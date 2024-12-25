蒙納（Monotype Imaging Inc.）2024回顧：成長、新的夥伴關係及更廣泛合作

蒙納與夥伴合作，推廣設計與字型的力量。蒙納與Pantone、Canva及Getty Images等設計領袖共同參加了SXSW的座談會，探討建立現代品牌的關鍵要素，吸引了滿滿的觀眾。蒙納的CEO Ninan Chacko與夥伴Kittl的CEO在Web Summit的座談中討論了「設計未來：創意AI的角色」，而蒙納的執行創意總監Phil Garnham則與Picsart舉辦了一場大師班，分享了如何在商業設計中釋放字型的力量。

蒙納在阿姆斯特丹舉辦了首屆字型開發商商業峰會，邀請了45位字型夥伴，專注於幫助字型廠商實現增長與成功。峰會提供了針對現代字型授權與分發的策略、知識與工具的專題討論，旨在促進字型廠商的繁榮。

蒙納積極參加香港的多個行業領先活動，包括由香港設計中心主辦的商業設計週 (Business of Design Week)和香港貿易發展局舉辦的Design Inspire。

在台灣，蒙納舉辦了一系列活動，特別邀請了資深執行創意總監Emilios Theofanous、Charles Nix和字型設計師Ryota Doi、分享他們在品牌字型方面的見解。這些活動旨在探討字型如何塑造品牌形象，並提供與會者獨特的設計靈感與實用技巧。

作為蒙納對設計社群成長與培養的承諾，蒙納在2024年幫助字型開發商實現成功與增長。除此之外，蒙納在全球各地贊助了本地字型與設計社群活動，包括紐約的Typographics、聖保羅的DiaTipo、布里斯班的ATypl及瓜達拉哈拉的Lestrástica。

在2024年的Adobe Max大會上，蒙納展示了一個「字型宇宙」的展覽攤位和演講，並宣布與美國知名筆記本品牌Field Notes展開新的創意合作。在Adobe MAX上，蒙納還揭示了其字型廠商計劃的最新增長數據。在過去的十二個月中，字體開發商計劃增長了60%，目前包括2,230位字型夥伴，每月共同推出超過3,200款新字型。

蒙納推進了對字體研究的支持，加入了The Readability Consortium，該聯盟匯集了來自多個領域的專家，進行可讀性科學研究，並提供可行的實用結果。目前的合作夥伴包括Google、Adobe以及非營利組織Readability Matters，並有超過200位相關利益者參與更廣泛的可讀性研究社群。

此外，蒙納還發布了與研究夥伴Censuswide合作進行的全球字型使用與預測調查的初步結果，調查中有4,777位創意工作者分享了他們對創意工作流程、人工智慧及字型在設計中重要性的看法。完整報告將於2025年初發布。

2024年，蒙納字庫的顯著新增項目包括美國Sharp Type的字庫，以及來自歐洲DSType和Kastelov的字型，進一步將蒙納字庫擴展至超過150,000款高品質字型。

蒙納還宣布收購了Extensis，這是一家領先的字體管理解決方案供應商。通過將蒙納字庫和Extensis Connect字型管理軟體的優勢相結合，蒙納將創建一個集字庫與管理於一體的全方位解決方案，旨在提升客戶的使用體驗和價值。

在2024年，蒙納的員工人數增長了27%，全球員工超過1,300名，辦公室遍布於沃本、柏林、倫敦、諾伊達、上海、深圳、台北、香港、首爾、東京、福岡、巴黎和波特蘭。公司還宣布任命Vaishnavi Murthy Yerkadithaya為首位印度市場創意字體總監。擁有超過18年的設計與研究經驗，Vaishnavi的專業知識將幫助提升和多樣化蒙納的字體產品與服務，更好地服務於這個充滿活力和文化多樣性的印度市場及其超過1,500種語言和方言。

對於蒙納的創意和設計團隊來說，這是一個充滿認可的卓越年份。

在2024年美國《Campaign》的「Inspiring Women」名單中，蒙納的創意字型總監Sara Soskolne因其出色表現被表彰為「Rising to the Top」。蒙納的AI驅動字型配對工具在2024年《Fast Company》創新設計獎中獲得認可。此外，蒙納的《Creative Characters》播客團隊榮獲了金獎W3獎，類別為一般系列-訪談與脫口秀。蒙納的執行創意總監Tom Foley、字型設計師Peter Horridge以及Edit品牌工作室也因國家肖像畫廊的品牌重塑項目而在2024年創意評論年度獎中獲得認可。

在第13屆GRANSHAN字型比賽2023/2024中，蒙納的Opel Next字型在多語言字型類別中獲得第二名，而Dollop Serif則在希臘字型類別中獲得第三名，並在東南亞字型類別中獲得Aperçu Thai和Grenette的特別提名。

首席執行官Ninan Chacko表示：「2024年對蒙納來說又是強勁的一年。在回顧過去一年所取得的里程碑並展望2025時，我對蒙納持續的行業領導地位和創新感到興奮。我們在2025年看到了巨大的機會，並專注於繼續為客戶提供先進的字型和技術解決方案，利用人工智慧的力量來提升人類創造力。」

關於蒙納

蒙納透過字體、科技和專業知識創造有影響力的品牌。該公司與領先的字體開發商合作，提供全球最大的高品質字庫。欲了解更多信息，請訪問 zh.monotype-asia.com。

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SOURCE Monotype 蒙納