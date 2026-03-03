MIRO 2025年9月啟動旗艦企業社會責任項目「MIRO Girls Talk」

青春期是女生人生中極為重要的成長階段，涉及身體變化、心理調適、自我形象建立及價值觀形成等多方面發展。在青少年自我形象焦慮與情緒壓力日益受到關注的當下，「MIRO Girls Talk」以校園為核心推動基地，透過專業講座、互動工作坊及跨界專家分享，協助少女建立自信、自尊與健康價值觀。

項目內容涵蓋身體認知教育、情緒管理、自我形象建立及人際溝通技巧等範疇，從內在心理到外在形象提供全方位支援。至今，「MIRO Girls Talk」已走進超過8間學校，觸及逾800名中學生，協助她們理解從少女邁向成人過程中的身心變化，明白青春期的困惑與煩惱，皆是成長路上的自然歷程。

打破傳統框架 以正向思維解鎖重要課題

在傳統觀念或長輩角色框架下，部分重要而敏感的成長課題，未必能在校園或家庭中得到充分而深入的討論，例如如何在建立良好人際形象的同時保有真實自我、如何面對他人對體型或胸型的評價與標籤、以及如何作出合適的人生選擇。

有見及此，「MIRO Girls Talk」聯同禮儀師、傳訊學顧問及育乳專家等專業人士，為學生提供科學知識與正向思維引導，協助她們建立正確價值觀與健康自我認知，以從容自信的態度面對成長中的挑戰。除了生理及心理方面的蛻變歷程，學生們亦學會得體的穿搭方式、展現自信與尊重他人的儀態等，從而在不同場合中皆能展現大方從容的一面。

項目亦期望透過早期教育與正向引導，為青少年建立更穩固的心理基礎，降低因自我形象困擾而衍生的焦慮、抑鬱或飲食失調等風險，為社會培育更健康的新一代。

MIRO發展部經理Helen Lam表示：「MIRO 多年來專注女性身心健康，我們深信真正的守護，不僅體現在產品層面，更體現在成長階段的陪伴與教育之中。『MIRO Girls Talk』不僅是一個活動項目，而是一份長遠而持續的承諾——陪伴少女於關鍵成長期建立穩固而正向的自我認同。我們相信，企業的角色不僅在於商業營運與市場發展，更應主動回應社會需要，承擔培育下一代的責任。透過『MIRO Girls Talk』，我們期望為年輕女生建立自信與自尊的根基，協助她們由青春期平穩過渡至自信而成熟的人生階段，並為社會培育更健康、更具自我價值感與內在力量的新一代女性。」

項目願景與三年發展藍圖

MIRO 期望將「MIRO Girls Talk」發展為品牌長遠推動女生成長的重要社會承諾，並以三年為階段性規劃，建立具可持續性與實質影響力的校園支援平台。

第一階段（2025–2026）：基礎建立與校園推廣

與本地中學及社區機構建立合作關係

為12–16歲少女提供正向成長講座及工作坊

建立專業導師團隊及標準化課程框架

收集學生及校方回饋，優化課程內容

目標：觸及不少於1,000名學生，建立穩定合作網絡

第二階段（2026–2027）：深化內容與家校延伸

增設親子講座

推出線上資源平台（成長指南、影片、問答專區）

建立校園「Girls Ambassador」計劃

與心理健康及女性健康機構建立跨界合作

目標：形成「品牌 × 家庭 × 學校」三方支援模式

第三階段（2027–2028）：社區擴展與影響力提升

推動跨校聯合活動或年度論壇

發布年度《少女成長觀察報告》

探索與醫療、教育及非牟利機構的合作機會

研究計劃成效及心理健康指標影響

目標：將「MIRO Girls Talk」發展為本地具代表性的女性成長教育旗艦項目，成為企業社會責任的重要里程碑。

項目將持續採分階段推行模式，從校園出發，逐步延伸至家庭與社區層面，建立跨界聯動網絡，打造可持續發展的女性成長支援平台。MIRO 誠邀各中學及教育機構參與合作，攜手為少女學生打造自信、積極、健康的成長環境。

關於「 MIRO Girls Talk 」

「MIRO Girls Talk」為 MIRO 於2025年推出之旗艦企業社會責任項目，專為12至16歲少女而設，透過專業講座、互動工作坊及跨界專家合作，推動正向女生成長教育，協助建立自信、自尊及健康價值觀。計劃以校園為核心，逐步延伸至家庭與社區，致力打造可持續的女性成長支援平台。

關於 MIRO

MIRO 為專注女性身心健康與形象提升的功能內衣品牌，秉持「專業、關懷、成長」的理念，致力為女性提供專業而具溫度的無鋼圈內衣育乳服務。

MIRO Bra 一年 365 天守護女性健康，採用日本獨家專利 BiyuTech®️技術，實現 4D 抱返無感乳間科技，並結合 Pilates 力學原理、人體工學設計及 360° 無縫美學設計，針對亞洲女性身形與需要研發。產品有助改善副乳困擾、舒緩背部壓力及相關不適，讓女性於任何時刻都能保持「悠然、自信」的狀態。

