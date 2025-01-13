知識平台MitrEarth可識別風險點，提供災害預警，減少損失

新聞提供者Chulalongkorn University Communication Center
13 1月, 2025, 12:04 CST
泰國曼谷2025年1月13日 /美通社/ -- 由朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)講師開發的創新在線平台MitrEarth，將地質知識簡化，並為泰國各省提供前沿的地形數據。該平台能夠識別風險點、發布災害預警，並提升社區應急准備能力。當清萊府的湄賽區遭遇暴雨和泥石流肆虐時，該平台迅速嶄露頭角，提出了一系列迫在眉睫的問題：洪水將流向何方？會危及我們的家園嗎？我們是否需要准備撤離？
由朱拉隆功大學地質學系Santi Phailobli教授創建的MitrEarth平台，正是為了解決這些擔憂應運而生。自2019年推出以來，它已成為災害相關信息的可靠來源，吸引了超過20萬名關注者。該平台利用地理信息系統(GIS)工具和衛星數據繪制的地形圖，使用戶能夠了解當地地形並評估災害風險。這些地圖已被地方當局和公共平台用於災害預警和應急規劃。
在近期清萊、南邦和素可泰的洪災中，MitrEarth的地圖提供了切實可行的見解。Chiang Rai Conversation和Ramrome Weather等網頁引用MitrEarth的數據，向易受災地區居民發出警告。正如Santi博士所強調的：「災害，無論是罕見的還是頻繁的，都可能造成巨大破壞。了解地質情況有助於我們有效溝通和准備，從而減輕災害影響。」
Santi博士的平台同樣是一個教育工具，免費提供用於教學和災害管理的地圖和資源。他倡導將災害教育納入學校課程，確保每個人都了解當地洪水、泥石流和海嘯等風險。他特別強調了2001年碧差汶發生的造成嚴重災害的泥石流事件，該事件導致136人喪生，提醒人們必須保持警惕。
MitrEarth的GIS地圖在災害管理中發揮著至關重要的作用，它們能夠針對各種場景提供詳細且實時的數據。該平台還與朱拉隆功大學的數字作戰室合作，整合了洪水和滑坡預測工具。雖然Santi博士認可人工智能在災害預測方面的潛力，但他認為泰國缺乏足夠的數據來可靠地實施這項技術。
盡管面臨這些挑戰，Santi博士仍致力於拓展MitrEarth的功能。他不斷精煉數據集，提高地圖的可訪問性，並直接與社區互動，加強備災工作。對於那些希望了解和減輕自然災害影響的人來說，MitrEarth提供了一個至關重要的資源。
欲了解更多信息，請訪問Facebook頁面mitrearth或mitrearth.org。
閱讀全文，請訪問https://www.chula.ac.th/en/highlight/207225/
媒體聯系方式：
朱拉隆功大學通訊中心
電子郵件：[email protected]
SOURCE Chulalongkorn University Communication Center
分享這篇文章