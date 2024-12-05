Moove與Waymo攜手合作，共同重塑未來城市出行模式

阿聯酋杜拜2024年12月6日 /美通社/ -- 創新出行解決方案的世界領軍企業Moove榮幸宣佈與自動駕駛技術全球領導者Waymo建立突破性的車隊合作夥伴關係。此次合作是Waymo One應用程式上首個此類商業夥伴關係。

根據協議，Moove將負責管理並調度Waymo的全自動駕駛車隊，計劃於2025年在鳳凰城（Phoenix）啟動營運，並於2026年拓展至邁阿密（Miami）。Moove將負責車隊營運、設施及充電基礎設施，確保Waymo全電動自駕車車隊能順利運行。Waymo將繼續透過Waymo One應用程式提供服務，並保持對其自駕技術——Waymo Driver——的驗證與營運責任。

Moove Partners with Waymo

Waymo營運副總裁Ryan McNamara表示：

「我們很高興與Moove在鳳凰城及隨後的邁阿密展開合作，結合他們專注於出行服務管理的車隊經驗與我們不斷擴展的Waymo One服務。我們將共同為乘客提供安全、無縫的乘車體驗，並隨著時間的推移，以更快速、更具成本效益的方式進行擴展，同時將安全性始終置於首位。」

在拓展自駕車領域的同時，Moove 仍然專注於服務其在新興市場的現有客戶。該公司將繼續提供其旗艦產品「Drive-to-Own（DTO）」，這項創新產品透過收入為基礎的融資模式，使未獲充足服務的出行服務創業者能夠「民主化」地擁有車輛，助力他們茁壯成長。

自駕車預示著一個變革性的未來，能夠解決傳統出行系統中的效率低下、安全問題以及環境挑戰。根據世界衛生組織的資料，交通事故每年奪走約119萬條生命，是全球主要的死亡原因之一。共享自駕車解決方案提供了一個獨特的機會，不僅能減少城市擁堵，提升安全性，還能將城市轉變為更具可持續性的環境。Moove在車隊管理方面的專業將幫助Waymo專注於推動其尖端的Waymo Driver技術，同時為乘客提供安全、可靠且可持續的出行體驗。

Moove共同創辦人兼聯合行政總裁Ladi Delano評論道：

「在過去15年中，叫車服務徹底改變了城市交通，但核心體驗大體上仍未改變。Waymo的安全、可靠且便捷的Waymo One服務領先於自駕技術，透過我們的合作，正共同推動城市交通的重大轉變。我們很自豪能與Waymo合作，運用我們的營運專業知識來實現這一變革。」

「我們了解，出行服務並非『一刀切』。儘管我們正在美國拓展自駕車業務，但我們仍然深切致力於為全球的客戶服務，並繼續為未獲充足服務的出行服務創業者提供獨特的融資解決方案。」

Moove進軍美國市場是其更廣泛策略的一部分，旨在打造全球最大規模的車隊，並打造業界最佳的出門服務平台技術。Moove的增長得益於與全球領先的Uber的合作夥伴關係，以及包括Uber在內的主要投資者的支持，後者參與了2024年的B輪融資。Moove在非洲、中東、歐洲、亞洲和拉丁美洲的12個市場開展業務，已為全球超過30,000名出門服務創業者提供服務，並在Moove融資的車輛上完成超過5000萬次的行程。

Moove簡介

Moove旨在打造全球最大規模的車隊，並打造業界最佳的出門服務平台技術。其旗艦產品Drive-to-Own（DTO）透過革命性的基於收入的融資模式，實現了車輛擁有權的民主化，使未獲充足服務的出門服務創業者得以蓬勃發展。

Moove在非洲、中東、歐洲、亞洲和拉丁美洲的12個城市開展業務，現正透過與行業領袖如Waymo的合作，擴展至自駕車領域。Moove正致力於改變出行方式，使其更安全、更高效，並讓所有人都能夠輕鬆享有，同時在不斷發展的出行服務行業中創造可持續的就業機會。

截至目前，Moove已展現出顯著的全球影響力：

重要事實

超過5億美元的股權和債務融資，來自包括Uber、Mubadala、BlackRock、Franklin Templeton、Janus Henderson及IFC（世界銀行）等世界級投資者。

在不到四年的時間內，已經啟動並擴展至四大洲的12個市場

透過創造就業機會和提供流動性服務，超過100,000人的生活受到積極影響

全球服務超過30,000名出行服務創業者

在Moove融資的車輛中完成超過5,000萬次行程

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SOURCE Moove