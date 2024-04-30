新火資管與博時國際簽署戰略合作MOU，共同促進虛擬資產現貨ETF在港繁榮發展

香港2024年4月30日 /美通社/ -- 博時基金（國際）有限公司（「博時國際」）與新火資産管理（香港）有限公司（Sinohope Asset Management (Hong Kong) Limited，簡稱「新火資管」）宣布達成戰略合作並簽署MOU協議。雙方將共同探索比特幣現貨ETF在港獲批下的合作機會，共同發揮虛擬資産在香港金融科技創新中的變革作用。

據悉，博時國際與HashKey Capital Limited（「HashKey Capital」）共同推出的博時HashKey比特幣ETF（3008.HK）和博時HashKey以太幣 ETF（3009.HK）將於4月30日在香港交易所（「港交所」）上市交易。在博時國際與HashKey Capital推出ETF産品的過程中，新火資管與其雙方密切溝通，並就成為重要戰略合作夥伴事宜達成一致。新火資管及其合作夥伴ChainUp、SpiderPool作為首批投資者支持並參與該ETF，共同以行動助力香港加密資産産業的合規繁榮發展

雙方擬就數字資産産品開發進行合作，共同探索區塊鏈技術、金融科技、數字資産、Web 3.0等領域的項目合作機會，根據各自積累的專業知識、專業的市場信息，在産品開發、客戶服務及相關支持、投資諮詢等領域促進充分的商業合作。

此次戰略合作將為雙方帶來更多發展機遇，加深合作關係，共同開創區塊鏈和金融科技領域的新局面。雙方期待在未來的合作中取得共同的成功，實現互利共贏的目標。

關於新火資管

新火資産管理（香港）有限公司（簡稱「新火資管」）成立於2019年，是新火科技控股有限公司（簡稱「新火科技」 ，股票代碼：1611.HK）的全資子公司 ，持有香港證券及期貨事務監察委員會（「香港證監會」）頒發的第4類（就證券提供意見）及第9類（資産管理）牌照；是香港地區首個提供虛擬資産全權委托賬戶管理服務的持牌機構；並獲批准可管理投資100%於虛擬資産的投資組合。

關於博時國際

博時基金（國際）有限公司（「博時國際」）是博時基金管理有限公司（「博時國際」）和招商基金管理有限公司（「招商基金」）香港子公司。博時基金和招商基金均為中國內地位居前列的一流資産管理機構。

博時國際於2010 年3月4日在香港成立，是首批在港開展資管業務的中資基金公司。成立以來，博時國際緊抓全球化資産配置機遇，堅守價值投資理念，形成以穩健的固定收益投資為主，涵蓋主動權益、被動指數等全面産品綫，並積極與其他國際公司建立合作夥伴關係，為全球投資者提供雙向及跨境資産管理服務。博時國際服務的客戶遍布美國、歐洲、韓國、新加坡、香港等核心金融區域。在港耕耘14年，博時國際已經成為香港最大中資資産管理公司之一。

風險披露聲明：

投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑本資料所載的資料决定投資。以上資料只供參考，並不構成及不應被視為對任何人作出認購或出售的要約。投資者做任何投資決定之前應詳細閱讀有關基金的有關章程及產品資料概覽，包括當中所載之產品特色及風險因素。投資者應根據本身投資經驗、投資目標、財務狀况及承擔風險程度等因素去衡量是否適合投資於該産品上。若有需要，請諮詢獨立專業建議。

博時Hashkey虛擬資產現貨ETF（「本基金」）是博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司（「本公司」）的子基金，本公司是一家根據香港法律成立的公衆傘子開放式基金型公司，擁有可變資本的有限責任並與子基金間負債分離。本公司已在證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）註冊為開放式基金，本公司及本基金已根據《證券及期貨條例》第104條獲得證監會的授權。證監會的註冊或授權並非對本公司或本基金的推薦或認可，也不保證本公司或本基金的商業價值或其業績。這並不意味本公司或本基金適合所有投資者，亦並非意味其適合任何特定的投資者或投資者類別。

投資者務必注意投資風險，包括但不限於：

基金的投資組合可能因任何風險因素而貶值，因此閣下在基金的投資可能蒙受損失。概不保證償還本金。概不保證基金將達致其投資目標。



極端價格波動風險: 與傳統證券投資項目相比，虛擬資產及相關產品的投資項目波動性極大，其價格走勢難以預測。



保管風險: 虛擬資産的所有權及權利取決於對私鑰的安全存儲和瞭解。如果私鑰丟失且沒有備份，則相應的虛擬資産地址的訪問權也將丟失，並且比特幣網絡亦無法恢復。次保管人須制定補償安排，以透過第三方保險或其他允許的方式彌補客戶虛擬資産的潜在損失，但概不保證該補償安排足以保護基金的虛擬資産免受所有可能的損失。若分托管人的補償安排不足以彌補基金虛擬資産的損失，則管理人或基金均不對差額負責。



網路安全、欺詐、市場操縱及安全故障風險：虛擬資産可能面臨欺詐、盜竊、操縱或安全故障、操作或其他影響虛擬資産交易場所的問題的風險。尤其是，虛擬資産網路以及保管虛擬資産或促進虛擬資産轉帳或交易的實體容易受到各種網路攻擊。惡意行為者還可能利用虛擬資産網路代碼或結構中的缺陷，從而竊取他人持有的虛擬資産、控制區塊鏈、竊取個人身份資料或違反協定發行大量虛擬資産。上述任何情况的發生都可能對虛擬資産的價格産生負面影響，從而對基金的投資專案産生負面影響。



與虛擬資産交易平臺相關的風險: 基金可能收購和出售虛擬資産的虛擬資産交易平臺仍在建立中。與其他現貨虛擬資產交易場所相比，在該等虛擬資産交易平臺上交易的虛擬資產之流動性可能會較低。在該等虛擬資産交易平臺上，虛擬資産價格的買賣差價可能很大，基金可能會産生巨大的交易成本。倘香港證監會發出的虛擬資産交易平臺牌照被撤銷╱終止或因其他原因而失效，基金可能被禁止進行交易及購買比特幣。



其他風險：新的創新風險、不可預見的風險、投機風險、網絡安全、欺詐、市場操縱及安全故障風險、交易對手方風險、監管風險、分叉風險等。

以上資料未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

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SOURCE 博時基金（國際）有限公司