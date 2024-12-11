蒙納（Monotype）首度參與 DesignInspire 承諾引領國際與本地的品牌與字體創新

在講座上，陳玉劼強調了字體是強大品牌和用戶體驗的基礎，而Phil Garnham則分享了字體趨勢的見解和品牌設計的經驗。另外，陳玉劼表示：「字體無處不在且具有普遍性。它圍繞在我們身邊——從街上的標誌、我們在商店購買的產品的標誌和設計，到我們每天在屏幕上閱讀和觀看的新聞和娛樂內容。字體不僅幫助傳播信息，還創造情感、塑造認知並建立信任。」

Phil Garnham的演講主題為「字體趨勢：過去、現在、未來」。擁有超過20年與創意機構和企業合作經驗的Garnham，每天都在與品牌合作，通過字體設計構想未來。「每種字體都應該有其存在的理由。」他展示了蒙納與可口可樂、高露潔、ING 集團和伊比利亞航空等品牌的合作項目，並分享了百利酒有趣且色彩繽紛的客製字體。Garnham強調了蒙納擁有140年字體創新的歷史，以及字體在傳達信息和情感中的重要作用。

他又指出：「好的字體設計是一種商業藝術形式。」Garnham鼓勵大家思考平日所使用的字體是否能夠反映出自己的身份，是否能與受眾進行有效的交流，並且是否能夠滿足客戶的期望。「選擇合適的字體對於有效的溝通是十分關鍵。」他呼籲品牌選擇與其價值觀一致、能滿足客戶期望的字體。最後，他透露蒙納將於2025年推出字體趨勢報告，旨在激發大眾對字體與文化之間的深入對話，並探討市場決策者如何主動塑造品牌的未來。

「蒙納致力繼續與香港的創意和商業社區合作，幫助品牌講述他們獨特的故事，並在日益競爭的世界中脫穎而出。」陳玉劼總結道。蒙納在DesignInspire 2024的參與，強化了其賦能品牌和促進香港充滿活力的創意設計生態系統合作的決心。蒙納將繼續致力於通過字體的力量幫助企業講述其品牌故事，並推動全球創意產業的發展。

重溫Phil Garnham的精彩演講，請訪問: https://zh.monotype-asia.com/resources/article/DesignInspire-2024

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關於Monotype蒙納

蒙納的字體作品，正存在於每一個日常生活和表達的細節中，無論您在閱讀什麼，蒙納的字體可能在您的視野中佔有一席之地。

蒙納於1887年創立，一直透過字體與技術，協助品牌建立視覺語言，讓他們能隨時隨地、在不同媒介中運用字體講述獨特的故事。蒙納與全球最大的品牌以及獨立創意者合作，提供多樣化的解決方案，讓使用者更輕鬆專注於最擅長的事務——設計美麗的品牌體驗。

蒙納的一站式字體訂閱平台Monotype Fonts涵蓋全球多種語言超15萬款字體，為全球最大的字庫公司之一，匯集來自全球各地的優秀設計師和字體開發商的作品，包含 Helvetica、Arial、Times New Roman、DIN、Frutiger、盈黑體和翔鶴黑體等。

SOURCE 蒙納