值虧損
|
(1,589,850)
|
(214,172)
|
財務開支
|
(672)
|
(509)
|
金融資產的減值虧損淨額
|
(63)
|
(88)
|
稅前虧損
|
(1,871,617)
|
(465,238)
|
所得稅開支
|
-
|
-
|
年內虧損
|
(1,871,617)
|
(465,238)
|
以下各方應佔:
|
母公司擁有人
|
(1,871,617)
|
(465,238)
|
非控股權益
|
-
|
-
|
(1,871,617)
|
(465,238)
|
母公司普通股權益持有人應佔每股虧損
|
基本及攤薄
–年內虧損(美元)
|
(17.23)
|
(4.28)
|
簡明資產負債表
|
於12月31日
|
2025
|
2024
|
千美元
|
千美元
|
非流動資產
|
物業、廠房及設備
|
1,571
|
1,093
|
使用權資產
|
2,357
|
3,077
|
預付款項、其他應收款及其他資產
|
887
|
561
|
以公允價值計量且其變動計入
|
69,965
|
95,331
|
以公允價值計量且其變動計入
|
6,224
|
4,836
|
受限制現金
|
41
|
38
|
非流動資產總值
|
81,045
|
104,936
|
流動資產
|
貿易應收款項
|
10,730
|
6,982
|
預付款項、其他應收款及其他資產
|
16,319
|
13,470
|
以攤銷成本計量的金融資產
|
-
|
147,444
|
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產
|
438,525
|
295,220
|
受限制現金
|
20,377
|
27,293
|
定期存款
|
13,787
|
26,327
|
現金及現金等價物
|
507,621
|
288,912
|
流動資產總值
|
1,007,359
|
805,648
|
流動負債
|
計息銀行借款
|
35,452
|
19,455
|
貿易應付款項及應付票據
|
57,677
|
51,212
|
其他應付款項、應計費用及其他負債
|
34,068
|
51,512
|
合同負債
|
7,541
|
1,553
|
租賃負債
|
1,318
|
1,964
|
可轉換可贖回優先股
|
3,597,566
|
1,581,949
|
流動負債總額
|
3,733,622
|
1,707,645
|
流動負債淨額
|
(2,726,263)
|
(901,997)
|
資產總值減流動負債
|
(2,645,218)
|
(797,061)
|
非流動負債
|
租賃負債
|
638
|
1,059
|
其他非流動負債
|
2,334
|
1,200
|
非流動負債總額
|
2,972
|
2,259
|
負債淨額
|
(2,648,190)
|
(799,320)
|
虧絀
|
股本
|
-
|
-
|
虧絀
|
(2,648,190)
|
(799,320)
|
虧絀總額
|
(2,648,190)
|
(799,320)
|
非《國際財務報告准則》財務指標
|
截至2025年12月31日止年度
|
截至12月31日止年度
|
2025
|
2024
|
千美元
|
千美元
|
年內虧損(3)
|
(1,871,617)
|
(465,238)
|
經調整以下各項：
|
股份支付費用
|
24,031
|
6,823
|
金融負債公允價值虧損(4)
|
1,589,850
|
214,172
|
上市開支
|
6,880
|
-
|
經調整淨虧損(非《國際財務報告準則》計量指標(5))
|
(250,856)
|
(244,243)
|
附註：
|
(3) 年內虧損同比擴大主要由於公司估值持續增加，致使優先股錄得重大重新計量虧損，該虧損計入金融負債公允價值虧損中。
|
(4) 金融負債公允價值虧損包括可轉換可贖回優先股(其將因上市時自動轉換為普通股而由負債重新指定為權益)及可轉換債券(截至2025年12月31日已經悉數償還)的公允價值變動。
|
(5) 有關更多詳情，請參閱本年度業績公告「非《國際財務報告准則》計量指標」一節。
