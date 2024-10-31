MoneySmart慶祝成立15週年：助力消費者做出更明智的金融選擇

新加坡2024年10月31日 /美通社/ -- 東南亞領先的個人金融集團MoneySmart Group欣然慶祝其旗艦品牌MoneySmart成立15週年，該品牌致力於幫助個人和家庭做出更明智的金融決策。自2009年成立以來，MoneySmart已從一個簡單的貸款比較網站發展成為一個值得信賴的綜合金融市場和內容中心，幫助數百萬用戶清晰、自信地做出複雜的金融決策。

MoneySmart品牌最初在新加坡推出(moneysmart.sg)，後於2017年拓展到香港特別行政區(moneysmart.hk)，一直在MoneySmart Group的發展歷程中佔據核心地位，為集團更廣泛的業務奠定了基礎。從那時起，在過去兩年裡，MoneySmart吸引了超過6000萬次的訪問，促成了超過75萬筆交易，涵蓋信用卡、貸款和保險等多種金融產品。

基於多年來通過MoneySmart獲得的消費者洞察，集團於2022年進軍保險領域，推出了以數字為先的保險科技品牌Bubblegum。Bubblegum反映了集團一直以來的使命，即不僅提供專家建議和比較工具，還要突破界限，根據當今消費者的需求和偏好設計金融產品。作為集團更廣泛成就的一部分，Bubblegum的推出彰顯了MoneySmart Group在新加坡和香港特別行政區打造個人理財未來的持續承諾。

15年的成長與創新

MoneySmart Group創始人兼首席執行官維Vinod Nair表示：「成立15週年是一個重要的里程碑，體現了客戶、合作夥伴、員工和投資者對我們的信任。這也提醒我們，從創業初期到現在，我們已經取得了長足的進步。2009年，我們懷揣著一個夢想開始創業，那就是作為該地區首個金融聚合平台，簡化混亂的個人金融世界，讓人們能夠掌控自己的財務未來。我們在實現這一夢想的道路上取得了長足進步，但未來的路還很長。」

Nair說：「我們的方針始終是專注於創造真正的價值，推動長期影響和增長。展望未來，我們比以往任何時候都更有決心推動金融產品、知識和建議的融合，引導消費者自信地做出選擇。」

過去 15年的重要里程碑

擴張和影響力：

從一家小型初創公司發展成為區域領軍企業，員工超過140人，遍佈新加坡、香港特別行政區及遠程辦公地點。這一增長對於支持集團高效率、高效益地擴大業務規模以及更好地服務客戶起到了至關重要的作用。

從2018年到2023年，集團收入的復合年增長率（CAGR）達到34%，顯示了集團品牌組合長期穩定的增長。

僅在過去兩年中，MoneySmart平台的訪問量就超過了6000萬次，確立了其作為該地區最受信賴的個人理財平台之一的地位。

過去兩年來，MoneySmart新加坡和香港平台在信用卡、貸款、保險和投資產品方面促成了超過75萬筆交易。這一里程碑反映了集團在整個金融生態系統中提供高價值客戶參與的能力。

於2022年推出Bubblegum，目前該產品已涵蓋旅行、汽車和人身意外保險。Bubblegum利用MoneySmart在瞭解消費者需求方面的豐富經驗，提供以價值為導向的理想產品和數字化體驗。

客戶影響：

2023年在MoneySmart上推出SmartRewards，為會員提供靈活的獎勵方式和選擇。該計劃目前擁有70多家合作商戶，迄今已處理了1億多個積分，使會員能夠兌換來自Apple、Sony和Amazon等領先品牌的不斷增多的各類獎勵。通過將選擇權交到客戶手中，我們創造了一種符合他們個人目標和偏好的獎勵體驗。

在2023年推出了個性化推薦，迄今已幫助新加坡和香港特別行政區的7萬多名MoneySmart用戶找到了適合他們特定需求的信用卡、保險和貸款產品。通過根據個人需求、生活方式和財務目標量身定制建議，我們讓客戶更容易找到相關產品，並自信地做出明智決定。

在我們的moneysmart.sg和moneysmart.hk內容平台上發佈了5000多篇文章，構建了該地區最全面的金融知識中心之一。從預算小貼士到深入的金融產品比較，我們指導數百萬消費者做出複雜的金融決策，幫助他們明確並掌控自己的財務未來。

2024年，MoneySmart在新加坡的Google Review評級為4.4，在香港特別行政區的評級為4.3，Bubblegum的Trustpilot評級為 4.4，Google Review評級為4.3。這些評級反映了我們致力於持續在兩個市場和品牌中提供高客戶滿意度的承諾。

合作夥伴關係與協作：

與銀行、保險和投資領域的120多家金融機構建立了牢固的合作關係。這些合作夥伴關係使MoneySmart市場能夠提供全面的產品，鞏固了集團作為個人金融生態系統中值得信賴的中介機構的地位。

為金融機構提供了一個與搜索個人理財產品的消費者建立聯繫的平台，在為金融機構爭取客戶方面發揮了關鍵作用。

未來定位

MoneySmart Group首席財務官Raymond Ong補充說：「多年來，我們的金融紀律和對卓越運營的重視一直是我們成功的基石，使我們能夠在競爭激烈的市場中適應並發展壯大。通過明智地管理資源和堅持高效，我們為利益相關者創造了可持續的價值。隨著我們的不斷發展壯大，我們很高興能夠探索新的機遇，以鞏固我們的地位，並繼續給消費者帶去信心和清晰的認知，幫助他們實現自己的財務目標。」

關於 MoneySmart Group

MoneySmart Group是東南亞領先的個人金融集團，旗下有兩個充滿活力的品牌：MoneySmart和Bubblegum。MoneySmart Group將這兩個品牌融合在一起，提供全面的金融產品、知識和建議，致力於讓消費者對自己的財務未來擁有清晰的認識、信心和掌控力。

MoneySmart 作為一個金融市場和內容平台，消費者可以據此對各種銀行、保險和投資產品做出明智的決策。我們致力於收集信息並分享建議，使您能夠輕鬆瞭解、比較和選擇最適合您的個人金融產品。我們的 SmartRewards 計劃還能讓客戶在交易中賺取積分，以換取獎勵。

在 Bubblegum 品牌下，我們打造了理想的保險產品和體驗，旨在成為未來領先的數字保險科技品牌。

欲瞭解更多信息，請訪問 www.moneysmart.com 。

媒體垂詢，請聯繫

Jasmine Hong

MoneySmart Group傳播經理

電郵： [email protected]

SOURCE MoneySmart Group