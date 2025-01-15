MoneySmart最新研究：社交媒體成為新加坡和中國香港人財務建議的主要來源

MoneySmart最新調查發現，超過一半 中國 香港和新加坡的成年人（52%）將社交媒體作為財務建議的主要來源，其中YouTube屬最受歡迎的平台。

香港和新加坡的成年人（52%）將社交媒體作為財務建議的主要來源，其中YouTube屬最受歡迎的平台。 該研究探討社交媒體對受訪者作出財務決定上扮演的角色，尤其是對於投資、儲蓄和洗費方面的影響。

近五位受訪者就有三位（63%） 現時在社交媒體上尋求投資建議，顯示社交媒體在影響投資決定方面扮演著日漸重要的角色。

香港2025年1月15日 /美通社/ -- 個人金融產品比較平台 MoneySmart 發佈最新調查報告顯示，社交媒體已成為財務資訊的主要來源，影響投資、儲蓄和消費習慣方面的重要決定。

此研究訪問了2,000名中國香港及新加坡成年人，發現現時超過一半人（52%）依賴社交媒體作為財務建議的主要來源，超越了家人和朋友、財務顧問和個人理財書籍等傳統渠道。社交媒體平台如YouTube、Instagram、Facebook成為最受歡迎獲取財務建議的平台。

近一半受訪者（43%）認為社交媒體增進了他們的金融知識。有19%受訪者表示他們每天使用社交媒體來尋求財政貼士和建議。研究顯示，千禧世代是最常透過社交媒體尋求財務建議的一代，其中過半人（53%）至少每週都會在社交媒體尋求財務相關資訊。

在所有年齡層中皆最受歡迎的金融理財話題包括投資（59%）、儲蓄（57%）及製定預算（34%）。

社交媒體正在塑造我們的財務行為和投資決定

在當今數碼時代，人人都比以往更容易獲取財務資訊，社交媒體可推動人採取更積極主動的態度管理財務。有接近四分之一受訪者（23%）因社交媒體而改變了消費習慣，另外有30%人開始製定預算。16%人更啟動了應急基金，而11%人則增加了他們對退休儲蓄的貢獻。

有趣地，新加坡和中國香港人接收財務資訊的社交平台偏好稍有不同，突顯兩地之間獨特使用社交平台的模式。YouTube在新加坡和中國香港皆屬於最受歡迎獲取財務建議的平台，反映了影片教學的吸引。但是，繼YouTube之後最受歡迎獲取財務建議的社交平台就開始見到兩地取向的分異，尤其在新加坡以短片平台為特色的TikTok漸具人氣，而香港人則傾向喜歡以LIHKG連登討論區連和即時通訊應用程式Whatsapp這類集體討論的平台。

新加坡和中國香港在社交平台使用模式的不同突顯出採用度身訂造的策略來跟不同市場的消費者互動和有效地教育他們的重要性。

除了改變習慣之外，社交媒體亦有鼓勵新加坡和中國香港受訪者作出重大財務決定。近四分之一受訪者（24%）開立了儲蓄戶口，而近兩成人（18%）則根據社交媒體的建議申請了信用卡或貸款等金融產品。

當中，投資決定尤其深受社交媒體影響。接近4成人（37%）受訪者因參考網上建議而進行投資，熱門投資產品包括美股（45%）和債券（24%）等。這說明了社交媒體上的建議如何持續影響財政決定和行為，亦提醒了投資者應該具備足夠評估網上財務建議可信性的能力。

社交媒體的財務風險

雖然社交媒體提供了獲取更廣泛金融資訊的渠道，但本研究亦揭示了未經驗證的財務建議所帶來的風險。

值得留意的是，近五分之一受訪者（18%）曾因網上建議作出投資而蒙受損失，14%人跟從社交媒體上的建議後墮入金融騙局。在那些聽從社交媒體上的投資建議的人當中，有9%人表示因此而蒙受龐大經濟損失。這些調查結果顯示聽從社交媒體上不良甚至惡意的財務建議可招致嚴重後果。很多人都遭受直接財務損失，對其整體財務安全可以影響深遠。

此外，有70%受訪者於社交媒體被動地獲得財務建議，代表著即使他們沒有主動尋找財務相關的內容，都可能受其影響。

另外，有一成受訪者（12%）表示，社交媒體上海量的金融資訊讓他們感到更加困惑或不知所措，證明了他們需要更多指導來消化這些資訊。這些調查結果提醒了未經證實的財務建議的危險性，以及於可信賴來源尋求真確的財務指導的重要性。

