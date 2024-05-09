蒙納（Monotype）推出全新本地化網站，向亞洲市場展現其在字體領域的專業能力和品牌成功案例

作為全球知名的字體解決方案供應商，蒙納的本地化網站旨在讓用戶找到合適的字體解決方案。這包括讓滿足個人和企業在設計流程中更方便地選用字體，並更直接地獲得合規許可的商業授權；讓企業在進行品牌重塑和字體設計時更快捷地取得專業建議。同時，製造和科技公司也能在網站上得悉最先進的字體技術，特別是適用於各種螢幕顯示，例如汽車螢幕、智慧手錶和AR/VR螢幕等。

隨著國際品牌致力於擴展亞洲市場，以及本地企業積極在全球市場上提升曝光度，客戶對字體的標準要求大幅提高。他們期望能夠滿足多語言需求（如CJK），並在線上和線下的行銷管道上保持品牌一致性。因此，蒙納在亞洲地區的業務不斷擴張。服務的客戶群包括跨國公司、政府機構和新創企業，涵蓋科技、遊戲、媒體和酒店等多個行業。

蒙納亞太區高級副總裁陳玉劼對蒙納在亞洲市場的成長軌跡表示信心。他強調，本地化網站的推出體現了蒙納對亞洲市場的承諾，為用戶帶來更好的內容體驗，同時也推動全球設計界的創新和卓越。

現在，訪客還可以在網站些獲取豐富的設計資源，包括字體故事和排版知識等，幫助品牌在全球市場中有效溝通並脫穎而出。

欲知詳情，請訪問

繁體中文網站：https://zh.monotype-asia.com/



關於蒙納

蒙納通過字體、技術和專業知識打造重要品牌。該公司與領先字體開發商合作，為客戶提供世界上最廣泛的高品質字體庫。其旗下Monotype Fonts是業內領先的字體管理和授權平台，將世界上獲獎字體庫、最受歡迎的字體開發商、字體設計師的專業知識以及可靠安全的字體管理結合在一起 —— 一份協議即可滿足全部。

Monotype® 、Helvetica® 、Frutiger® 、Helvetica Now™和Neue Frutiger™是Monotype Imaging Inc.的商標，可能已在美國專利商標局和部分其他司法管轄區注冊。Avenir Next™、DIN®和FF DIN™是Monotype GmbH的商標，可能已在美國專利商標局和部分其他司法管轄區注冊。Gotham® 是The Hoefler Type Foundry, Inc.的商標，可能已在美國專利商標局和部分其他司法管轄區注冊。

SOURCE 蒙納