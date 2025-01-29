Moove收購Kovi，強化其作為全球領先出行叫車服務平台的地位

Moove的全球總車隊現已達到36,000輛車輛。

作為滿足日益增長需求的長期策略的一部分，Moove將在所有市場每年訂購不少於15,000輛車輛。

這宗收購將進一步提升Moove的年經常性收入（ARR），使其達到超過2.75億美元（綜合計算）。

Moove現已覆蓋6大洲的19個城市，展示其作為環球出行叫車服務領導者的規模與影響力。

這宗收購進一步強化了Moove在拉丁美洲（LATAM）的市場地位，擴大了其在該地區的營運覆蓋範圍和經濟影響力。

Kovi的專有物聯網（IoT）軟件和駕駛行為算法將進一步加強Moove的人工智能出行叫車服務策略。

阿聯酋杜拜2025年1月29日 /美通社/ -- 全球領先的出行叫車服務平台企業Moove致力於建立全球最大的共享乘車車隊並開發業界領先的出行技術，宣佈現已收購總部位於聖保羅的城市出行叫車服務供應商Kovi。

這宗策略性收購符合Moove致力於推動出行叫車服務科技並擴展其在快速增長的拉丁美洲市場中的業務版圖的承諾。Moove於2020年成立，透過提供專門的車隊供應，包括「Drive-to-Own」、的士及自駕（Autonomous）車隊，建立了出行叫車服務市場的第三方領域，並持續引領全球出行叫車服務領域的轉型。

這宗收購將Moove的全球總車隊擴展至36,000輛車輛，並使其業務覆蓋至6大洲的19個城市。這宗收購不僅鞏固了公司作為全球最大共享乘車車隊營運商之一的地位，還融入了Kovi的專有物聯網（IoT）軟件和先進的駕駛行為算法，這些技術與Moove目前專注於安全性和效率的目標相輔相成。這些創新將進一步強化Moove的人工智能出行叫車服務策略，推動其作為全球出行叫車服務及自駕車創新領導者的地位，同時加強其致力於促進拉丁美洲經濟增長的承諾。

Kovi成立於2018年，透過創新的技術和金融解決方案，已成為使汽車擁有權更加普及和高效的先驅力量。Kovi擁有強大的車隊並在巴西和墨西哥建立了穩固的市場存在，自成立以來，展現了令人驚嘆的增長。Kovi在駕駛員支持方面的創新方法以及在巴西的穩固市場地位，為Moove的全球業務帶來了重要價值，並加強了其進軍高增長市場的能力，推動出行叫車服務領域產生深遠影響的變革。

Kovi基於數據驅動的車輛管理和用戶體驗方法將補充Moove現有的能力，使公司能夠為客戶提供更優質的服務。

Moove聯合創辦人兼聯合行政總裁Ladi Delano表示：

「Kovi已在巴西建立了一個令人印象深刻的業務，並在全球最具活力的出行叫車服務市場之一佔據穩固的市場地位。我們非常高興能夠迎接他們加入Moove家族。這宗交易不僅加強了我們在拉丁美洲的業務版圖，並且強化了我們作為全球出行叫車服務領域主導者的地位，還進一步彰顯了我們對促進巴西經濟的承諾。Kovi的專有物聯網軟件和先進的駕駛行為模型將補充我們現有的能力，並支持我們在人工智能出行叫車服務領域中對安全性、效率和創新的專注。」

Kovi行政總裁Adhemar Milani Neto表示：

「今天，我們站在出行叫車服務領域新時代的最前線，我們相信Moove在全球規模上成功擴展業務，並採取了正確的策略角度，做得非常出色。我多年前就與創辦人見過面，當時他們正在非洲擴展業務，我立即對他們以使命為導向的方法印象深刻，這也是與我們文化完美契合的方式。我相信，攜手合作後，我們將成為一個真正的全球領導品牌，並利用規模和深厚的專業知識，開創前所未見的市場格局。我們也很高興能夠在強大合作夥伴的支持下，繼續在拉丁美洲的擴展，並以更強的實力邁步向前。」

這宗交易的完成將受到常規交割條件的影響，包括獲得巴西反壟斷機構的批准。

Moove簡介

Moove正在建立全球最大的車隊以及領先業界的技術，為出行叫車服務平台提供強大支持。其旗艦產品「Drive-to-Own」（DTO）透過革命性的基於收入的融資模式，讓更多人能夠實現汽車擁有權，從而幫助那些服務不足的出行叫車服務創業者蓬勃發展。

Moove的增長得益於其與全球Uber的合作夥伴關係，以及來自主要投資者和貸款方的支持，包括Uber、穆巴達拉（Mubadala）、貝萊德（BlackRock）、三菱日聯金融集團（MUFG）等。Moove的業務現已覆蓋6大洲的19個城市——非洲、亞洲、歐洲、北美、南美和中東——並透過與行業領導者如Waymo和Uber的策略性收購與合作，持續擴展其服務範圍。Moove正在改變移動領域，使其更加安全、高效並為所有人提供可及性，同時提供經濟機會並支持移動領域的技能發展。

重要事實

自2020年推出以來，Moove在4年內迅速擴展至6大洲的19個城市

透過創造就業機會和提供出行叫車服務，超過100,000人的生活得到了積極改善

Moove全球車隊擁有36,000輛車輛

透過與Uber的合作，Moove融資的車輛已完成超過5000萬次行程。

從包括 Uber、穆巴達拉（Mubadala）、貝萊德（BlackRock）、富蘭克林坦普頓（Franklin Templeton）、Janus Henderson和IFC（世界銀行）等世界級投資者手上，Moove已籌集超過5億美元的股權和債務資金

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SOURCE Moove