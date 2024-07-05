蒙納（Monotype）字體創意總監 Emilios Theofanous 於近期訪問台灣，深入分享如何利用字型打造具影響力的品牌形象

字型在全球品牌建立中扮演重要角色

國際字型專家分享提升品牌價值的實際經驗

台北2024年7月5日 /美通社/ -- 在 7 月 2 日舉行的研討會「數位時代下的品牌創新」上，5位業界專家就字型設計、排版及品牌建設等議題分享專業見解。蒙納（Monotype）字體創意總監Emilios Theofanous 闡述了為國際品牌設計字體的過程，分享自身豐富的多語種設計經驗，為參與者帶來創新的國際設計思維。

Emilios 首先探討了字型如何從歷史傳承到現代，從手寫到印刷，演化至今日的數位時代。對創作者而言，字體是表達想法的重要工具，字型經歷了長期的演化。如今，數以千計的字型可供應用於不同情境和情感表達。

字型能讓品牌更耀眼奪目。他展示了 Monotype 自1933年的報刊剪輯，闡述直到今天我們仍需要大量不同的字體。無論是識別性、可讀性，還是配合科技趨勢，字體都扮演著重要的角色。他也分享了蒙納工作室 （Monotype Studio）的案例，解釋設計團隊如何運用字型來表達品牌情感與價值，以及如何透過字型在不同數位觸媒上維持品牌一致性，特別是在在地化的應用過程中。他指出：

「字型可以決定一個品牌的成敗。」

字型不僅是表達創意的工具，更能影響消費者對品牌的感受。根據 Monotype 與腦科學研究機構 Neurons 的合作調查，字型確實會影響人類的情感反應。精心設計的獨特字型，不僅讓品牌更難忘，更能成功營造對消費者的安全感，成為品牌競爭優勢。雖然創造、測試和修改字型需要大量時間投入，但卻能產生可衡量的巨大成效。舉例來說，銀行業就很重視字型的設計，以建立專業、可靠的品牌形象。

他隨後介紹了為騰訊打造的前衛字型「Tencent Sans」，以及為阿里巴巴和國際大藥廠百靈佳殷格翰（Boehringer Ingelheim）設計的可變字型（Variable Fonts）。蒙納最新的可變字型技術，能讓創作者、視覺設計師和品牌更細緻地調整字型以適應不同螢幕尺寸。例如，蒙納設計團隊花費 3 年時間，打造可變字型「Helvetica Now Variable」，以改善其字型在不同視覺環境下的表現。

此外，Emilios 就分享了自己獲獎的字體作品「Touvlo」，展現了他對字型設計的熱愛。

Emilios表示，蒙納不僅為品牌客製化字型，更運用尖端而創新的技術。他們開發出 AI 工具，可以優化使用者搜尋字體的過程，並根據使用者需求提供精準的字型建議。Emilios 表示:「我們對 AI 技術感到非常興奮，它能幫助我們降低字型創作的成本和時間，進而提供更多彈性和改善，促進品牌發展。」

他進一步補充說明:「AI 技術能夠加快中文字型的創作，優化設計流程，以及為使用者提供更多中文字型選擇。AI 可以生成大量字型輪廓，並擴展到其他語言，幫助字體設計師創造更多元化的字型。」

Emilios 的分享引發業界強烈共鳴，展現了字型在品牌故事傳遞和視覺呈現中的重要性。對於企業而言，透過字型打造具有個性的品牌形象，已成為不可或缺的關鍵策略。

欲知詳情，請訪問繁體中文網站：https://zh.monotype-asia.com/

關於蒙納

蒙納通過字體、技術和專業知識打造重要品牌。該公司與領先字體開發商合作，為客戶提供世界上最廣泛的高品質字體庫。其旗下Monotype Fonts是業內領先的字體管理平台，將世界上獲獎字體庫、最受歡迎的字體開發商和字體設計師的專業知識以及可靠安全的字體管理結合在一起 —— 一份協議即可滿足全部。

Monotype® 、Helvetica® 、Frutiger® 、Helvetica Now™和Neue Frutiger™是Monotype Imaging Inc.的商標，可能已在美國專利商標局和部分其他司法管轄區注冊。Avenir Next™、DIN®和FF DIN™是Monotype GmbH的商標，可能已在美國專利商標局和部分其他司法管轄區注冊。Gotham® 是The Hoefler Type Foundry, Inc.的商標，可能已在美國專利商標局和部分其他司法管轄區注冊。

SOURCE 蒙納