「MODEA一站式全屋傢俬訂造專門店」 新客戶尊享全年最大優惠

MODEA團隊已為無數本地龍頭發展商之住戶提供度身訂造不同特色的家具組合，滿足追求品味生活的住戶。其中項目包括曉柏峰及啟德海灣等，除了為客人盡用單位每一寸空間，並由專業設計師根據單位的戶型布局、線條結構及空間感，透過巧妙以及多元化設計，將空間最大化，配合度身訂造的家具，包括電視櫃、梳化、餐枱、椅子、床及衣櫃等，買家可按照自己的喜好而挑選理想家具，美感及功能性兩者兼備，MODEA的專業團隊細心考慮住戶的實際需要，於家具設計上融入了不少方便打理、增加收納及盡用空間的元素，讓住戶可以輕鬆打造心儀的窩居，並配合一站式的運送及安裝服務，讓業主無需費心，盡享隨即入住單位的便利締造非凡幸福生活。

單位設計匠心獨運 時尚風格家具佈置

單位客飯廳實用面積約250平方呎，單位經設計師改造，打通原本房間位置，採用時尚開放式廚房設計，於視覺上巧妙地將飯廳及廚房連貫在一起，感覺舒適寬敞，設計精心。單位整體佈置以時尚現代都會風格打造，並運用溫暖大地色系作為主調，地板以淺色木材鋪砌，客飯廳整體貫徹採用淺色設計，並配以少量金屬裝飾提升和諧感，營造明亮、簡潔效果，大大加強空間感，襯托出簡約而時尚的一面，締造出溫馨舒適的氛圍。

大門旁添置落地式儲物櫃，住戶可放置各式家居物品，生活空間劃分得井井有條。長方形的客廳/飯廳空間感十足，設計師特意在開放式廚房旁大地色系飯人餐桌，配上灰啡色布藝餐椅，感覺歸一。電視牆身特別選用石材裝飾，搭配入牆式木質素色多元組合櫃，展現出時尚簡約風格，更為住戶提供大量收納及展示空間，配上色彩鮮明的藝術擺設，洋溢非凡時尚品味。客廳擺放一張自然色系梳化及橙色抱枕，並配以小茶几，營造優雅舒適的居住環境。梳化背後特色牆身選用藍色菱形藝術風設計，色調奪目亦不失和諧，同時有效分隔客廳與睡房部分。開放式廚房內以多組原木色廚櫃為廚房提供充裕的收納空間，廚房電器全被整合到廚櫃中，感覺歸一，亦增添貯存空間。

MODEA憑藉自家工廠和嚴格監控的生產管理優勢，為客戶從源頭上的把關，同時節省中間環節所帶來的成本，直接銷售高品質且具設計感的家具，為客戶提供既經濟實惠又具設計感的高品質家具，打造一個舒適且具有個人風格的家居環境。擁有豐富經驗的MODEA專業設計師團隊致力於為客戶提供個性化的解決方案，締造非凡的優質生活享受，無論是為新家定制家具或為現有空間增添新元素，讓客戶體驗優質家具的魅力。MODEA提供專業的傢俬設計和訂造服務，全程用心了解客戶的實際需求，悉心為客戶訂製出最理想及優質的家具，貼心為客戶提供快捷全面的設計方案，承諾即日落單，次日出圖。從設計概念到最終安裝，專業團隊將全程與客戶緊密溝通，全方位確保每個細節都符合客戶的期望，同時讓客戶在打造夢想家居的過程中感到愉悅和放心滿意。

MODEA一站式全屋傢俬訂造專門店特設傢俱陳列室，展示各種精心設計及製造的家具，讓客戶親身感受高品質傢俱的材質、舒適度和細節設計，專業團隊將隨時提供協助和解答客戶的問題，並根據客戶的需求提供個性化的建議和訂製方案，共同協商最完美的家居解決方案，提供最優質的服務和獨特的訂製體驗。MODEA所使用之室內裝飾裝修材料均符合甲醛釋放量標準要求。

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