MKS PAMP 任命幸阳昊为香港销售主管

MKS PAMP 亚太区销售主管Damien Han表示：

"我们非常高兴欢迎幸阳昊加入 MKS PAMP。他是一位极具潜力的人才，具备扎实的市场专业知识、深刻的区域洞察力以及卓越的客户互动能力。凭借其在贵金属销售与客户关系管理领域的丰富经验和敏锐的商业洞察，我们相信他将进一步提升公司在亚太地区的影响力，并助力我们持续拓展和深化区域合作伙伴关系。"

幸阳昊表示：

"随着香港进一步巩固其作为全球黄金交易中心及亚洲贵金属市场关键门户的地位，市场正迎来充满活力的发展阶段。在这一关键时刻加入MKS PAMP这一行业全球领导者，我倍感荣幸。我期待与区域客户紧密合作，支持公司持续增长，并在不断演变的市场环境中把握新的发展机遇。"

关于 MKS PAMP

MKS PAMP 是全球领先的贵金属企业，专注于黄金、白银、铂金、钯金及其他铂族金属的交易、精炼及加工。作为 MKS PAMP 集团的一部分，公司拥有超过60年的行业经验，并运营业内最先进的精炼及铸造设施之一。

公司总部位于瑞士，始终坚持最高质量标准，并致力于可持续发展和负责任采购实践。MKS PAMP 是全球少数同时获得伦敦金银市场协会（LBMA）和伦敦铂钯市场（LPPM）认可的合格交付裁判机构之一。

其旗舰品牌 PAMP 是全球领先的金条品牌，以标志性的 Lady Fortuna™ 设计闻名，深受金融机构、投资者及行业客户的信赖。MKS PAMP 始终倡导透明度原则，并积极践行 ESG（环境、社会与治理）理念。

SOURCE MKS PAMP