moomoo日本聯動松重豐，開啟科技投資新旅程

攜手松重豐一同傳遞「結果主義」，開啟科技投資新旅程

此次廣告體現「moomoo致力科技賦能投資」的初心。moomoo與松重豐攜手，圍繞「結果主義」的品牌主張，全方位傳遞「moomoo致力於在用戶投資旅途上給予陪伴和支持，助力用戶成長，並捕捉財富機會，實現投資目標。」

作為日本知名演員，松重豐表示對證券投資很感興趣，並且也一直在學習，他認為：「世界正在進入『人人重視財富管理與增值』的時代，每個人都希望提高金融素養和投資水平，moomoo正好可以成為我們的最佳武器，我們應該用好moomoo，讓它幫助我們做出更好的投資決策，實現投資目標。」

moomoo(日本）社長伊澤先生表示：「我們很榮幸邀請到松重豐成為moomoo（日本）的品牌大使，moomoo一直很欣賞松重豐先生專注演藝事業的精神。正如這次廣告主張一樣，我們希望可以攜手為日本投資者提供更創新可靠的投資平台，讓投資不止於開始，而是能夠在投資旅途中實現財務目標，走得更遠。」

作為一站式金融服務平台，moomoo憑藉極致可靠的線上交易體驗在日本實現了100萬次的下載量，躍升為日本下載量排名第三的在線證券App。目前，moomoo平台支持日股和美股兩大交易品類，還支持用戶可以免費使用一系列專業級的投資工具，包括資金流向、機構持倉、趨勢預測、追蹤止損等，這些工具可以幫助投資者更好地識別風險，判斷買賣價位，做出更明智的投資決策。同時，moomoo的多語言翻譯功能有效地降低日本投資者獲取海外投資資訊的門檻，輕鬆掌握全球資本市場動態。

除了為用戶提供極致的交易體驗，moomoo還在進一步推廣投資者交易。moomoo的在線投資社區觸達全球超過2100萬投資者，用戶不僅可以在moo社區學習豐富的投資知識，還可以與全球熱愛投資的用戶互動，分享投資知識和經驗。moomoo所提供的服務解決投資過程中的孤獨、無知、無助的狀態，讓投資更簡單不孤單。這與松重豐在多部美食劇作品中傳遞「享受美食並不孤單」的生活態度不謀而合，進一步顯示雙方的合作是一場價值觀契合的聯動。

moomoo『橙』點亮東京，全新廣告覆蓋熱門地鐵站、商圈及的士

是次廣告以全方位立體式的形式登場，覆蓋了東京高人氣商圈，除了新宿站、大手町站、品川站、東京站等高人流量的地鐵站之外，廣告還登上了涉谷戶外大屏和東京的士屏幕。同時，Youtube、Google及社交媒體等渠道也全方位地展示了「結果主義」的廣告內容。

自5月6日上線以來，是次廣告就吸引了不少路人拍照打卡，moomoo『橙』包圍的地鐵站成為了東京一道特別的風景，「結果主義」投資理念也引發大眾熱議。在越來越重視退休後財務保障的日本社會，提高金融素養是重要的課題，moomoo的各類金融服務正好可以為日本大眾金融素養提升出一份力，提升當地投資者的投資水平，實現財務目標。

說明：以上站點廣告投放時間已結束

關於富途控股

富途控股有限公司（「富途」）是一家領先的數字化金融科技公司，專注於為用戶提供覆蓋多個市場的全數字化金融服務，繼而提升投資體驗。2019年3月8日，富途（Nasdaq: FUTU）正式登陸美國納斯達克交易所。富途通過自主研發的一站式數字化金融服務平台富途牛牛和moomoo，為用戶提供市場數據、財經資訊、投資社區、投資知識等服務；並通過集團旗下持牌券商，向客戶提供港股、美股、A股通、新加坡股及澳股的股票交易和清算，融資融券，及財富管理等服務。

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SOURCE moomoo Japan