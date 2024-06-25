Montrose Environmental Group 發佈 2023 年《可持續發展報告》

阿肯色州小岩城2024年6月26日 /美通社/ -- 高成長型全球環境解決方案公司 Montrose Environmental Group, Inc.（紐約證券交易所代碼：MEG）今日發佈 2023 年《可持續發展報告》，提供有關公司可持續發展歷程的最新資訊，深入介紹其支援全球客戶和社區的創新工作。

2023 年《可持續發展報告》重點介紹 Montrose 業務長期可持續發展工作的主要內容，包括關愛員工、服務社區、為環境帶來正面影響及實現有意義的變革。

「在 Montrose，我們將業務可持續發展視為決策框架的核心，」Montrose Environmental Group 總裁兼行政總裁 Vijay Manthripragada 表示，「我們的可持續發展方法解決了重要性評估時所確定的事宜，重點關注與我們的業務、持份者和員工最相關的因素。這為我們以『One Montrose』的方式服務和協助客戶的全面戰略提供了重要資訊。這意味著將可持續作法融入我們的日常營運中，同時為客戶提供尖端解決方案，最大限度地提高客戶對我們共同環境的積極影響。」

Montrose 2023 年的主要成就包括：

更大範圍披露公司的能源使用和溫室氣體 (GHG) 排放量，包括重新計算 2022 年基線盤查並進行增強的範疇 3 排放盤查；

制定近期目標以支援實現公司的淨零目標，並將其提交給 SBTi 進行驗證；

完成戰略性收購，包括 Matrix Solutions、Greenpath Energy 和 Vandrensning，更好地服務公司客戶並深化在新地區的專業知識；

完成全公司範圍的人才和薪酬審查，以確定未來的領導者、評估人才缺口並規劃如何把握未來的機會；

透過擴大公司專門的網絡安全團隊、制定生成式 AI 政策以及實施自動化安全漏洞修復流程來加強我們的網絡安全措施；

成功新建兩個新的員工資源小組 (ERG)，並繼續投資於我們多樣性、公平性和共融性計畫以及 WeLEAD 導師計畫。

此外，公司還提供了有關其兩項長期可持續發展目標的最新資訊：

到 2040 年實現溫室氣體淨零排放；

到 2040 年在其員工隊伍中實現並保持性別平衡。

閱讀 Montrose 的 2023 年《可持續發展報告》，了解更多有關公司承諾、創新解決方案和為改善地球環境所做貢獻的資訊。

關於 Montrose

Montrose 是一家領先的環境解決方案公司，致力於在面對當今的挑戰時能支援商業和政府組織，並為未來做好準備。Montrose 在全球 100 多個地點擁有約 3,200 名員工，將深厚的本地知識與設計、工程和運營的綜合方法相結合，使 Montrose 能夠有效、高效地響應每個專案的獨特要求。從全面的空氣測量和實驗室服務到法規遵從、應急回應、許可、工程和修復，Montrose 提供創新實用的解決方案，使客戶能夠滿足其當前的需求，並在戰略上能遙遙領先。如欲進一步了解，請瀏覽 www.montrose-env.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含《1993 年證券法案》(Securities Act of 1933) 第 27A 條及《1934 年證券交易法案》(Securities Exchange Act of 1934) 第 21E 條所述的展望聲明。該等前瞻性聲明可從所用詞彙如「打算」、「期望」、「可能」及其他預測或表明未來事件或非過往事實的類似聲明。前瞻性聲明是根據發表聲明時所提供的當前信息以及管理層對未來事件的合理信念或期望，並存在風險和不確定性，其中許多風險和不確定性都超出本公司控制，這可能導致實際表現或結果與前瞻性聲明所表達或建議的信念或期望有重大不同。可能導致實際結果有所不同的其他因素或事件也可能不時出現，而公司卻無法預測所有此等因素或事件。前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日發表，除適用法律要求外，公司無義務更新任何前瞻性聲明以反映未來事件、發展或其他情況。投資者應參閱公司向美國證券交易委員會提交的文件，包括截至 2023 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表格年度報告，以瞭解更多有關可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中表達的結果存在重大差異的風險和不確定性資訊。

聯絡方式

Montrose

投資者關係：

Rodny Nacier

(949) 988-3383

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傳媒關係：

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(225) 955-1702

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SOURCE Montrose Environmental Group, Inc.