Moby與GMX合作為永續交易者提供清算風險保護

GMX與Moby的整合將為永續交易者提供保險期權，以規避清算風險。這標志著永續交易的重大進步，使GMX上的交易者能夠在不擔心清算風險的情況下開立頭寸。正如GMX通過其自動做市商(AMM)模式為永續市場設立了新標准一樣，該功能將成為推動市場發展的另一塊重要基石。

Moby全天候支持期權的最優定價和即時交易。此外，高槓桿和最大資本效率有助於最有效地規避清算風險。與其他獨立或集中平台運營的期權交易所不同，Moby在Arbitrum主網上運營，這確保了與GMX的穩健無縫連接。

自從在Arbitrum主網上推出alpha版以來，Moby已經產生了超過11億美元的期權交易量，成為所有鏈上期權協議中交易量最高的之一。它也是有史以來第一個在主網啟動前獲得Arbitrum Foundation Grant的期權協議。

Moby首席執行官Ben表示：「從一開始，Moby就致力於促進DeFi期權生態系統的發展。此次合作標志著期權交易更廣泛應用的新裡程碑。我們很高興能與GMX這樣的領先項目進行整合，期待在開發與各種鏈上衍生品相結合的結構性產品方面發揮關鍵作用。」

展望未來，Moby的使命是通過開發面向所有鏈上衍生品的基礎架構來改變這一行業。為實現這一目標，Moby將加強與領先衍生品協議GMX的合作。

Moby聯系方式

Moby團隊

[email protected]

關於Moby

Moby由一支在金融、區塊鏈和數據科學領域擁有豐富經驗的團隊領導，是一個鏈上期權協議，將引領DeFi的下一步發展。Moby 基於其開創性的SLE（同步流動性引擎）和動態風險溢價模型，提供優化的交易環境，實現實時准確定價、市場最窄價差、豐富的流動性和Robinhood級用戶界面/用戶體驗(UI/UX)。

Moby將為機構及傳統TradFi受眾提供資本效率改進模型、結構性產品、短期期權和代幣化期權頭寸等新功能。

⎹ Website ⎹ Twitter ⎹ Discord ⎹ Docs ⎹ Blog ⎹

關於GMX

GMX是一個無權限的去中心化現貨和永續交易所。交易者可從低費用、深度流動性、低清算風險和透明定價中獲益。GMX上的流動性由用戶貢獻，流動性提供者賺取協議產生的大部分費用，無需外部做市商。

GMX通過合作打造了一個健全的生態系統，擁有近100個去中心化金融服務集成，構建了一個強大的生態系統，是Arbitrum和Avalanche DeFi生態系統的流動性基礎層。

了解 GMX，請訪問gmx.io，並通過以下方式與社區聯系：

⎹ Twitter | Telegram | Discord | Github | Substack ⎹

SOURCE Moby