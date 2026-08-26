MiniMax發佈2026年中期業績

香港2026年8月26日 /美通社/ -- 全球領先的通用人工智能科技公司MiniMax Group Inc.（「MiniMax」或「公司」；香港聯交所股票代碼：00100），今日發佈截至2026年6月30日止六個月的未經審計中期業績。

2026年中期業績摘要

總收入 同比增長283.1%，由30.4百萬美元增至116.6百萬美元，超過2025年全年79.0百萬美元的總收入。

同比增長283.1%，由30.4百萬美元增至116.6百萬美元，超過2025年全年79.0百萬美元的總收入。 開放平台及其他基於 AI 的企業服務收入同比增長 703.1%，由9.2百萬美元增至73.9百萬美元，佔總收入的63.4%，而2025年同期佔比為30.3%。

703.1%，由9.2百萬美元增至73.9百萬美元，佔總收入的63.4%，而2025年同期佔比為30.3%。 AI 原生產品收入 同比增長100.9%，由21.2百萬美元增至42.6百萬美元。

同比增長100.9%，由21.2百萬美元增至42.6百萬美元。 毛利 由去年同期的3.7百萬美元增加464.8%至20.8百萬美元。 毛利率 由去年同期的12.1%增加至17.9%。

由去年同期的3.7百萬美元增加464.8%至20.8百萬美元。 由去年同期的12.1%增加至17.9%。 經調整淨虧損 (1) 為293.0百萬美元，去年同期經調整虧損為138.7百萬美元。

為293.0百萬美元，去年同期經調整虧損為138.7百萬美元。 截至2026年6月30日，現金結餘(2)為1,322.8百萬美元，而截至2025年12月31日的現金結餘則為1,050.3百萬美元。

MiniMax創始人兼首席執行官閆俊傑博士表示，「能源與算力終有客觀上限，智能的擴展卻幾乎沒有邊界。截至2026年7月，MiniMax平臺上的Token消耗量規模達到今年1月份的20倍。這進一步印證了我們自成立之初便秉持的信念：人工智能領域的長期競爭，不僅在於構建更強的模型，更在於以更低的成本，將更高水平的智能帶給更多人。『Minimize the Cost, Maximize the Intelligence』，正是我們實現『與所有人共創智能』（Intelligence with Everyone）的方式。」

2026年中期財務回顧

收入由截至2025年6月30日止六個月的30.4百萬美元增加283.1%至截至2026年6月30日止六個月的116.6百萬美元。這主要得益於我們全球客戶及用戶群持續擴大、對模型推理的需求快速增長，以及我們將模型能力的提升轉化為供全球企業、開發者及個人用戶使用的產品及服務的能力。

AI原生產品收入由截至2025年6月30日止六個月的21.2百萬美元增加100.9%至截至2026年6月30日止六個月的42.6百萬美元，主要得益於用戶參與度提升、用戶對產品付費意願增強，以及海螺AI及我們其他AI原生產品的持續推廣及商業化。

開放平台及其他基於AI的企業服務的收入由截至2025年6月30日止六個月的9.2百萬美元增加703.1%至截至2026年6月30日止六個月的73.9百萬美元，主要是由於付費個人用戶及企業用戶數量增長、API調用量增加以及我們的Token計劃迅速獲採用。

毛利由截至2025年6月30日止六個月的3.7百萬美元增加464.8%至截至2026年6月30日止六個月的20.8百萬美元。毛利率由截至2025年6月30日止六個月的12.1%增加至截至2026年6月30日止六個月的17.9%，主要受到基礎設施效率提升所推動。

銷售及分銷開支由截至2025年6月30日止六個月的32.8百萬美元減少17.9%至截至2026年6月30日止六個月的27.0百萬美元，主要由於我們持續推行用戶自然增長策略令推廣開支減少。

行政開支由截至2025年6月30日止六個月的14.8百萬美元增加103.7%至截至2026年6月30日止六個月的30.2百萬美元，主要由於(i)管理部門員工總數因配合我們業務的快速發展而增加以及股份支付費用增長；及(ii)支付予外部專業服務提供商的服務費增加。由於我們的收入持續增長以及日益注重提高行政效率，行政開支佔總收入的百分比由截至2025年6月30日止六個月的48.8%下降至截至2026年6月30日止六個月的25.9%。

研發開支由截至2025年6月30日止六個月的124.3百萬美元增加138.8%至截至2026年6月30日止六個月的296.9百萬美元，主要由於我們持續開發及完善基礎模型及多模態能力，模型迭代及升級增加，致使與訓練活動相關的雲服務開支增加。期內，我們的研發開支的同比增長率遠低於283.1%的收入增長率，足證我們的研發效率有所提升。

