Movement Labs 宣布展開「奧林匹斯之戰」黑客馬拉松以加速生態系統發展

舊金山2024年6月14日 /美通社/ -- 位於舊金山的區塊鏈開發團隊 Movement Labs 今天宣布推出「奧林匹斯之戰」(Battle of Olympus)，這是一個創新的馬拉松，旨在推動其首個模塊化區塊鏈網絡 Movement 的成長和應用。這次黑客馬拉松標誌著 Movement Labs 測試網的第一階段，為開發人員提供早期接達，將於 2024 年 7 月 17 日至 9 月 17 日期間進行。馬拉松得到了 280 Capital 和其他合作夥伴的支持，合作夥伴將擔任評審，提供指導和諮詢團隊。

「奧林匹斯之戰」是 Movement Labs 更廣泛的 Parthenon 之路計劃的關鍵組成部分，這是一個社區計劃，旨在促進 Movement Labs 在最終主網上發展強大而繁榮的生態系統。這場黑客馬拉松聚集了才華橫溢的開發人員和愛好者，在 Movement Labs 的開發網絡和測試網絡上開創和建立突破性的應用程式。

Movement Labs --「奧林匹斯之戰」黑客松

黑客馬拉松採用遊戲化結構，參與者隨著進步獲得積分和獎勵。為奧林匹斯之戰引入的五個獨特公會之一，Masons 公會中的開發人員，可以建立各類別的創新 dApp，包括 DeFi、遊戲、社交工具、基礎架構和 NFT。

要參加 Masons 公會，開發人員可以組成最多 4 名成員的團隊，並在官方黑客馬拉松網站上註冊。來自世界各地的團隊，可以透過虛擬方式或親臨舊金山參賽。在整個活動中，Movement Labs 將提供支援、指導和資源，協助參與者取得成功。

傑出項目將獲得有吸引力的獎勵，而獲獎者將由受人尊敬的評審團根據概念、執行、運動原生功能的使用、創新、卓越技術、用戶體驗和潛在影響力來選擇得獎者。

除了開發人員的 Masons 公會外，非工程師愛好者還可以透過其他四個公會參與並支持「奧林匹斯之戰」：

路徑查找者 ：設計入職指南、參與社群並組織活動

：設計入職指南、參與社群並組織活動 創作者 ：創建與運動相關的內容、MEME，並為世界建設作出貢獻

：創建與運動相關的內容、MEME，並為世界建設作出貢獻 探險家 ：與合作夥伴互動、撰寫文章並分析生態系統資料

：與合作夥伴互動、撰寫文章並分析生態系統資料 學者：撰寫內容、設計測驗，並共同處理有關黑客馬拉松和 Movement 生態系統的報告

「『奧林匹斯之戰』為我們整個社區提供了特別機會，根據各人的技能和興趣參與，」Movement Labs 的共同創辦人 Cooper Scanlon 表示。「無論您是開發人員還是愛好者，我們都在提供創新和塑造去中心化環境所需的工具和支援。」

「奧林匹斯之戰」得獎者將於 9 月中旬公佈。有關更多資訊和有意註冊，請瀏覽 http://olympus.movementlabs.xyz

有關 Movement Labs 的更多資訊以及參與其測試網的指南，請瀏覽：movementlabs.xyz，請在 X @movementlabsxyz 以及 Discord 上關注。

關於 Movement Labs：

Movement Labs 由 Rushi Manche 和 Cooper Scanlon 於 2022 年創立，正在建立一個區塊鏈網絡，為以太坊 (Ethereum) 上安全、高性能的第 2 層提供支援。Movement Labs 透過其旗艦 L2 將 MoveVM 帶到以太坊，旨在增強智能合約的安全性和可擴展性。

公司在 2024 年 4 月完成了 3,800 萬美元的 A 輪融資，由 Polychain 提供資本支持這使命。Movement 的「集成方法」結合共享排序，正式驗證，替代數據可用性和以太坊結算等模塊化元素，以提高安全性和性能。即將推出的 Move Stack 執行層框架，將促進與其他以太坊玩家的合作，以擴大智能合約的執行規模。

關於 280 Capital：

280 Capital 是 Huang Liu and Chen Family Office 的 Web3 投資部門，管理資產為 250 億美元。此家族自 2014 年以來一直活躍在 Web3 領域，已經建立了一個加密貨幣投資組合，其中包括大量早期累積的 BTC。要了解更多資訊，請瀏覽 https://www.280.xyz/

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SOURCE Movement Labs