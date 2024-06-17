字體解碼：蒙納（Monotype）字體創意總監 Emilios Theofanous 首度來港分享國際字體設計視野與創新思維

出生在塞浦路斯、現居倫敦的字體設計師Emilios，目前擔任蒙納字體創意總監。這位才華橫溢的設計師，本身是EsadType字體設計專業的畢業生，在擁有多學科的背景下，對多語種字體設計始終懷有濃厚的熱情，他認為在進行多語種設計時，理解不同語言的書寫習慣和文化背景是至關重要的。在日常生活中，他熱衷於收藏各種字體樣張，經常翻閱、研究，並從中汲取靈感。

加入蒙納前，Emilios曾和其他國際字體公司合作，並參與知名大型字體項目，如：Google Fonts和Adob e的Source Serif希臘文斜體。豐富的經驗讓他早在字體設計界崭露頭角，並迅速成為眾所矚目的設計明星，不僅是Helvetica Now Variable的主創人之一，還協助為多個知名品牌如：桑坦德銀行 (Santander Bank, N.A.）、奧合國際銀行（Raiffeisen Bank）和西班牙郵電總局（Correos）等設計了專屬字體。Emilios設計的最新字體作品Touvlo，更是獲得了2023年度《傳播藝術》（Communication Arts）字體設計卓越獎。

Emilios最為人津津樂道的，莫過於他對Helvetica Now Variable的貢獻。這款字體不僅保留了Helvetica的經典元素，還注入了現代的設計理念，實現了變量字體的革新突破，Helvetica Now Variable既能滿足品牌的多樣化需求，又能提供極高的可讀性和視覺吸引力。Emilios的設計理念抱持著——「設計是從模糊到明確，並透過直接行動來實現和詮釋想法的過程。」在他設計Touvlo字體時，以其母語希臘語中的「磚」為字體命名，這也象徵他目前定居的倫敦——一座以磚為特色的城市，亦是他對工作室窗外景色的致敬。

在設計Touvlo的過程中，Emilios深入研究了英國早期字體開發商的怪誕字體風格（grotesque typefaces），尤其受到《Specimens of Book and Jobbing Types》、《Borders》、《Initials》、《Ornaments》等書籍的啟發，並從St Bride圖書館的檔案中汲取靈感。他提到「無論是印刷廠，還是設計師，怪誕無襯線體歷來佔據一席之地。某種意義上，它們超越時間，幾十年間被全球各地使用。」他將這些歷史元素融入Touvlo中，形成一種獨特的左斜字體樣式，使其具有手寫感。

Touvlo並非單純的歷史復刻，而是對經典風格的現代化演繹，適用於品牌宣傳、出版物等多種設計需求，傳達獨特的個性和能量；它擁有三種風格，共24款字重，從Thin到Black，能滿足各類複雜排版需求。其簡潔的正體、鮮明的斜體、充滿活力的左斜體以及「鑲嵌」精緻鳥類的替換字符，使首字下沉效果充滿著古典餘韻。這款字體象徵了設計師對經典與現代的完美融合，為追求獨特美學的設計師和創意人士提供了無限的創意空間。

在即將舉行的活動上，Emilios將會分享他在字體設計領域的經驗和歷程，從靈感的獲得到實際設計的過程，給予與會者更多前瞻性的國際設計觀點。Emilios並且也會帶出重要的啟發性議題如：為什麼我們需要更多字體、一致性字體如何影響全球品牌風格、好字體的關鍵要素、字體排版選擇其情緒影響、可變字體如何協助提升品牌等觀點分享。還將介紹字體設計師的得力助手——AI人工智能。蒙納強大的字體平台Monotype Fonts，它搭載最新的AI人工智慧字體配對功能，提供豐富的字體檢索和搭配，讓設計師們在選擇字體時更加得心應手與提升設計效率，創造出驚艷的作品。在這場分享會中，相信參與者們將深入掌握全球視野下的創新思維及其應用方法。

【06/25 KoDW 活動資訊】

https://zh.monotype-asia.com/resources/article/emilios-theofanous-2024-monotype-kodw

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Tiffany Pang

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SOURCE 蒙納