經加回有關期間股份支付、金融負債公允價值虧損及上市開支後，截至2026年6月30日止六個月及截至2025年6月30日止六個月分別錄得經調整淨虧損(1) 293.0百萬美元及138.7百萬美元。

現金結餘(2)截至2026年6月30日為1,322.8百萬美元，而截至2025年12月31日現金結餘為1,050.3百萬美元。

附註： (1) 我們將「經調整淨虧損」定義為淨虧損加回股份支付費用、金融負債公允價值虧損以及上市開支。 (2) 現金結餘包括但不限於現金及現金等價物、以攤銷成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產、受限制現金及定期存款。

2026年上半年業務回顧

我們持續推進「與所有人共創智能」（Intelligence with Everyone）的使命，不僅帶來前沿的模型性能，亦讓先進智能大規模普及。我們認為，推理效率不僅對實現先進智能大規模普及至關重要，亦是透過更廣泛的後訓練、實驗及部署以進一步擴展模型能力的關鍵驅動因素。我們不斷提升基礎模型的能力與全棧效率，將技術進步轉化為AI原生產品及工具（如MiniMax Code），並升級我們的開放平台以服務於企業客戶及開發者。我們的模型在語言及多模態方面的能力持續精進，與此同時，我們的產品與服務也已覆蓋越來越廣泛的全球用戶。

於報告期間，我們發佈MiniMax M3，對核心模型產品進行了升級，進一步加強我們在編程、Agentic工作流程及專業工作等方面的能力。之後不久，我們亦發佈具有開源權重的MiniMax H3，推進用於商業創作的視頻生成技術，並拓寬企業部署與開發者創新的路徑。隨著推理及Agentic工作負載需求持續增長，開放平台服務的企業客戶與開發者群體不斷擴大，其對業務的推動作用亦逐漸增強。我們持續深化全球佈局，以日益強大且具成本效益的智能產品，為230多個國家與地區的企業客戶、開發者及個人用戶提供服務。

截至2026年6月30日止六個月，我們的總收入同比增長283.1%，由30.4百萬美元增至116.6百萬美元，超過2025年全年79.0百萬美元的總收入。這一增長反映出我們全球客戶及用戶群不斷擴大、對模型推理的需求快速增長，以及我們能夠將模型能力優勢轉化為全球企業、開發者及個人用戶所使用的產品與服務。

開放平台及其他基於AI的企業服務收入同比增長703.1%，由9.2百萬美元增至73.9百萬美元，佔總收入的63.4%，而2025年同期佔比為30.3%。該增長乃歸因於付費用戶及企業客戶數量增長、API調用量增加以及我們的Token計劃迅速獲採用。這一表現證明了在實際業務場景中對我們模型的需求日益增長，以及企業及開發者工作負載對我們業務的貢獻不斷增加。

AI原生產品收入同比增長100.9%，由21.2百萬美元增至42.6百萬美元，主要得益於用戶參與度提升、付費意願增強以及海螺AI與其他AI原生產品持續商業化。我們持續升級AI原生產品組合及工具產品，使用戶能更直接地將前沿模型能力應用於生產力。

我們在堅持長期技術創新的同時，提升了研發成果轉化為業務增長的效率。於報告期間內，研發開支同比增長138.8%，顯著低於283.1%的收入增長。毛利由3.7百萬美元增至20.8百萬美元，同比增長464.8%。我們相信我們在模型能力、基礎設施效率及產品化方面的持續投入為長期可持續增長奠定了基礎。

業績電話會

公司管理層將於2026年8月26日（星期三）北京時間晚上8:00（美國東部時間上午8:00）舉行電話會議，討論業績。

如欲參與電話會議，須通過鏈接預先登記。如需提問，請登記中文專線，英文同聲傳譯專線僅供聆聽。

中文專線（普通話）：

https://s.comein.cn/m2dt2u6b

英文同聲傳譯專線（僅供聆聽）：

https://s.comein.cn/g3uj92rq

同時，參會者可致電以下號碼撥入中文電話會議：

境內撥入號碼：

中國： +86 4001510269 全球： +86 01021377168



境外/海外撥入號碼：

中國香港： +852 51089680 中國台灣： +886 277083288 美國： +1 2087016888 全球： +86 1021377168



參會密碼： 691793

關於MiniMax

MiniMax是全球領先的通用人工智能科技公司，以「Intelligence with Everyone/與所有人共創智能」為使命，致力於推動人工智能科技前沿發展，實現通用人工智能（AGI）。MiniMax自主研發了一系列文本與多模態通用大模型，並在全球推出一系列AI原生產品，及面向企業和開發者的開放平台，為用戶提供極致的智能體驗。迄今，MiniMax的自研模型及AI產品已累計為來自超過200個國家及地區的逾3億名個人用戶，以及來自超過100個國家的上百萬名企業客戶以及開發者提供服務。有關公司的詳細資料，請瀏覽網站https://ir.minimaxi.com/zh-HK。

