知識平台MitrEarth可識別風險點，提供災害預警，減少損失

在近期清萊、南邦和素可泰的洪災中，MitrEarth的地圖提供了切實可行的見解。Chiang Rai Conversation和Ramrome Weather等網頁引用MitrEarth的數據，向易受災地區居民發出警告。正如Santi博士所強調的：「災害，無論是罕見的還是頻繁的，都可能造成巨大破壞。了解地質情況有助於我們有效溝通和准備，從而減輕災害影響。」

Santi博士的平台同樣是一個教育工具，免費提供用於教學和災害管理的地圖和資源。他倡導將災害教育納入學校課程，確保每個人都了解當地洪水、泥石流和海嘯等風險。他特別強調了2001年碧差汶發生的造成嚴重災害的泥石流事件，該事件導致136人喪生，提醒人們必須保持警惕。

MitrEarth的GIS地圖在災害管理中發揮著至關重要的作用，它們能夠針對各種場景提供詳細且實時的數據。該平台還與朱拉隆功大學的數字作戰室合作，整合了洪水和滑坡預測工具。雖然Santi博士認可人工智能在災害預測方面的潛力，但他認為泰國缺乏足夠的數據來可靠地實施這項技術。

盡管面臨這些挑戰，Santi博士仍致力於拓展MitrEarth的功能。他不斷精煉數據集，提高地圖的可訪問性，並直接與社區互動，加強備災工作。對於那些希望了解和減輕自然災害影響的人來說，MitrEarth提供了一個至關重要的資源。

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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center