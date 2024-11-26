Mon Bonbon 十週年生日慶『心希望』聯手做公益

Mon Bonbon主理人Teresa表示，初心代表著品牌自成立以來，始終不變的承諾，「為所有育兒家庭提供最優質、美好的育兒體驗，為孩子們提供健康、安全且富有質感的商品。」

無論是Mon Bonbon的嬰幼兒用品，還是專為家庭打造的生活選品，都秉持著精選材質、注重設計與實用性的理念。每項選品都代表著父母對孩子深厚的愛與關懷，因此我們不斷追求更高的品質標準，期望為每個孩子帶來安全、舒適且美好的成長體驗。

此次十週年優惠活動中，凡消費滿1500元即贈送Mon Bonbon限定刮刮卡，獎項包含會員點數、購物金及現金券，同時週週上新品，回饋給一直支持我們的消費者。

心希望人文教育關懷協會：向更多孩子傳遞愛

在十週年活動期間，我們把部分優惠活動的收益捐贈給與「心希望人文教育關懷協會」，因為我們相信，所有孩子都值得擁有被愛與關懷的權利。

這次捐款將用於支持偏鄉學區的孩子，幫助他們獲得更多的教育資源，我們深信，企業的成就除了品牌成長，更來自於對社會的回饋與責任。

透過與「心希望人文教育關懷協會」路永佳理事長的合作，希望能讓更多孩童感受到社會的關愛，並激勵更多人一起參與，為下一代創造更美好的生活。

初心不變，攜手前行

在這個充滿感恩的時刻，品牌十年的歷程見證了我們不變的初心與持續的成長。同時也非常感謝這次一起參與活動的消費者們，透過選購商品與我們一起共同為公益事業貢獻一份力量。未來，我們將繼續秉持著美感育兒的理念，找尋更多美好的優質商品，並將社會責任融入企業發展的每一步。

https://www.mon-bonbon.com/

SOURCE 寶寶生活品牌