前瞻性聲明

除過往事實的陳述外，本新聞稿載有前瞻性陳述，涉及本公司的業務展望、財務表現估計、預測業務計劃、發展策略及對我們行業預期趨勢的預測等。前瞻性陳述一般可透過所使用前瞻性詞彙識別，例如「或會」、「可能」、「可」、「可以」、「將」、「將會」、「預期」、「認為」、「繼續」、「估計」、「預計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「尋求」或「時間表」等。該等前瞻性陳述是根據本公司現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，當中有些涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及許多風險及不明朗因素。鑒於風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於倚賴該等陳述。除法律要求的情形外，本公司、本公司董事會、僱員及代理概不承擔公開發佈為反映本新聞稿日期後發生的事件或情況或意料之外事件而修訂、更正或更新本新聞稿所載前瞻性陳述的任何義務，亦不承擔倘因任何前瞻性表述不能實現或變得不準確而引致損失的任何責任。

投資者及媒體查詢，請聯繫：

MiniMax

投資者關係

電郵：[email protected]

媒體查詢

電郵：[email protected]

Piacente Financial Communications

電郵：[email protected]

中期簡明合併損益表 截至2026年6月30日止六個月





截至6月30日止六個月

2026年 2025年

千美元 千美元

（未經審計） （未經審計） 收入 116,573 30,429 銷售成本 (95,760) (26,744) 毛利 20,813 3,685 其他收入及收益淨額 8,039 20,339 銷售及分銷開支 (26,973) (32,843) 行政開支 (30,230) (14,843) 研發開支 (296,870) (124,333) 金融負債公允價值虧損 (31,025) (253,876) 財務開支 (647) (325) 金融資產的減值（虧損）/撥回淨額 (1,104) 8 稅前虧損 (357,997) (402,188) 所得稅開支 - - 期內虧損 (357,997) (402,188) 以下各方應佔：



母公司擁有人 (357,997) (402,188) 非控股權益 - -

(357,997) (402,188) 母公司普通股權益持有人應佔每股虧損



基本及攤薄 — 期內虧損（美元） (1.18) (3.70)

中期簡明資產負債表







於2026年 於2025年

6月30日 12月31日

千美元 千美元

（未經審計） （經審計） 非流動資產



物業、廠房及設備 74,913 1,571 使用權資產 3,869 2,357 預付款項、其他應收款及其他資產 100,817 887 以攤銷成本計量的金融資產 29,629 - 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 69,129 69,965 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融

資產 7,653 6,224 受限制現金 41 41 非流動資產總值 286,051 81,045





流動資產



貿易應收款項 39,144 10,730 預付款項、其他應收款及其他資產 165,431 16,319 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 278,347 438,525 受限制現金 752 20,377 定期存款 14,038 13,787 現金及現金等價物 930,905 507,621 流動資產總值 1,428,617 1,007,359





流動負債



計息銀行借款 133,555 35,452 貿易應付款項及應付票據 170,121 57,677 其他應付款項、應計費用及其他負債 38,934 34,068 合同負債 18,287 7,541 租賃負債 2,035 1,318 可轉換可贖回優先股 - 3,597,566 流動負債總額 362,932 3,733,622





流動資產/（負債）淨值 1,065,685 (2,726,263)





資產總值減流動負債 1,351,736 (2,645,218)





非流動負債



遞延稅項負債 812 - 租賃負債 1,833 638 其他非流動負債 2,408 2,334 非流動負債總值 5,053 2,972





資產/（負債）淨值 1,346,683 (2,648,190)





權益



股本 20 - 儲備/（虧絀） 1,346,663 (2,648,190) 權益總值 1,346,683 (2,648,190)

非《國際財務報告準則》財務指標 截至2026年6月30日止六個月





截至6月30日止六個月

2026年 2025年

千美元 千美元

（未經審計） （未經審計） 期內虧損 (357,997) (402,188) 經調整以下各項：



股份支付費用 28,208 6,634 金融負債公允價值虧損 31,025 253,876 上市開支 5,733 2,943 經調整淨虧損（非《國際財務報告準則》計量指

標）(3) (293,031) (138,735)

附註： (3) 有關更多詳情，請參閲本次發佈的中期業績公告「非《國際財務報告準則》計量指標」一節。

SOURCE MiniMax Global