下一代期權協議Moby登陸主網

Moby為期權交易者提供了一個風險可控、高槓桿、無清算風險的良好交易環境。其強大的基礎設施以同步流動性引擎(SLE)和動態風險溢價模型為基礎，確保實現實時、准確的定價、動態風險管理和充足的流動性，從而推動高效的市場運作。

不僅如此，Moby還致力於在創造高額被動收入的同時，借助實時自動對沖技術，實現穩健的風險管理。通過維持期權流動池(OLP)的希臘值中性狀態，Moby能夠最大程度地減少市場劇烈波動對盈虧的影響，從而確保穩定的收入來源。

展望未來，Moby肩負著改變整個行業的使命，致力於通過為所有鏈上期權和衍生品（涵蓋結構性產品、流動性再質押代幣(LRT)以及真實世界資產(RWA)）開發基礎性設施。從業務層面出發，Moby計劃通過整合現有金融服務並推動機構的廣泛采用，引領並擴展鏈上期權垂直領域。

Moby首席執行官Ben表示：「Moby解決了集中式交易所存在的流動性和價差問題，實現了期權交易的即時性和全天候可用性，從而大幅提升了交易體驗。隨著鏈上衍生品市場的強勁增長，期權市場也將迎來巨大的擴張，這與傳統金融頗為相似。Moby立志站在這一發展浪潮的最前沿。」

在正式登陸Arbitrum網絡的同時，Moby還為早期用戶推出了積分系統。該系統旨在根據用戶與Moby平台的互動程度，為其授予相應的積分，以此作為對用戶忠誠度的回饋。

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關於Moby

Moby由一支在金融、區塊鏈和數據科學領域擁有豐富經驗的團隊領導。作為一個鏈上期權協議，Moby將引領DeFi邁向新的發展階段。依托其開創性的SLE（同步流動性引擎）和動態風險溢價模型，Moby為用戶優化交易環境，實現實時且准確的定價、市場最窄的價差、豐富的流動性和Robinhood級用戶界面/用戶體驗。Moby將為機構和傳統TradFi受眾提供資本效率改進模型、結構性產品、短期期權和代幣化期權頭寸等新功能。

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