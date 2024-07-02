Montrose Environmental Group 發佈 2023 年《可持續發展報告執行摘要》

阿肯色州小岩城2024年7月3日 /美通社/ -- 高成長型全球環境解決方案公司 Montrose Environmental Group, Inc.（紐約證券交易所代碼：MEG）今日發佈 2023 年《可持續發展報告執行摘要》，重點介紹該公司可持續發展歷程中的重要成就，並表揚創新成果在全球帶來的影響。

2023 年《可持續發展報告執行摘要》的重點是 Montrose 的可持續發展方法、所提供的環境解決方案之影響，以及 Montrose 自身的環境績效。

Montrose Environmental Group 總裁兼行政總裁 Vijay Manthripragada 表示：「我對於我們團隊在 2023 年推進可持續發展歷程付出的努力，以及我們對保護共享環境作出的貢獻感到非常自豪。創新是我們自身可持續發展實踐的核心，亦是我們為客戶提供尖端解決方案的基礎。我們已加速進行研發，以更好地應對和克服當下、明天以及未來的挑戰。」

行政摘要表揚該公司在 2023 年的成就，其中包括：

提交近期溫室氣體減排目標，以供科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 驗證；

新建兩個新的員工資源小組；及

擴大公司的網絡安全團隊，並在整個機構內完成超過 4,700 小時的網絡安全培訓。

此外，創新解決方案的應用在 2023 年帶來了深具意義的影響，包括：

透過應用我們的生物燃氣技術，產生了 184,808 百萬英國熱單位 (MMBtu) 的可再生天然氣 (RNG)；

透過採用洩露檢測與修復 (LDAR) 調查工作，進行了 62,320 個工作日的 LDAR 調查，並檢測到 47,384 項甲烷 (CH4) 排放洩漏；

已提交 20 項專利申請，19 項專利已獲批准/授權，33 項專利申請有待審核；

處理了超過 40 億加侖含有全氟或多氟烷基物質 (PFAS) 的水，共計從全球環境中清除了 4,071 磅 PFAS；及

處理了 6,300 萬加侖含有非 PFAS 污染物的水。

閱讀 Montrose 的 2023 年《可持續發展報告執行摘要》以進一步了解該公司在可持續發展方面的成就和創新進展。

關於 Montrose

Montrose 是一家領先的環境解決方案公司，致力於在面對當今的挑戰時能支援商業和政府組織，並為未來做好準備。Montrose 在全球 100 多個地點擁有約 3,200 名員工，將深厚的本地知識與設計、工程和運營的綜合方法相結合，使 Montrose 能夠有效、高效地響應每個專案的獨特要求。從全面的空氣測量和實驗室服務到法規遵從、應急回應、許可、工程和修復，Montrose 提供創新實用的解決方案，使客戶能夠滿足其當前的需求，並在戰略上能遙遙領先。如欲進一步了解，請瀏覽 www.montrose-env.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含《1933 年證券法案》(Securities Act of 1933) 第 27A 條及《1934 年證券交易法案》(Securities Exchange Act of 1934) 第 21E 條所述的展望聲明。該等前瞻性聲明可從所用詞彙如「打算」、「期望」、「可能」及其他預測或表明未來事件或非過往事實的類似聲明。前瞻性聲明是根據發表聲明時所提供的當前信息以及管理層對未來事件的合理信念或期望，並存在風險和不確定性，其中許多風險和不確定性都超出本公司控制，這可能導致實際表現或結果與前瞻性聲明所表達或建議的信念或期望有重大不同。可能導致實際結果有所不同的其他因素或事件也可能不時出現，而公司卻無法預測所有此等因素或事件。前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日發表，除適用法律要求外，公司無義務更新任何前瞻性聲明以反映未來事件、發展或其他情況。投資者應參閱公司向美國證券交易委員會提交的文件，包括截至 2023 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表格年度報告，以瞭解更多有關可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中表達的結果存在重大差異的風險和不確定性資訊。

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SOURCE Montrose Environmental Group, Inc.