MoneySmart拒絕了MoneyHero Group的主動收購要約

新加坡2024年8月26日 /美通社/ -- 由MoneySmart和Bubblegum兩大活力品牌組成的東南亞領先個人金融集團MoneySmart Group今天宣佈，已拒絕MoneyHero Group主動提出的、不具約束力的收購要約，即收購MoneySmart Group 100%的股份。

MoneySmart董事會一致認為，該收購要約既不嚴肅也不可信，因此不會接受。該收購要約的公開方式極不尋常，事先未與MoneySmart管理層進行任何討論，未引起MoneySmart對此類討論的信心，也未促成MoneySmart對此類討論的開放態度。擬議的合併不符合MoneySmart的戰略目標，也無法為我們的股東帶來價值。此外，MoneyHero的新聞稿還提到了最近的一次私人股票交易，該交易是在特定情況下進行的，並不代表MoneySmart的市場價值或未來前景。

MoneySmart Group創始人兼首席執行官Vinod Nair表示：「 我們的決定是，明確無誤地拒絕此收購要約。」

「 我們兩家公司目前在相似的領域開展業務，但在戰略、財務可持續性和前景方面卻走的是不同的道路。我們的重點仍然是推進我們的產品、服務和創新，成為客戶值得信賴的合作夥伴，並執行我們的發展戰略。我們相信，我們目前的計劃為將MoneySmart的長期成功奠定基礎。」

2023年，MoneySmart以可持續的方式實現了盈利，同時產生了正的自由現金流，反映了公司穩健的財務狀況。

MoneySmart將繼續投資於創新，並致力推動金融產品、知識和建議的融合，為消費者的個人金融提供支持和指導。

關於 MoneySmart Group

MoneySmart Group是東南亞領先的個人金融集團，旗下擁有兩個充滿活力的品牌：MoneySmart和Bubblegum。MoneySmart Group將這兩個品牌結合在一起，提供全面的金融產品、知識和建議，致力於讓消費者對自己的財務未來有清晰的認識、信心和把控性。

MoneySmart 為消費者提供一個金融市場、對比和內容平台，幫助他們對各種銀行、保險及投資產品做出明智的選擇。我們努力收集信息和事實，方便您比較和選擇最適合您的產品。

在我們的 Bubblegum 品牌下，我們打造了理想的保險產品和體驗，並致力成為未來成功的數字保險品牌。

欲瞭解更多信息，請訪問： www.moneysmart.com 。

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SOURCE MoneySmart Group