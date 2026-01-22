MOLLY 20週年企劃--「MOLLY尋星之旅：重返太平山頂」

2006 年夏天的一個下午，藝術家 Kenny Wong 在慈善活動中偶遇的那個小女孩有著一雙湖藍色的大眼睛，金黃色的短髮，在陽光下認真地畫畫。她傲嬌地嘟著嘴巴，好像腦海中有無數天馬行空的想法。這樣專注的她彷彿一顆閃爍的星星，照亮了縈繞在 Kenny 心中一個又一個關於「MOLLY」的想像。就這樣，這個有點傲嬌又有點倔強的小女孩誕生了。她嘟著嘴仰著頭對世界說：Hi，我的名字叫 MOLLY。

今年，適逢 MOLLY 20 週年，她將回到原點，於一月在太平山頂可愛登場，重拾那份最初的童心，並邀請大家以全新角度細看香港，在星空下創造嶄新回憶。

回到 MOLLY 夢想出發地 — 香港太平山頂

今年一月，MOLLY 於太平山頂可愛登場！香港藝術家王信明（Kenny Wong）於20年前創作出MOLLY，並逐漸成為POP MART最具代表性的人氣IP之一。這次MOLLY尋星之旅共有8大互動打卡區，由山頂纜車中環總站展開，沿途經過山頂凌霄閣、摩天台 428及山頂道花園至太平山頂，每個場景均代表 MOLLY 20 年旅程中的一個章節，一個個的標誌性造型更呈現她20年來的成長歷程，帶領各位一步步走入MOLLY的童趣世界。

MOLLY粉絲更可前往山頂凌霄閣參與「MOLLY星願打卡活動」，於指定地點收集印章，親手打造專屬你的「MOLLY 星願賀卡」，為這趟旅程留下閃耀印記！不要錯過在山頂廣場的POP MART MOLLY 20週年主題期間限定店。

「MOLLY尋星之旅：重返太平山頂」8大互動打卡區 位置 10週年 - 2016地球小星星 十週年紀念特別版「地球小星星」閃耀登場，以星際魅力迎接粉絲和賓客，重溫MOLLY跨越想像宇宙的奇幻旅程。 山頂纜車中環總站入口 巨型 MOLLY皇冠 凌霄閣一樓懸掛巨型充氣皇冠，象徵MOLLY 20載的夢想與創意。 凌霄閣1樓 14週年 - 2020喵星人之戀 MOLLY化身喵星人，帶來浪漫與俏皮的氛圍，為全港最高觀景台增添奇趣氛圍。 摩天台428 MOLLY 畫家 走進MOLLY的畫室，欣賞她以繽紛色彩描繪快樂與奇想的世界。 8週年 - 2014 MOLLY和獨角獸 (原色版) 與MOLLY和獨角獸的夢幻重逢，象徵純真、夢想與無限創意。 5週年 - 2011致敬經典迷失的MOLLY M 向經典「迷失的MOLLY M」致敬，重現MOLLY永恆的魅力與想像旅程的起點。 1週年 - 2007還記得一開始的時候嗎? 複生2006版 - 原色款 MOLLY 1週年的雕塑於山頂道花園揭開「MOLLY尋星之旅」序幕。排椅以MOLLY 20TH 字樣登場。 山頂道花園 MOLLY 20 週年主題第四代山頂纜車打卡點 不同造型的MOLLY將聚集於山頂道花園旁的第四代山頂纜車，與粉絲和賓客一同穿梭時光。

「MOLLY尋星之旅：重返太平山頂」主題裝置詳情： 日期： 即日起至2026年3月31日 時間： 10am – 10pm (星期一至五) 8am – 10pm (星期六、日及公眾假期) 地點： 山頂纜車中環總站、山頂凌霄閣、摩天台428及山頂道花園

POP MART MOLLY 20週年主題期間限定店登陸太平山頂

結合MOLLY 20週年企劃「MOLLY尋星之旅：重返太平山頂」，「POP MART MOLLY 20週年主題期間限定店」亦同步於山頂廣場登場，MOLLY 週年雕塑 – 「風和日麗」樹立於期間限定店門前，爲山頂旅客祈求每一天的好天氣，並與大家一起欣賞著名的維多利亞港美景。門店亦加置了多幅Kenny老師爲MOLLY 20週年特別設計的插畫，等候MOLLY的夥伴發掘。

POP MART MOLLY 20週年主題期間限定店詳情： 日期： 即日起至2026年7月15日 時間： 10am – 8pm (星期一至日) 10am – 9pm (公眾假期) 地點： 山頂廣場一樓中庭

參與「 MOLLY星願打卡活動」 為 MOLLY送上獨一無二的生日賀卡

賓客可於山頂凌霄閣地下賓客服務中心旁的印章站自行領取「MOLLY星願賀卡」，並於場内指定地點沿途收集印章。完成「MOLLY星願打卡活動」，即可親手為MOLLY打造獨一無二的20週年生日賀卡！

「MOLLY星願打卡活動」詳情： 日期： 即日起至2026年3月31日 時間： 每日8am – 10pm 換領地點： 地下（鄰近賓客服務中心） 蓋章地點： 山頂凌霄閣P2中庭、地下（鄰近賓客服務中心）及1樓 備註： 「MOLLY星願賀卡」每日數量有限，先到先得，派完即止。

今年一月，誠邀你前往太平山頂，與我們一同於香港星光璀璨的天際線下，

慶祝 MOLLY 20 年來的想像與創意之旅！

#MOLLY20週年 #MOLLY重返太平山頂

#POPMARTHK #太平山頂 #山頂纜車 #山頂凌霄閣 #山頂廣場

關於恒隆地產

恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上 海，公司管理的物業組合總面積超過 350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅及酒店物業。

公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地標。

公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的八成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。

恒隆地產 ——「只選好的 只做對的」。

關於山頂廣場

山頂廣場位於香港的著名旅遊勝地太平山頂，透過舉辦多元化的活動，成為推動本土文化特色的旅遊地標。項目提供豐富的購物及餐飲選擇，定位成為本地及海外遊客的必到景點。訪客可到頂層免費開放的觀景台，飽覽維多利亞港及薄扶林水塘目不暇給的全景。

關於泡泡瑪特

泡泡瑪特成立於 2010 年，作為全球領先的潮流文化娛樂集團，泡泡瑪特以 IP 為核心，為全球創作者打造全鏈路的創意孵化與運營平台，為消費者提供令人心動的產品、服務與美好的娛樂體驗。

泡泡瑪特在全球範圍內挖掘具有潛力的潮流藝術家與設計師，並透過成熟的 IP 運營體系，打造出廣受歡迎的潮流文化 IP 形象及產品。目前已成功孵化與開發 MOLLY、SKULLPANDA、DIMOO、THE MONSTERS（LABUBU）、Hirono小野、Crybaby 等知名 IP。公司亦圍繞旗下 IP 推出多款深受喜愛的潮玩與周邊商品，持續引領消費潮流。截至 2025 年上半年，泡泡瑪特已在全球開設超過 570 間線下門店與 2,500 餘台機器人商店，並透過多個跨境電商平台觸達超過 90 個國家和地區，為全球年輕消費者帶來更多快樂。

SOURCE 恒隆地產有限公司