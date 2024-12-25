蒙納（Monotype Imaging Inc.）2024回顧：成長、新的夥伴關係及更廣泛合作
新聞提供者Monotype 蒙納
26 12月, 2024, 00:03 CST
臺北2024年12月25日 /美通社/ -- 蒙納（Monotype Imaging Inc.），全球領先的字體設計與技術公司，慶祝其在2024年顯著的成長、新的夥伴關係及與更廣泛的字型及設計社群的合作。
該公司的夥伴計劃提升其字型的可及性，並在全球市場中增強其影響力。2024年，設計平台Picsart和Kittl、發票平台Sufio以及即時支付平台Hopscotch加入了蒙納的現有夥伴，包括Canva、Adobe等。這些夥伴關係使數以千計的精選字型能夠無縫地透過蒙納及其字型開發商的合作夥伴，提供給數以億計的創意與專業用戶，覆蓋廣大的蒙納夥伴平台受眾。
蒙納與夥伴合作，推廣設計與字型的力量。蒙納與Pantone、Canva及Getty Images等設計領袖共同參加了SXSW的座談會，探討建立現代品牌的關鍵要素，吸引了滿滿的觀眾。蒙納的CEO Ninan Chacko與夥伴Kittl的CEO在Web Summit的座談中討論了「設計未來：創意AI的角色」，而蒙納的執行創意總監Phil Garnham則與Picsart舉辦了一場大師班，分享了如何在商業設計中釋放字型的力量。
蒙納在阿姆斯特丹舉辦了首屆字型開發商商業峰會，邀請了45位字型夥伴，專注於幫助字型廠商實現增長與成功。峰會提供了針對現代字型授權與分發的策略、知識與工具的專題討論，旨在促進字型廠商的繁榮。
蒙納積極參加香港的多個行業領先活動，包括由香港設計中心主辦的商業設計週 (Business of Design Week)和香港貿易發展局舉辦的Design Inspire。
在台灣，蒙納舉辦了一系列活動，特別邀請了資深執行創意總監Emilios Theofanous、Charles Nix和字型設計師Ryota Doi、分享他們在品牌字型方面的見解。這些活動旨在探討字型如何塑造品牌形象，並提供與會者獨特的設計靈感與實用技巧。
作為蒙納對設計社群成長與培養的承諾，蒙納在2024年幫助字型開發商實現成功與增長。除此之外，蒙納在全球各地贊助了本地字型與設計社群活動，包括紐約的Typographics、聖保羅的DiaTipo、布里斯班的ATypl及瓜達拉哈拉的Lestrástica。
在2024年的Adobe Max大會上，蒙納展示了一個「字型宇宙」的展覽攤位和演講，並宣布與美國知名筆記本品牌Field Notes展開新的創意合作。在Adobe MAX上，蒙納還揭示了其字型廠商計劃的最新增長數據。在過去的十二個月中，字體開發商計劃增長了60%，目前包括2,230位字型夥伴，每月共同推出超過3,200款新字型。
蒙納推進了對字體研究的支持，加入了The Readability Consortium，該聯盟匯集了來自多個領域的專家，進行可讀性科學研究，並提供可行的實用結果。目前的合作夥伴包括Google、Adobe以及非營利組織Readability Matters，並有超過200位相關利益者參與更廣泛的可讀性研究社群。
此外，蒙納還發布了與研究夥伴Censuswide合作進行的全球字型使用與預測調查的初步結果，調查中有4,777位創意工作者分享了他們對創意工作流程、人工智慧及字型在設計中重要性的看法。完整報告將於2025年初發布。
2024年，蒙納字庫的顯著新增項目包括美國Sharp Type的字庫，以及來自歐洲DSType和Kastelov的字型，進一步將蒙納字庫擴展至超過150,000款高品質字型。
蒙納還宣布收購了Extensis，這是一家領先的字體管理解決方案供應商。通過將蒙納字庫和Extensis Connect字型管理軟體的優勢相結合，蒙納將創建一個集字庫與管理於一體的全方位解決方案，旨在提升客戶的使用體驗和價值。
在2024年，蒙納的員工人數增長了27%，全球員工超過1,300名，辦公室遍布於沃本、柏林、倫敦、諾伊達、上海、深圳、台北、香港、首爾、東京、福岡、巴黎和波特蘭。公司還宣布任命Vaishnavi Murthy Yerkadithaya為首位印度市場創意字體總監。擁有超過18年的設計與研究經驗，Vaishnavi的專業知識將幫助提升和多樣化蒙納的字體產品與服務，更好地服務於這個充滿活力和文化多樣性的印度市場及其超過1,500種語言和方言。
對於蒙納的創意和設計團隊來說，這是一個充滿認可的卓越年份。
在2024年美國《Campaign》的「Inspiring Women」名單中，蒙納的創意字型總監Sara Soskolne因其出色表現被表彰為「Rising to the Top」。蒙納的AI驅動字型配對工具在2024年《Fast Company》創新設計獎中獲得認可。此外，蒙納的《Creative Characters》播客團隊榮獲了金獎W3獎，類別為一般系列-訪談與脫口秀。蒙納的執行創意總監Tom Foley、字型設計師Peter Horridge以及Edit品牌工作室也因國家肖像畫廊的品牌重塑項目而在2024年創意評論年度獎中獲得認可。
在第13屆GRANSHAN字型比賽2023/2024中，蒙納的Opel Next字型在多語言字型類別中獲得第二名，而Dollop Serif則在希臘字型類別中獲得第三名，並在東南亞字型類別中獲得Aperçu Thai和Grenette的特別提名。
首席執行官Ninan Chacko表示：「2024年對蒙納來說又是強勁的一年。在回顧過去一年所取得的里程碑並展望2025時，我對蒙納持續的行業領導地位和創新感到興奮。我們在2025年看到了巨大的機會，並專注於繼續為客戶提供先進的字型和技術解決方案，利用人工智慧的力量來提升人類創造力。」
關於蒙納
蒙納透過字體、科技和專業知識創造有影響力的品牌。該公司與領先的字體開發商合作，提供全球最大的高品質字庫。欲了解更多信息，請訪問 zh.monotype-asia.com。
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SOURCE Monotype 蒙納
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