MoneySmart新加坡和中國香港總經理Abel Lee表示：「我們的研究揭示了新加坡和中國香港成年人獲取財務建議的方式經歷了重大轉變，社交媒體已經取代了傳統渠道成為主流。雖然見到更多人積極理財令人鼓舞，但確保他們所依賴的資訊是可信和準確的尤其重要。在MoneySmart，我們不僅將消費者與個人金融產品連結起來。透過我們的博客和持牌保險專員，我們致力於提供經過充分研究的財務建議和實用指南，幫助他們作出重要的財務決定——不論是投資、儲蓄、制定預算，還是選擇適合的信用卡、貸款或保險計劃。

雖然社交媒體讓財務建議更容易觸及，但它也帶來了未經證實資訊來源的風險。在未經證實的財務建議盛行風氣之下，我們專注於提供讓個人作出明智決定所需的工具、全攻略和精選推薦，帶領他們達到理想的理財目標。」

如何慎防不良財務建議並作出更明智的投資決策

作為金融中心，中國香港和新加坡在社交媒體上探索不同財務建議時，面對同樣的挑戰和機遇。來自兩地的行業專家，包括IG Markets亞太及中東地區社交媒體與內容經理Ethel Yow以及香港最大持牌科技券商富途證券的市場營銷負責人Joe Yu就如何應對社交媒體投資建議提供了寶貴的見解，希望幫助消費者做出明智的決策，避免墮入常見的陷阱。

1. 對聲稱「高回報」和「無風險」的論述提高警惕

Ethel和Joe提醒大家要格外小心以譁眾取寵來吸引關注的內容，例如聲稱「必賺」和「無風險」的投資產品。這類論述通常以吸引點擊為目標，以「100%必勝策略」或「如何成為賺錢的交易員」等內容作招徠。這些誇張的標題旨在吸引讀者的注意，但可信的投資建議應該持平說明投資的預期收益和風險。

2. 驗證社交媒體建議準確性及真實性

社交媒體大多缺乏監管，意味著任何人，不論專業與否，都可以自由發佈金融相關的內容。Ethel建議投資者可以從可信的新聞機構、公司報告和持牌金融顧問驗證社交媒體建議的真確性。

Joe同樣建議投資者驗證社交媒體訊息的準確性，並從三個角度著手：核實訊息來源、比較不同來源，以及考慮訊息時效性。在做投資決策前，應諮詢專業意見並小心做好風險評估。

3. 了解風險

社交媒體能夠即時反映市場情緒和提供多元的投資建議，有助拓寬投資者的視野。不過，Joe亦提醒投資者，「害怕錯過」（Fear of Missing Out，簡稱FOMO）這類情緒觸發點可能會令投資者作出衝動決定，通常都與理性的財務規劃相遺背。

4. 在短期收益與長期財務規劃中取得平衡

為免過度追求短期收益，投資者應限制投機性投資項目只佔投資組合的小部分，並專注投資風險較低的資產如指數基金或債券。兩位專家均建議投資者應設定明確的財務目標、制定預算和分散投資，並定期檢視投資組合，以保持長期的財務穩定。

5. 自己做研究及選擇可靠的投資平台

自己做研究對了解投資的風險、潛在回報以及適合自己與否至關重要。Joe強調選擇受監管的券商的重要性如持有香港證監會（SFC）牌照的券商，以確保交易安全透明。信譽良好的投資平台通常配備可信賴的投資工具和資源，有助投資者做出更準確的投資決策。

6. 提防社交媒體欺詐及羊群心態

Ethel和Joe都提醒投資者要小心假冒合法機構（如投資平台）或金融影響者的騙案。投資者應採取基本防範措施，如驗證資訊真確性和社交媒體連結，以避免墮入網絡陷阱。同時，避免盲目跟風投資，未經評估風就衝動式買賣可能導致巨大損失。

如欲了解更多有關做出明智的財務決策（包括 投資 ）的建議以及探索研究的完整結果，請參閱以下新聞稿：

中國香港 （英文版）：

https://www.moneysmart.hk/en/online-brokerage/social-medias-influence-on-financial-decisions-ms

中國香港 （中文版）：

https://www.moneysmart.hk/zh-hk/online-brokerage/social-medias-influence-on-financial-decisions-ms

新加坡：

https://www.moneysmart.sg/online-brokerage/social-medias-influence-on-financial-decisions-ms

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https://www.moneysmart.hk/zh-hk/online-brokerage/social-medias-influence-on-financial-decisions-ms

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Jasmine Hong

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調查方法

Savanta代表MoneySmart對2,000名新加坡及中國香港成年人（18 歲以上）進行了線上問卷調查。調查日期為2024年10月2日至8日。

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SOURCE MoneySmart